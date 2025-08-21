ডেম হঠাৎ করেই প্রেস কল ছেড়ে দেয় অবহিত হওয়ার পরে সে অপরাধ করছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টেক্সাস ডেমোক্র্যাটিক স্টেট রেপ। নিকোল কলিয়ার হঠাৎ করে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এবং অন্যান্য ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যদের সাথে একটি কল রেখেছিলেন বলে দাবি করার পরে তাকে বলা হয়েছিল যে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় ক্যাপিটাল বাথরুম থেকে সভায় অংশ নিয়ে একটি অপরাধ করছেন।
কলিয়ার ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির চেয়ারম্যান কেন মার্টিন, নিউজম এবং আরও বেশ কয়েকজনের সাথে একটি আহ্বানে বক্তব্য রাখছিলেন, যখন টেক্সাসের হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ একই সাথে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থিত একটি পুনঃনির্ধারিত বিলে বিতর্ক করেছিলেন।
এই আহ্বানে কথা বলার সময়, কলিয়ার দাবি করেছিলেন যে টেক্সাস পুনর্নির্মাণ বিল ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট লঙ্ঘন করে এবং “কালো এবং বাদামী ব্যক্তিদের তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নির্বাচন করতে বাধা দেবে কারণ তারা এই জেলাগুলিকে ক্র্যাক এবং প্যাকিং করছে।”
মার্টিন যখন কলটিতে প্রায় 30 মিনিটের কথা বলছিলেন, তখন কলিয়ার হঠাৎ বাধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, “দুঃখিত, আমাকে চলে যেতে হবে। তারা বলেছিল যে এটি করা আমার পক্ষে এটি একটি অপরাধ।”
টেক্সাস ডেমোক্র্যাটসের অবরোধ ভেঙে পড়ার সাথে সাথে অ্যাবট লড়াইয়ে বড় জয় অর্জন করেছে
“স্পষ্টতই আমি মেঝেতে বা বাথরুমে থাকতে পারি না,” তিনি ক্যামেরার বাইরে কাউকে সম্বোধন করার আগে বলেছিলেন।
“আপনি আমাকে বলেছিলেন যে আমাকে কেবল এখানে বাথরুমে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল,” তিনি কলটিতে ফিরে আসার আগে ক্যামেরার বাইরে থাকা ব্যক্তিকে বলেছিলেন, “না, ঝুলিয়ে রাখুন। সবাইকে বিদায় দিয়েছি। আমি যেতে হবে।”
নিউজম এবং সেন কোরি বুকার, ডিএনজে জে উভয়ই তাত্ক্ষণিকভাবে কলিয়ারের আকস্মিক প্রস্থান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।
“এটি আপত্তিজনক,” বুকার বলেছিলেন। “আমি আপনাকে কিছু বলি, বাথরুমে রেপ। কলিয়ারের ওভাল অফিসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে বেশি মর্যাদা রয়েছে।”
“আপনি সেখানে যান,” নিউজম তার মাথা মাথা নিচু করে প্রতিক্রিয়া জানাল।
বিবৃতিতে শোতে দেখা গেছে
বুকার যোগ করেছেন, “তারা ঠিক সেখানে যা করার চেষ্টা করছে তা হলেন একজন আমেরিকান নেতা নীরবতা, একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে নীরব করুন এবং এটি আপত্তিজনক,” বুকার যোগ করেছেন। “আমরা সবেমাত্র যা প্রত্যক্ষ করেছি, তারা তাকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং বলেছিল যে এটি তার বাথরুমে থাকা এবং এই আহ্বানে অবৈধ, তারা টেক্সাসে যে দৈর্ঘ্য তারা যাচ্ছেন।”
টেক্সাস হাউসের কয়েক ডজন ডেমোক্র্যাটিক সদস্যরা এই রাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে এবং কোরাম ভেঙে পুনরায় বিতরণ বিলটি ধরে রাখতে আইনসভায় ফিরে যেতে অস্বীকার করার পরে এটি এসেছে। টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট এবং অন্যান্য রাজ্য নেতারা দুর্বৃত্ত ডেমোক্র্যাটদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের দায়িত্ব পালনে ফিরে না ফিরে তাদের অফিস থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল।
ডেমোক্র্যাটদের আইনসভায় ফিরে আসার পরে, সদস্যরা কোরাম রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নকশাকৃত উচ্চতর সুরক্ষা ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়েছিল।
ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতারা বলেছেন, টেক্সাসের জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মকর্তারা সোমবার রাজ্য রাজধানীতে তাদের অনুসরণ করেছিলেন এবং তাদের অফিসগুলি রক্ষা করেছিলেন বা তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন এবং তারা চলে যাওয়ার সময় তাদের লেজ দিয়েছিলেন। তারা বলেছিল যে তাদের “অনুমতি স্লিপস” স্বাক্ষর করতে হবে এবং ভবনটি ছাড়ার জন্য নজরদারি গ্রহণ করতে হবে।
‘ডেমোক্রেসি ডাইং -এ ক্লান্ত’: নিউজম পুনরায় বিতরণকারী পুশের মুখোমুখি জিওপি ব্যাকল্যাশকে ভোটার অধিকারের উপর
ব্যবস্থাগুলি মেনে চলার পরিবর্তে কলিয়ার সোমবার রাত ও মঙ্গলবার টেক্সাসের ক্যাপিটলের বাড়ির মেঝেতে অবস্থান করেছিলেন।
ডেমোক্র্যাটদের স্ট্যান্ডঅফ সত্ত্বেও, টেক্সাস হাউস অবশেষে বুধবার মানচিত্রকে অনুমোদন দিয়েছে।
নিউজম ঘোষণা করেছে তিনি টেক্সাস পুনর্নির্মাণ বিলটি মোকাবেলায় ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি পুনরায় বিতরণকারী মানচিত্রকে অগ্রসর করবেন। শুক্রবার, ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাটস এবং ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসনাল ক্যাম্পেইন কমিটি (ডিসিসিসি) একটি নতুন জেলা মানচিত্র প্রকাশ করেছে যা সম্ভবত পাঁচটি জিওপি কংগ্রেসনাল আসনকে সরিয়ে দেবে, তাত্ত্বিকভাবে টেক্সাসের পুনঃনির্ধারণ ধাক্কা সফল হলে রিপাবলিকানদের পাঁচটি অতিরিক্ত আসন অর্জন করবে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল বুকার এবং নিউজমের অফিসগুলিতে পৌঁছেছে তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।
কলিয়ারের অফিস এখনও অধিবেশনটিতে থাকার কথা উল্লেখ করে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের স্টিফেন সোরেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।