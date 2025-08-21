ডেমোক্র্যাট গ্রাহাম প্লাটনার ম্যামদানি সমাজতন্ত্র রফতানি করে মেইনকে: রাজ্য জিওপি চিফ

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
মেইন রিপাবলিকান পার্টির প্রধান বলেছেন, ডেমোক্র্যাটদের পুলকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইছেন এমন সর্বশেষ সংযোজন জোহরান মামদানি-স্টাইলের সমাজতন্ত্রের দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।
ডেমোক্র্যাট গ্রাহাম প্ল্যাটনার একজন সেনাবাহিনী এবং সামুদ্রিক প্রবীণ এবং একজন ঝিনুকের কৃষক হিসাবে তাঁর ইতিহাস তুলে ধরে তার প্রচার শুরু করেছিলেন, তবে রাজ্য জিওপি প্রধান জেসন সেভেজ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে গ্রামীণ প্রশংসা নীতিগত অবস্থান নয়। তিনি তার প্রচার প্রচারের ভিডিওটি তৈরি করতে প্লেটনার শীর্ষ মমদানি উপদেষ্টা মরিস কাটজকে নিয়োগের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
সেই ভিডিওতে, প্ল্যাটনার “অলিগার্কি” এর বিপরীতে রেল এবং ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ারকে সমর্থন করে। তার ওয়েবসাইটে মেসেজিংয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দাবি করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি “বিলিয়নেয়ার অর্থনীতি” রয়েছে, এবং এটি – যদি নির্বাচিত হয় – প্ল্যাটনার এটিকে “এটি ভেঙে ফেলার” জন্য তার কাজের মূল অংশ হিসাবে দেখবে।
“গ্রাহাম প্লাটনার হলেন মাইন এর মামদানি,” সেভেজ ফক্স নিউজ ডিজিটালকে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছেন। “তিনি তার প্রচারকে সমর্থন করার জন্য মামদানি দলকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সাথে প্রচুর কাজ করছেন।… তিনি একজন বার্নি ব্রো।”
তিনি আরও যোগ করেন, “আমরা এখানে যা দেখছি তা হ’ল মমদানী আদর্শের রফতানি মেইন রাজ্যে রফতানি করা কারণ তারা মনে করে যে তারা এমন একটি ছোট রাজ্যে ভিত্তি অর্জন করতে পারে যেখানে জিনিসগুলি এতটা ব্যয়বহুল নয়,” তিনি যোগ করেন।
“আপনি গ্রাহাম প্লাটনার দাতার ইতিহাসের সন্ধান করতে পারেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তিনি হ্যারিসকে রাষ্ট্রপতি, বার্নি স্যান্ডার্স, ইলহান ওমারের জন্য দান করেছিলেন,” তিনি আরও বলেছিলেন যে, ডান-বাম প্রার্থীরা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য একটি বড় হুমকি।
প্লাটনার প্রচারের সাথে সাথে ফক্স নিউজ ডিজিটাল থেকে মন্তব্য করার জন্য কোনও অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
“যদি কমন-বুদ্ধিমান ডেমোক্র্যাটস এবং তারপরে (সেন।) চক শুমারের মতো নেতৃত্ব কিছু না করে এবং বলে যে আমাদের দলের ভবিষ্যত নয়, তবে তারা এই দৌড়ের একগুচ্ছ দৌড়ে যাবে। এবং আমরা তাদের পরাজিত করব,” তিনি বলেছিলেন।
সেভেজ যুক্তি দিয়েছিলেন যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দূর-বামে আলিঙ্গন করা একটি “দ্বিগুণ তরোয়াল”। তিনি বলেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীরা দলের “চরম শাখা” ছাড়া সফল হতে পারবেন না এবং এখন “তারা একটি দানব তৈরি করেছেন যে তাদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই।”
“দীর্ঘকালীন সময়ে, এটি তাদের জন্য বিপর্যয়কর হতে চলেছে। আমার অর্থ, গ্রাহাম প্ল্যাটনার পুরুষদের মেয়েদের এবং মহিলাদের খেলাধুলায় থাকার অনুমতি দেওয়ার পক্ষে পরামর্শ দেয়,” সেভেজ বলেছিলেন। “তিনি খুব, খুব অপ্রিয়বাদী এমন সমস্ত ধরণের নীতিমালার পক্ষে ছিলেন এবং ডেমোক্র্যাটরা এটি থামাতে কিছু বলতে পারে না।”
দ্য ডেমোক্র্যাটিক চ্যালেঞ্জার কলিন্সের বিরুদ্ধে তালিকা বাড়ছে, এবং প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ইতিমধ্যে অফিসে থাকা ব্যক্তিরা এই আসনের জন্য রাজ্যের 77 77 বছর বয়সী ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর জ্যানেট মিলসকে ট্যাপ করার চেষ্টা করছেন।
রিপাবলিকান বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ করে সিনেট 53-47 মার্জিন দ্বারা। ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রহণের জন্য ২০২26 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে চারটি আসন ফ্লিপ করতে হবে।
কলিন্সের একজন মুখপাত্র ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে প্ল্যাটনার “প্রতিযোগিতায় প্রবেশের অন্য একজন প্রগতিশীল”।
