ডেমোক্র্যাট আইনজীবি ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ভোগ করার পরে ঘরের মেঝেতে হিমশীতল

রেপ। জন লারসন, ডি-সি। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং এলন কস্তুরী সহ তাঁর দলের বিরুদ্ধে লক্ষ্যযুক্ত মন্তব্যগুলির মাঝামাঝি সময়ে লারসন দীর্ঘ বিরতি নিয়েছিলেন এবং যখন তিনি আবার কথা বলতে শুরু করেছিলেন তখন তার গতিটি লক্ষণীয়ভাবে ধীর ছিল। আইনজীবিও তাঁর কথায় কটাক্ষ করছিলেন।

এই ঘটনার পরে, লারসনের ডিসি অফিস কংগ্রেসম্যানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যারা পৌঁছেছে এবং আইনজীবিদের দীর্ঘ বিরতি দেওয়ার সম্ভাব্য কারণটি স্পষ্ট করে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটি বিবৃতি দিয়েছে।

লারসনের অফিসে লিখেছেন, “কংগ্রেসম্যান লারসন যে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছেছেন তাদের কাছ থেকে শুভেচ্ছার প্রশংসা করেছেন। একটি বিবৃতিতে।

“পরে তিনি তার অফিসে একাধিক সভায় অংশ নিয়েছিলেন এবং সতর্ক ছিলেন এবং নিযুক্ত ছিলেন। কংগ্রেস সদস্য তার কর্মীদের সাথে এবং ভাল আত্মার সাথে যোগাযোগ রেখেছেন।”

76 76 বছর বয়সী আইন প্রণেতার কার্যালয় অবশ্য ওষুধটি কী ছিল বা কংগ্রেস সদস্যকে কেন এটি গ্রহণ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশদ সরবরাহ করেনি। লারসন সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত দুটি ঘরের ভোটও এড়িয়ে গেছেন বলে জানা গেছে অ্যাক্সিওস অনুসারে।

আমেরিকান ভোটাররা আইন প্রণেতাদের বয়সের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। রাজনীতিতে বয়সের বিষয়টি নতুন নয়, কারণ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান ১৯৮৪ সালে পুনরায় নির্বাচনের জন্য দৌড়ানোর সময় তাঁর বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। রেগান প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়াল্টার মন্ডালের বিরুদ্ধে বিতর্কে বিখ্যাতভাবে এই বিষয়টি নিয়ে কৌতুক করেছিলেন।

“আমি আপনাকে জানতে চাই যে আমি বয়সকেও এই প্রচারের একটি বিষয় হিসাবে পরিণত করব না। আমি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, আমার প্রতিপক্ষের যুবক এবং অনভিজ্ঞতা,” বিতর্ক চলাকালীন রিগান রসিকতা করেছিলেন, শ্রোতা এবং মন্ডেলের কাছ থেকে হাসি ফোটে আমি শোষণ করতে যাচ্ছি না ।

যাইহোক, ২০২৪ সালের নির্বাচন বয়সকে স্পটলাইটে ফিরিয়ে এনেছিল কারণ অনেকে তত্কালীন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের জ্ঞানীয় ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে রাষ্ট্রপতি যখন দৌড় থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন কিছু ডেমোক্র্যাটরা বয়সের প্রশ্নটি ট্রাম্পের উপরে ফ্লিপ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবে এটি বেশিরভাগই সমতল হয়ে পড়েছিল।

অধিকন্তু, লারসনের ঘটনার ঠিক কয়েক দিন আগে সিনেটর মিচ ম্যাককনেল, আর-কি।, যিনি এই মাসের শেষের দিকে ৮৩ বছর বয়সী হবেন, দু’বার পড়ার পরে সতর্কতা বিষয় হিসাবে ক্যাপিটলকে হুইলচেয়ারে রেখে গেছেন।

সিনেটরের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, “সিনেটর ম্যাককনেল ঠিক আছেন। তার বাম পায়ে পোলিওর দীর্ঘকালীন প্রভাবগুলি তার নিয়মিত কাজের সময়সূচী ব্যাহত করবে না।”

প্রাক্তন জিওপি নেতা ম্যাককনেল জলপ্রপাতের পরে সিনেট চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে টার্নার নিশ্চিতকরণ ভোটের পরে

আমেরিকার আইন প্রণেতাদের গড় বয়স পরিবর্তন হচ্ছে, এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে পিউ গবেষণা কেন্দ্র। জানুয়ারিতে পিউ জানিয়েছেন যে হাউসে ভোটদানের সদস্যদের গড় বয়স এবং সিনেটে মধ্যযুগীয় বয়স হ্রাস পেয়েছে। The House’s median age went from 57.9 years in the 118th Congress to 57.5 years in the 119th, while the median age in the Senate went from 65.3 to 64.7 years.

পিউ দেখায় যে ১১৯ তম কংগ্রেসের বেশিরভাগ হাউস বেবি বুমার এবং জেনার জার্স নিয়ে গঠিত, তরুণ প্রজন্ম আস্তে আস্তে পুরানোটিকে ছাড়িয়ে যায়। বেবি বুমাররা এখন আর বাড়ির বৃহত্তম প্রজন্ম নয়, এখন আইনসভা সংস্থার মাত্র 39% হিসাবে অ্যাকাউন্টিং। বেবি বুমাররা এখনও বেশিরভাগ চেম্বার তৈরি করে সত্ত্বেও তাদের সংখ্যা সিনেটেও হ্রাস পেয়েছে।

রেপ। ম্যাক্সওয়েল ফ্রস্ট, ডি-ফ্লা।, কংগ্রেসে একমাত্র জেনারেল জেড আইনজীবি। ফ্রস্টের প্রজন্মের সদস্যরা এখনও সিনেটে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য নন, যেখানে পরিবেশন করার জন্য সর্বনিম্ন বয়স 30 বছর বয়সী।