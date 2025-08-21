ডেমোক্র্যাট নিকোল কলিয়ার হঠাৎ করে নিউজমের সাথে কল শেষ করে বলে জানানো হচ্ছে যে তিনি একটি অপরাধ করছেন

রিপাবলিকান গভর্নরকে পুনর্নির্মাণ থেকে বিরত করার প্রয়াসে টেক্সাস পালিয়ে যাওয়া একজন ডেমোক্র্যাট গ্যাভিন নিউজমের সাথে একটি সম্মেলন আহ্বান থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।
টেক্সাস হাউস বুধবার পুনর্নির্মাণ কংগ্রেসনাল মানচিত্রের অনুমোদন দিয়েছে যা ২০২26 সালে রিপাবলিকানদের একটি বৃহত্তর প্রান্ত দেবে, ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা কয়েক সপ্তাহের বিক্ষোভ এবং পুনর্নির্মাণের বিষয়ে বিস্তৃত জাতীয় লড়াই শুরু করেছিল এমন একটি পক্ষপাতদুষ্ট গেরিম্যান্ডারের মাধ্যমে পেশী।
নিকোল কলিয়ার 50 টিরও বেশি গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা এই বিলের প্রতিবাদে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন যা তারা বলেছে যে দু’সপ্তাহ আগে ইতিমধ্যে রেড টেক্সাসকে অন্যায়ভাবে গেরিম্যান্ডাররা লাল করে ফেলেছিল, তবে সোমবার ফিরে এসেছিল।
কলিয়ার যখন স্টেট হাউসে তার ডেস্কে ঘুমিয়ে টেক্সাস জিওপি -র জন্য উপদ্রব সৃষ্টি করতে থাকে, তখন ক্যাপিটল বাথরুম থেকে একটি সম্মেলনে অংশ নেওয়ার সময় তিনি তার প্রোফাইলটি আরও বাড়িয়ে তোলেন।
ডিএনসির চেয়ারম্যান কেন মার্টিন, ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর নিউজম এবং নিউ জার্সি সিনেটর কোরি বুকারের সাথে আহ্বানে তিনি বলেছিলেন যে আইনটি ভোটিং রাইটস অ্যাক্টটি ভেঙে দেবে।
যাইহোক, মধ্য-বিতর্কগুলি, তাকে বলা হয়েছিল যে রাজ্য বিধানসভা মেঝে থেকে দূরে থাকা একটি জঘন্য ছিল।
‘দুঃখিত, আমাকে চলে যেতে হবে। তারা বলেছিল যে এটি করা আমার পক্ষে একটি অপরাধ। স্পষ্টতই আমি মেঝেতে বা বাথরুমে থাকতে পারি না, ‘সাত-মেয়াদী বিধায়ক কোনও অজানা ব্যক্তিকে ক্যামেরার বাইরে বলেছিলেন।
‘আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আমাকে কেবল এখানে বাথরুমে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। না, ধরে রাখুন – সবাইকে বাই, আমি যেতে হবে। ‘
এই আহ্বানে উপস্থিত হয়ে তিনি কোন আইন ভঙ্গ করছেন তা অবিলম্বে পরিষ্কার নয়, যদিও তিনি বর্তমানে পালিয়ে যাওয়া ডেমোক্র্যাটদের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নিয়মের প্রতিবাদ করছেন যে তারা যদি আবার রাজ্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায় তবে তারা একজন পুলিশ অফিসার কর্তৃক তাকে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য।
বুকার এবং নিউজম অবিলম্বে যা ঘটেছিল তা নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং কলিয়ারকে রক্ষা করেছিল।
বুকার বলেছিলেন, ‘আমি আপনাকে কিছু বলি, বাথরুমে রেপ। কলিয়ারের ওভাল অফিসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণতা রয়েছে,’ বুকার বলেছিলেন।
নিউজম, যিনি গত সপ্তাহে ট্রাম্পকে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধী করে কাটিয়েছেন, তিনি মাথা নেড়ে বললেন: ‘আপনি সেখানে যান।’
‘তারা ঠিক সেখানে যা করার চেষ্টা করছে তা হ’ল একজন আমেরিকান নেতা নীরবতা, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে নীরব করুন এবং এটি আপত্তিজনক। আমরা সবেমাত্র যা প্রত্যক্ষ করেছি, তারা তাকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে এবং বলেছিল যে এটি তার বাথরুমে থাকা এবং এই আহ্বানে অবৈধ, তারা টেক্সাসে যে দৈর্ঘ্য তারা যাচ্ছেন। ‘
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের তাগিদে এই অনুমোদনের বিষয়টি এসেছে, যিনি ২০২26 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভকে ধরে রাখার জন্য তাঁর দলকে আরও ভাল সুযোগ দেওয়ার জন্য কংগ্রেসনাল মানচিত্রের অসাধারণ মধ্য-দশকের সংশোধন করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন।
রিপাবলিকানদের আরও পাঁচটি বিজয়ী আসন দেবে এমন মানচিত্রগুলি জিওপি-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া এবং রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট অফিসিয়াল হওয়ার আগে স্বাক্ষরিত হওয়া দরকার।
তবে টেক্সাস হাউস ভোটটি ডেমোক্র্যাটদের রেড্রোকে লেনদেন করার সর্বোত্তম সুযোগ উপস্থাপন করেছিল।
৮৮-৫২ দল-লাইন ভোটে টেক্সাসের মানচিত্রের অনুমোদনের ফলে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য আইনসভা এই সপ্তাহে একটি নতুন বাড়ির মানচিত্রের অনুমোদনের জন্য পাঁচটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক-ঝুঁকির জেলা তৈরি করতে প্ররোচিত হতে পারে।
তবে ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্রে নভেম্বর মাসে ভোটার অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।
ডেমোক্র্যাটরাও আদালতে নতুন টেক্সাসের মানচিত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে গত মাসে রাজ্যকে প্রবাহিত করে এমন মারাত্মক বন্যার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আইন পাস করার আগে রিপাবলিকানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
উদারপন্থীরা রাজ্য থেকে পালিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। আগস্টের গোড়ার দিকে, 57 জন আইন প্রণেতারা জিওপি -র মানচিত্রের ভোটকে অবরুদ্ধ করার নাটকীয় প্রচেষ্টায় ইলিনয় এবং নিউইয়র্কে উড়ন্ত শহরটি এড়িয়ে যান।
তারা টেক্সাস জননিরাপত্তা বিভাগ বিভাগের নিকট-ধ্রুবক নজরদারি অধীনে নিজেকে খুঁজে পেতে 18 দিন পরে ফিরে এসেছিল।
ফোর্ট ওয়ার্থের কলিয়ার ডিপিএস মনিটরিং অনুমোদনের অনুমোদনের কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং পরিবর্তে চেম্বারের ভিতরে 30 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে এমনকি মেঝেতে রাতারাতি ঘুমিয়েছিলেন।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার স্ট্যান্ড সমর্থকদের ক্যাপিটলের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ যখন অন্যকে ‘ক্যাপিটালে গিয়ে গুলি করে হত্যা করতে এবং যারা আইনজীবিদের চলে যেতে দেয় না তাদের হত্যা করার জন্য তাদের হত্যা করার আহ্বান জানিয়ে’ হুমকি পোস্ট করার সময় জনতা সরিয়ে নেওয়া হয়।
ডিপিএস ঘোষণা করেছে, ‘টেক্সাস স্টেট ক্যাপিটালে যারা সুরক্ষার জন্য এবং প্রচুর সতর্কতার কারণে, টেক্সাস জননিরাপত্তা বিভাগের জননিরাপত্তা বিভাগটি আজ সন্ধ্যা সাড়ে around টার দিকে জনসাধারণকে ক্যাপিটল ভবন থেকে সরিয়ে নিয়েছে,’ ডিপিএস ঘোষণা করেছে। ‘দিনের বাকি অংশের জন্য এটি জনসাধারণের কাছে বন্ধ থাকবে।’
মার্কিন কংগ্রেসম্যান জোয়াকুইন কাস্ত্রো, ডান, হাউস চেম্বারের বাইরে রোটুন্ডায় জড়ো হওয়া বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলেছেন
টেক্সাসের ট্রুপাররা বারান্দা থেকে নজরদারি করে আইন প্রণেতারা টেক্সাসে একটি পুনর্নির্মাণ মার্কিন কংগ্রেসনাল মানচিত্রে বিতর্ক করে
এদিকে, কলিয়ার মাউন্ট করা সমর্থন, ফোর্ট ওয়ার্থ প্রতিনিধি প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের কাছ থেকে কল পেয়েছিলেন।
কলিয়ার এক্সকে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে হ্যারিস তাকে বলেছিলেন: ‘আপনি যে ইতিহাস প্রকাশ করবেন তাদের মধ্যে আপনি এই মুহুর্তের নায়কদের মধ্যে ছিলেন, তাই আপনি কেবল দৃ strong ় থাকুন’ ‘
কলিয়ার টেক্সাসের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করেছেন, ‘সরকার কর্তৃক অবৈধ সংযম’ ছাড়ার অনুমতি না দেওয়ার জন্য অভিযোগ করেছেন।
কলিয়ার বলেছেন, ‘আমি এই অযৌক্তিক, অ-আমেরিকান এবং অপ্রয়োজনীয় অনুরোধ মেনে চলতে অস্বীকার করি সিবিএস নিউজ।
বুধবারের মধ্যে, টেক্সাস হাউস নতুন মানচিত্রে সংশোধনীতে ভোট দিচ্ছিল, দিনের পরের দিকে চূড়ান্ত ভোট অনুমোদিত হয়েছিল।
এদিকে, নিউজম তার রাজ্যে কংগ্রেসনাল জেলাগুলিকে পুনরায় সাজানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, দেশের দুটি জনবহুল রাষ্ট্রের মধ্যে পুনরায় বিতরণকারী অস্ত্রের দৌড় স্থাপন করেছেন।