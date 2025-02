ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসম্যান ট্রাম্প তৃতীয় মেয়াদে ভেসে থাকায় দ্বি-মেয়াদী সীমাটি সুরক্ষিত করতে এগিয়ে যান

The GOP does not have enough votes to amend the Constitution, which would require a two-thirds vote of Congress and three-fourths vote of the states. তবে এটি ডানদিকে কিছু থামেনি এবং রাষ্ট্রপতি নিজেই তৃতীয় মেয়াদে কথা বলতে বাধা দেন।

টেনেসির রিপাবলিকান প্রতিনিধি অ্যান্ডি ওগলস ইতিমধ্যে মিঃ ট্রাম্পকে তৃতীয় মেয়াদে প্রার্থী হওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন করার জন্য আইন চালু করেছেন। নিজেকে তৃতীয় মেয়াদী প্রকল্প বলে অভিহিত করা একটি গোষ্ঠী আইনটির জন্য সমর্থন সমাবেশ করার চেষ্টা করছে। এই মাসে কনজারভেটিভ পলিটিকাল অ্যাকশন সম্মেলনের সময়, চিহ্নগুলি মিঃ ট্রাম্পকে রোমান সম্রাট হিসাবে ক্যাপশনে চিত্রিত করেছে: “ট্রাম্পের জন্য ২০২৮… এবং এর বাইরেও!”

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, মিঃ ট্রাম্প বারবার অন্য একটি শব্দ সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং তিনি নিজেকে উল্লেখ করেছেন একজন “রাজা” হিসাবে তার সামাজিক মিডিয়া সাইটে। মিঃ ট্রাম্পের পরামর্শদাতারা বলছেন যে তিনি কেবল তাঁর সমালোচকদের ট্রল করছেন, তবে অফিসে তিনি তাঁর নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সর্বাধিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি আরও একটি সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত অধিকার, জন্মগত অধিকার নাগরিকত্বকে চ্যালেঞ্জ করছেন। But several federal judges have issued injunctions against that executive order, which would end automatic citizenship for the children of undocumented immigrants born in the United States.