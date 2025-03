ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদরা ট্রাম্পের ঠিকানা ব্যাহত করার জন্য ডেম আইনজীবিদের আহ্বান জানিয়েছেন

ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতাদের পক্ষে কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যৌথ বক্তব্যকে বাধা দেওয়ার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়া আরও ভাল হত, যা তখন থেকেই দলীয় নেতৃত্বের সাথে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে বলে জানা গেছে।

ফক্স নিউজ ডিজিটালকে ডেমোক্র্যাটিক রাজনৈতিক কৌশলবিদ জিম ম্যানলি বলেছেন, “আমি মনে করি কেবল বক্তৃতা বর্জন করা আরও বুদ্ধিমান হত।” “দেখানো ট্রাম্পকে বৈধতা দিয়েছে যে তিনি প্রাপ্য নন।”

রাষ্ট্রপতির বক্তব্যকে বাধা দিচ্ছেন এমন ডেমোক্র্যাটরা কি মনে করেন যে তিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের সিনিয়র হোয়াইট হাউসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ফক্স নিউজ ডিজিটালকে “না।”

বেটস বলেছিলেন, “যখন আমাদের মণ্ডলীটি বাড়ানো দরকার – যেমন (ডেমোক্র্যাটিক মিশিগান সেন। এলিসা) স্লটকিন যখন বলেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে ধনী ব্যক্তিদের জন্য কর কমানোর জন্য রিপাবলিকানরা আপনাকে” আপনার জীবনের প্রতিটি অংশে “আরও অর্থ প্রদান করবে,” বেটস বলেছিলেন, “যখন আমাদের মণ্ডলীটি বাড়ানো দরকার তখন এই বিক্ষোভগুলি প্রচার করেছিল।

ডেমোক্র্যাটরা ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসে বক্তৃতার সময় ট্রাম্পকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল এমন দলের সদস্যদের তিরস্কার করে: প্রতিবেদন

গণতান্ত্রিক হাউস নেতৃত্ব বক্তৃতার সময় আইন প্রণেতাদের দ্বারা বাধাগুলির সাথে “অত্যন্ত অসন্তুষ্ট” বলে জানা গেছে, যার মধ্যে চিৎকার করা এবং “কস্তুরী স্টিলস” পড়ার প্যাডেলগুলি রাখা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাদের বেশ কয়েকজনকে তাদের আচরণ নিয়ে আলোচনার জন্য “যীশু সভায়” উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল, একটি হাউস ডেমোক্র্যাটকে বলেছেন।

“আমি মনে করি না যে ঘরে ডেমোক্র্যাটিক প্রতিক্রিয়া খুব ভাল হয়েছে। এটি কেবল থিয়েটারগুলিতে অবদান রেখেছিল,” রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ব্যানন কমিউনিকেশনস রিসার্চের সভাপতি ব্র্যাড ব্যানন ফক্সকে একটি সাক্ষাত্কারে ফক্সকে বলেছেন। “থিয়েটারে ট্রাম্পকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। আমি দুঃখিত, আমি আমার কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটদের ভালবাসি, তবে যখন থিয়েটারের কথা আসে তখন তারা কাছে আসে না।”

“It would have made more sense, in my opinion, to let Trump’s words soak in and not act as a distraction to the lies and falsehoods he told,” Bannon added. “সুতরাং আমি মনে করি না যে ঘরে গণতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ভাল ছিল।”

একজন কৌশলবিদ ফক্সের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে তারা ব্যক্তিগত তথ্য দেখেছেন যে ভোটাররা বিক্ষোভ পছন্দ করেন না।

ট্রাম্পের বক্তৃতায় ডেমসকে ‘স্পর্শকাতর মুহূর্ত’ বিচ্ছিন্ন করে ডেমসকে হতাশ করে ফেটারম্যান হতাশ

রেপ।

ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ ডেভিড অ্যাক্সেলরড পলিটিকোকে বলেছিলেন যে গ্রিনের প্রতিবাদ সম্ভবত “বেস থেকে প্রচুর পরিমাণে অ্যাটাবয় পেয়েছে,” তবে বেশিরভাগ আমেরিকানদের সাথে অনুরণিত হয়নি।

“তবে অন্যান্য অনেক আমেরিকান – এবং কেবল রিপাবলিকানদের সাথে নয় – এটি (জিওপি রেপস) মার্জুরি টেলর গ্রিন এবং লরেন বোবার্ট হেকলিং বিডেনের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল না,” অ্যাক্সেলরড একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন। “এটি কেবল বিশেষভাবে সহায়ক নয়।”

যৌথ ভাষণ চলাকালীন রাষ্ট্রপতি 13 বছর বয়সী ক্যান্সার থেকে বেঁচে যাওয়া ডিজে ড্যানিয়েলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় ডেমোক্র্যাটদেরও দাঁড়ানোর জন্য সমালোচিত হয়েছিল।

“আপনি জানেন, এটি একটি খুব স্বতন্ত্র জিনিস And এবং আমি যেমন ভাবি তেমনি আমরা আরও অনেক কিছু ফোকাস করতে পারি না?” ডেমোক্র্যাটিক সদস্যরা ড্যানিয়েলের পক্ষে কেন দাঁড়ায় না জানতে চাইলে ডি-হাওয়াই, সেন মাজি হিরোনো বলেছিলেন। “রাষ্ট্রপতির বিষয়ে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ শব্দটি মনে আসে।”

আরেক ডেমোক্র্যাট, সেন পিটার ওয়েলচ, ডি-ভি।

তবে, সেন জন ফেটারম্যান, ডি-পা।, ইস্যুতে তার দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।

“আমি জানি না কেন আমরা পুরোপুরি উদযাপন করতে পারি না,” ফেটারম্যান ফক্সের জন্য নিকোলাস ব্যালেসিকে বলেছিলেন। “আমি বলতে চাইছি, আমি নিজেই একটি 13 বছর বয়সী রয়েছি, এবং God শ্বরকে ধন্যবাদ জানাই তার কখনও ক্যান্সার হয়নি, তবে আমি মনে করি এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা সকলেই সেখানে উদযাপন করতে পারি। এবং আমি মনে করি এটি একটি মর্মস্পর্শী মুহূর্ত ছিল And