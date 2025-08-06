ডেম আইনজীবিদের টেক্সাস পালাতে সহায়তা করার জন্য সিএনএন হোস্টের দ্বারা গ্রিল বেটো ও’রউর্ক

টেক্সাসের প্রাক্তন কংগ্রেসম্যান বেটো ও’রউর্ককে বুধবার সিএনএন -এর একটি সাক্ষাত্কারের সময় চাপ দেওয়া হয়েছিল যে তিনি কেন ডেমোক্র্যাটদের টেক্সাস পালিয়ে যাওয়ার জন্য ডেমোক্র্যাটদের জন্য পুনরায় বিতরণকারী ভোট এড়াতে ব্যয় করতে সহায়তা করছেন, বরং সরাসরি টেক্সানদের সহায়তা করার জন্য এই অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে।
ও’রউর্কের গ্রুপ, চালিত পিপল (পিবিপি), নিউইয়র্ক এবং ইলিনয়কে ছেড়ে যাওয়া প্রায় 50 জন ডেমোক্র্যাটকে সমর্থন করতে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। টেক্সাস ট্রিবিউন জানিয়েছে, এই গোষ্ঠীটি বিমান ভাড়া, থাকার ব্যবস্থা, এবং আইনজীবিদের আইনজীবিদের সেশন এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যে $ 500-দিনের জরিমানাগুলির মুখোমুখি হয়েছে তাদের জন্য সহায়তা করছে, টেক্সাস ট্রিবিউন জানিয়েছে।
টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের ওয়াকআউটটি রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য আইনসভাটিকে নতুন জিওপি-কারুকৃত কংগ্রেসনাল মানচিত্রে ভোট দেওয়া থেকে স্থগিত করেছে যা ২০২26 সালের নির্বাচনের আগে আরও পাঁচটি ডানদিকে ঝুঁকছে কংগ্রেসনাল জেলা তৈরি করবে।
বুধবারের সাক্ষাত্কারের সময়, সিএনএন অ্যাঙ্কর পামেলা ব্রাউন উল্লেখ করেছিলেন যে ও’রউর্কের দল ২০২১ সালে ডেমোক্র্যাটদের ভোটদান বিলের অনুরূপ প্রতিবাদ চলাকালীন কোরাম ভাঙতে রাজ্য পালাতে সহায়তা করার জন্য ২০২১ সালে অর্ধ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করেছিল যা শেষ পর্যন্ত পাস হয়েছিল।
“আমরা এবার প্রায় একই ধরণের দৃশ্য দেখতে পেলাম। এটি কি মূল্যবান?” ব্রাউন জিজ্ঞাসা করলেন।
“একেবারে,” ও’রউর্ক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। “আমরা যদি ব্যর্থ হই তবে আমেরিকাতে কর্তৃত্ববাদী শক্তির একীকরণ প্রায় অবিরাম হবে।”
ও’রউর্ক যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক আমেরিকানকে টেক্সাস ডেমোক্র্যাটদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা উচিত, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে একজন রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা “ট্রাম্পের তৃতীয় মেয়াদে একটি রাজকীয় রেড কার্পেট রোল আউট করবে,” আরও বরফ অভিযান এবং “ট্রাম্পের রাজনৈতিক বিরোধীদের জন্য আরও বেশি প্রতিশোধ ও নিপীড়ন এবং এমনকি সহিংসতা” সহ। “
ব্রাউন ও’রউর্ককে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যে পরিবর্তে তহবিলগুলি “আরও ভাল ব্যয়” হতে পারে কিনা তার পরিবর্তে দুর্বল টেক্সানদের সহায়তা করে।
“আমরা এটি অতীতে দেখেছি – তারা পালিয়ে যায়, তবে তারপরে অনিবার্যভাবে তাদের ফিরে আসতে হবে, তাই না? আপনি কেবল চিরস্থায়ীভাবে বাইরে থাকতে পারবেন না, এবং গভর্নর এই বিশেষ সেশনগুলি ডাকতে পারেন,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি কি মনে করেন যে আপনার উল্লিখিত লোকদের সাহায্য করতে এই অর্থটি আরও ভাল ব্যয় করা যেতে পারে?”
ও’রউর্ক ডেমোক্র্যাটদের প্রচেষ্টাকে রক্ষা করে বলেছিলেন, “আমি আসলে বিশ্বাস করি যে তারা টেক্সাসে এই চুরিটি বন্ধ করতে যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে পারে।”
টেক্সাসের প্রচেষ্টা যদি এগিয়ে যায় তবে তিনি একই ধরণের পুনর্নির্মাণ কৌশলগুলি অনুসরণ করার হুমকি দেওয়ার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার গ্যাভিন নিউজমের মতো ডেমোক্র্যাটিক গভর্নরদের প্রশংসা করেছিলেন।
“আমাদের তাদের বিদ্যুৎ দখল বন্ধ করতে হবে। আমাদের ক্ষমতা জিততে হবে, এবং তারপরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি চেক সরবরাহ করতে আমাদের এটি ব্যবহার করতে হবে,” তিনি অনুরোধ করেছিলেন।
ব্রাউন ও’রউর্ককে ডেমোক্র্যাটদের “আগুনের সাথে আগুনের সাথে লড়াই করার” আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এই রাজ্যে পুনর্নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ইন্ডিয়ানা গভর্নর মাইক ব্রাউনের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সাম্প্রতিক বৈঠকের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
“এই শেষ কোথায়?” তিনি জিজ্ঞাসা।
“এটি ডেমোক্র্যাটদের বিজয়ী শক্তি দিয়ে শেষ হয়,” ও’রউর্ক বলেছেন। “আমি অনেক দিন ধরে মনে করি, আমার দল ক্ষমতায় থাকার বিষয়ে যত্নশীলদের চেয়ে সঠিক এবং রঙিন হওয়ার বিষয়ে আমার দলটি আরও বেশি উদ্বিগ্ন ছিল – অন্যদিকে কেবল ক্ষমতার বিষয়ে চিন্তা করে, যা সঠিক, নৈতিকতা কী, বা আইনীও কী তা নির্বিশেষে।”
“সুতরাং আমরা গ্লাভস বন্ধ করতে পেরেছি, এবং আমরা তাদের সাথে লড়াই করতে পেরেছি। আমরা এই উদ্যোগটি দখল করতে পেরেছি এবং এই ফ্যাসিবাদীদের পাঞ্চ অবতরণ করার জন্য অপেক্ষা করা বন্ধ করে দিয়েছি-এবং আমাদের প্রথমে ফেলে দিন এবং এটি আরও শক্ত করে ফেলেছেন,” তিনি যোগ করেছেন।
টেক্সাস গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট আইন প্রণেতাদের রাজ্যে ফিরে আসার পরে গ্রেপ্তার ও মামলা করার আহ্বান জানিয়েছেন।