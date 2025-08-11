ডেমোক্র্যাটরা শ্রমজীবী শ্রেণীর ভুল পড়তে থাকে

মন্তব্য
আগস্ট 11, 2025
পার্টির অনেকে শ্রমিকদের ডানদিকে প্রবাহিত হিসাবে দেখেন। তবে নতুন তথ্য দেখায় যে তারা অর্থনৈতিক বিষয়ে আগের চেয়ে আরও বেশি প্রগতিশীল – যদি ডেমোক্র্যাটরা সেখানে তাদের সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক থাকে।
জোহরান মমদানি নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক মেয়র মনোনীত নগরীর প্রাথমিক বিজয়ীর পক্ষে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক ভোটের সাথে জিতেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক এমন একটি এজেন্ডা দিয়ে তা করেছিলেন যা রান্নাঘর-টেবিল অর্থনৈতিক বিষয়গুলির সাথে কথা বলেছিল যে ২০২৪ সালের নির্বাচনের পরাজয়ের পরে ডেমোক্র্যাটরা সাধারণত স্বীকার করে যে তাদের আলোচনায় আরও ভাল হতে হবে। তাহলে দলীয় নেতাদের এবং মিডিয়া প্রতিধ্বনি চেম্বারের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? একটি মেল্টডাউন এত মারাত্মক যে এটি পার্টির মধ্যে একটি “গৃহযুদ্ধ” সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত করেছে। একদিকে, লাইনটি আরও কম বয়সী, উচ্চ শিক্ষিত, প্যালেস্টাইনের সমর্থক প্রগতিশীল যারা অর্থনৈতিক জনপ্রিয়তা গ্রহণ করে; অন্যদিকে, প্রবীণ ডেমোক্র্যাটিক স্টালওয়ার্টরা যারা ইস্রায়েলপন্থী, অর্থনৈতিকভাবে মধ্যপন্থী, শ্রমজীবী শ্রেণীর সাথে তাল মিলিয়ে এবং নৌকাটি দুলানোর বিষয়ে সতর্ক। তবে সংখ্যাগুলি যা বলে তা তা নয়।
সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফরিস-এর পরামর্শদাতারা-যিনি সিনেটে তাঁর সমকক্ষের মতো চক শিউমার যেমন প্রাথমিকের পরে মামদানিকে সমর্থন করে প্রতিরোধ করেছিলেন-এটি “টিম জেন্ট্রিফিকেশন” হিসাবে ডেমোক্র্যাটিক-সামাজিক-সমর্থিত প্রার্থীদের নগরীর ক্রমবর্ধমান তরঙ্গকে রেফার করে। তবুও এক্সিট পোলগুলি একটি ভিন্ন বাস্তবতা প্রকাশ করে: মমদানি নিউ ইয়র্কারের বিস্তৃত সোয়াথের সমর্থনকে আকৃষ্ট করেছিলেন একটি প্রচারণা চালিয়ে নিরলসভাবে শ্রম-শ্রেণীর ব্যয়-জীবিত উদ্বেগের দিকে মনোনিবেশ করে।
দুর্ভাগ্যক্রমে, শীর্ষ ডেমোক্র্যাটরা এই ধারণাটি মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন যে মামদানির অর্থনৈতিক জনগোষ্ঠী তাঁর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। বা যে একটি উত্সাহী ট্যাক্স-সমৃদ্ধ বার্তার আবেদনটি শহুরে প্রগতিশীল ছিটমহলগুলির বাইরেও প্রসারিত হতে পারে। কেউ কেউ মিশিগান সিনেটর এলিসা স্লটকিনের মতো যান, যিনি বলেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটদের ধনী ব্যক্তিদের অসুরতা বন্ধ করা দরকার। কিন্তু ক সাম্প্রতিক প্রতিবেদন দ্বারা শ্রম-শ্রেণির রাজনীতি কেন্দ্র (সিডব্লিউসিপি) স্লটকিনের দৃ ser ়তা আপ করে। তিনটি দীর্ঘ-চলমান জাতীয় সমীক্ষা থেকে তথ্য বিশ্লেষণ করে, প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে শ্রম-শ্রেণীর আমেরিকানরা গত দুই দশক ধরে আরও বেশি প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে-কেবল অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে নয়, অভিবাসন ও নাগরিক অধিকার নিয়েও। ২০০৮ সালে বারাক ওবামাকে নির্বাচিত করতে সহায়তা করার চেয়ে আজকের শ্রমিক শ্রেণিটি বাম দিকে আরও দূরে দাঁড়িয়েছে।
তাহলে, কেন এতগুলি উচ্চ-র্যাঙ্কিং ডেমোক্র্যাটরা কল্পনা করে যে শ্রমিকরা প্রতিক্রিয়াশীল? কারণ মধ্য ও উচ্চতর শ্রেণিগুলি দ্রুত গতিতে বাম দিকে এগিয়ে চলেছে, একটি উপলব্ধি ফাঁক তৈরি করে। উচ্চ-আয়ের হিসাবে, কলেজ-শিক্ষিত ভোটাররা জলবায়ু পরিবর্তন, এলজিবিটিকিউ অধিকার এবং অন্যান্য ইস্যুতে প্রগতিশীল অবস্থানগুলি গ্রহণ করে, শ্রম-শ্রেণীর ভোটাররা-তাদের নিজস্ব বাম দিকের শিফট সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল হিসাবে উপস্থিত হন। এই বিকৃত আখ্যানটি গণতান্ত্রিক কৌশলবিদ এবং সাংবাদিকদের একসাথে বিভ্রান্ত করে।
অ্যাক্সেসযোগ্য হওয়া থেকে দূরে, শ্রম-শ্রেণীর ভোটাররা আদর্শ গণতান্ত্রিক লক্ষ্য হিসাবে রয়েছেন, তবে দলটি তাদের সাথে সর্বাধিক অনুরণিত রুটি-মাখনের অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে জোর দেয়। সিডব্লিউসিপি রিপোর্টটি নিশ্চিত করেছে যে শ্রম-শ্রেণীর আমেরিকানরা ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, আউটসোর্সিং থেকে চাকরি রক্ষা করা, সামাজিক সুরক্ষা বাড়ানো এবং ধনী ব্যক্তিদের উপর কর আদায় করার মতো অর্থনৈতিকভাবে প্রগতিশীল নীতিগুলিকে দৃ strongly ়ভাবে সমর্থন করে। এখানে সংক্ষিপ্তসার রয়েছে: মধ্য-ও উচ্চ-শ্রেণীর ভোটাররা এখন ধনী ও জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কর আদায় করার মতো প্রগতিশীল অগ্রাধিকারের জন্য উত্সাহে শ্রম-শ্রেণীর ভোটারদের ছাড়িয়ে যান। এবং শ্রমিকরা পুনরায় বিতরণ নীতিগুলির পক্ষে থাকাকালীন, যখন প্রস্তাবগুলিতে কর বৃদ্ধি বা প্রসারিত ফেডারেল আমলাতন্ত্র জড়িত থাকে তখন তাদের সমর্থন কিছুটা হ্রাস পায়।
তবুও, শ্রম-শ্রেণীর ভোটাররা অর্থনৈতিক বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বামপন্থী রয়েছেন। এমনকি যদি তারা সাংস্কৃতিক ইস্যুতে মাঝারি মতামত রাখে তবে তারা সম্ভবত ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করবে যদি একটি বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক এজেন্ডা – 2026 এবং এর বাইরেও।
বর্তমান সমস্যা
এই বিষয়টিকে চিত্রিত করার জন্য, সিডব্লিউসিপি ট্রাম্পের ২০২০ শ্রম-শ্রেণীর সমর্থকদের পরীক্ষা করেছে, মধ্যপন্থী থেকে প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রগতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থানগুলির সাথে একটি বৈদ্যুতিন অর্থপূর্ণ বিভাগ খুঁজে পেয়েছে। এই ভোটারদের মধ্যে ২০ শতাংশেরও বেশি পাবলিক স্কুল এবং সামাজিক সুরক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি, ধনীদের উপর উচ্চতর কর এবং উচ্চতর ন্যূনতম মজুরি সমর্থন করে; তাদের প্রায় অর্ধেকই মাঝারি বা প্রগতিশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও ধারণ করে। কঠোরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে, এমনকি এই ভোটারদের একটি ছোট অংশও জিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে।
ডেমোক্র্যাটরা তাদের বিপদে এই ভোটারদের উপেক্ষা করে। কমলা হ্যারিস অর্থনৈতিক প্রস্তাব সত্ত্বেও শ্রমজীবী শ্রেণীর ভোটারদের জড়িত করার জন্য লড়াই করেছিলেন যা লক্ষ লক্ষ জীবন উন্নত করতে পারত। একটি মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক জনগণের উপর ভলিউমটি চালু করতে তার প্রচারের অনীহা।
একটি টেকসই সংখ্যাগরিষ্ঠ পুনর্নির্মাণের জন্য, ডেমোক্র্যাটদের প্রার্থীদের প্রয়োজন যারা ধারাবাহিকভাবে সমতাবাদী অর্থনীতিতে অগ্রাধিকার দেয়। এর অর্থ এই নয় যে অন্যান্য সামাজিক কারণগুলি ত্যাগ করা। তবে এর অর্থ এই নয় যে চাকরি, মজুরি, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং জনসেবা – এগুলি গণতান্ত্রিক প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে স্পষ্টভাবে জোর দেওয়া। এর অর্থ মমদানি যা করেছিলেন তা করা: প্রকৃতপক্ষে শ্রম-শ্রেণীর ভোটারদের যেখানে তারা অর্থনৈতিকভাবে প্রগতিশীল, অভিজাতদের সন্দেহবাদী এবং স্পষ্ট ফলাফলের জন্য অধৈর্য।
১৯60০ সালে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র জরিপ করে সমাজবিজ্ঞানী সিমুর মার্টিন লিপসেট পর্যবেক্ষণ এটি “কার্যত প্রতিটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশে নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠীগুলি মূলত বামদের পক্ষগুলির জন্য ভোট দেয়, যখন উচ্চ-আয়ের গোষ্ঠীগুলি মূলত ডানদের পক্ষগুলির পক্ষে ভোট দেয়।” এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক দশক আগে অবধি অবিরত ছিল – নতুন ডিল – এর ভোটের প্যাটার্নগুলির বর্ণনা দিয়েছিল। তবে ট্রাম্পের ২০১ 2016 সালের জয়ের পর থেকে ক্লাসটি ভোটদান থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিলাইন হয়ে গেছে।
ডেমোক্র্যাটদের এখনও তাদের জোটের ভিতরে এবং বাইরে উভয় অর্থনৈতিক অভিজাতদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের ভাগ্য পুনর্নবীকরণের সময় রয়েছে। মমদানি প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁর জুনের জয়ের সাথে, এবং তিনি সাধারণ নির্বাচনে সাশ্রয়ী মূল্যের আবেদন বাড়ানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন – প্রাইমারিটিতে প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে সমর্থনকারী ইউনিয়নগুলির অনুমোদনের বিজয়ী। তবে এটি আরও সহজ হবে যদি জেফরিস এবং শুমার চারপাশে তাকিয়ে থাকে এবং স্বীকৃতি দেয় যে ভোটাররা ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থীদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হন যারা দাতা শ্রেণীর অগ্রাধিকার নয়, সত্যিকারের অর্থনৈতিক পপুলিজমকে গ্রহণ করেন।
