ডেমোক্র্যাটিক চ্যালেঞ্জার উত্তপ্ত পোস্টে জিওপি আইনজীবি ‘ইএসএল পুতুল’ বলে ডাকে

এক্সক্লুসিভ: রেপ। ইয়ং কিম, আর-ক্যালিফ।
“আমার গল্পটি অনন্য নয় It’s এটি দেশজুড়ে অনেক কোরিয়ান আমেরিকান এবং অভিবাসীদের গল্প যারা গর্বিত আমেরিকান এবং প্রতিদিন আমাদের সম্প্রদায়গুলিকে আরও উন্নত করে তুলছে। আমি আমার উচ্চারণের জন্য গর্বিত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আমেরিকান স্বপ্নকে রক্ষা করতে আমার ভয়েস ব্যবহার করব,” কিম ফক্স নিউজকে একচেটিয়া বিবৃতিতে বলেছেন।
“কোরিয়ান অভিবাসীদের একটি সন্তানের পক্ষে দু’ঘন্টা দূরে একটি জেলায় চলে যাওয়া তোতা রেস-বেইটিংয়ের জন্য একটি নতুন নিম্ন, একটি সহকর্মী কোরিয়ান আমেরিকানকে লক্ষ্য করে অভিবাসী বিরোধী স্লুরস। ইয়ং ক্যালিফোর্নিয়ার সবচেয়ে কার্যকর ফেডারেল আইন প্রণেতা এবং তিনি তার সম্প্রদায়ের জন্য একজন স্বাধীন যোদ্ধা প্রমাণ করতে চলেছেন,” কেমি স্ট্রক, কিম যোগ করার প্রচারের মুখপাত্র।
বুধবার রাতে ডেমোক্র্যাট এস্টার কিম ভারেটের পোস্টে একটি জাতীয় রিপাবলিকান প্রচার কমিটি এক্স পোস্টের স্ক্রিনশট অন্তর্ভুক্ত ছিল যা বলেছে যে কিম ভারেট “র্যাডিক্যাল,” “অ্যান্টি-আইস,” এবং “ফ্রঞ্জের ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে ঠেলে”।
এটি এশিয়ান অভিবাসীদের নির্বাসন এবং অন্যান্য দুর্দশাগুলির বিষয়ে বিভিন্ন নিউজ নিবন্ধের স্ক্রিনশটগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিল কারণ বরফ নির্বাসন প্রচেষ্টায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।
“মনে রাখবেন যখন আপনার নিজের বর্ণবাদী মাগা পার্টি আপনার খুব বেশি বয়স্ককে বলতে পারত না- আমাকে বাদ দিয়ে (রেপ। কিম)?” কিম ভারেট লিখেছেন। “আপনি একজন শক্তি-ক্ষুধার্ত কোরিয়ান-বংশোদ্ভূত অভিবাসী যিনি আপনার বিবেককে শয়তানের কাছে বিক্রি করেছেন-সমস্ত কঠোর পরিশ্রমী অভিবাসীদের দামে। আপনি কঠোর পরিশ্রম করেন না, আপনি এবং আপনার স্বামী হ’ল জলাভূমির প্রতিনিধিত্বকারী বৃহত্তম গ্রিফটার-পুট্রিড এবং পচা যা আপনার আত্মা।
“আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আমাদের ভাগ করা কোরিয়ান-আমেরিকান সম্প্রদায়ের এশিয়ানদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক অনাবন্ধিত অভিবাসী রয়েছে?” তিনি যোগ করেছেন। “আপনি এমনকি একক সম্মিলিত যুক্তি ধরে রাখতে যথেষ্ট ইংরেজীও বলতে পারেন না You
প্রতিযোগিতামূলক বাড়ির দৌড়ের দিকে মনোনিবেশ করার কারণে পোস্টগুলি দ্রুত এনআরসিসির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
আইসিই অপারেশনগুলি গোল্ডেন স্টেটে বিতর্কের একটি প্রধান বিষয় হিসাবে অব্যাহত থাকায় মন্তব্যগুলি আসে। বেশিরভাগ রিপাবলিকানরা যুক্তি দেয় যে জনসাধারণের সুরক্ষার জন্য প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয়, অন্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করে যে এটি অভিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষতি করছে।
“অপরিবর্তিত ডেমোক্র্যাট এস্টার কিম ভারেট হ’ল একটি ঘৃণা পূর্ণ ধর্মাবলম্বী যিনি আজকের রাজনৈতিক বক্তৃতার সবচেয়ে খারাপটি মূর্ত করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ানরা এই দুর্বৃত্ত উগ্রবাদীকে প্রত্যাখ্যান করবে, যার কংগ্রেসে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী কোনও ব্যবসা নেই,” এনআরসিসির মুখপাত্র ক্রিশ্চিয়ান মার্টিনেজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন।
এনআরসিসির মন্তব্যের জবাবে ভারেট ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে এটি “জাতীয় রিপাবলিকানরা এশিয়ানদের আলাদা বলতে পারে না এমন কোর্সের সমান বলে মনে হচ্ছে।”
ক্যালিফোর্নিয়া কংগ্রেসনাল আসনগুলি ২০২26 চক্রের জন্য পুনর্নির্মাণের মুখোমুখি হতে পারে, তবে পুনর্নির্মাণের ভাগ্য এখনও দেশব্যাপী লড়াইয়ের লড়াইয়ে চলেছে। তবুও, ২০২৪ সালে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জেলাটি সংকীর্ণভাবে জয়ের পরে কিম আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখা দৌড়ে থাকতে পারেন। নভেম্বরে কিম ডেমোক্র্যাট জো কেরকে ৪০,০০০ এরও বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন।
পলিটিকো জানিয়েছেন, সাধারণ নির্বাচনে আগত রিপাবলিকানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছেন এমন বিস্তৃত গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রের বেশ কয়েকটি প্রার্থী কিম ভারেট অন্যতম। কুক রাজনৈতিক প্রতিবেদন “লিন রিপাবলিকান” হিসাবে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।