ডেম হুইসেল ব্লোয়ার এফবিআই শিফকে ট্রাম্পকে আঘাত করার জন্য ফাঁস অনুমোদিত বলে জানিয়েছেন

একটি ডেমোক্র্যাটিক হুইসেল ব্লোয়ার এফবিআইকে বলেছিলেন যে নতুন প্রকাশিত নথি অনুসারে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কুখ্যাত করার জন্য অ্যাডাম শিফ শ্রেণিবদ্ধ তথ্য ফাঁস করার অনুমোদন দিয়েছেন।
নথিগুলি, যা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল শুধু খবর, সম্প্রতি এফবিআইয়ের পরিচালক কাশ প্যাটেল কংগ্রেসের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।
হুইসেল ব্লোয়ার দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটিতে ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে কাজ করেছিলেন এবং ২০১ 2017 সালে এফবিআইয়ের কাছে শিফের কথিত আচরণের কথা জানিয়েছেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গোয়েন্দা কর্মীরা অনৈতিক হওয়ার পাশাপাশি ফাঁসকে “রাষ্ট্রদ্রোহী” এবং “অবৈধ” বলে অভিহিত করেছেন। 2023 সালে তিনি সম্প্রতি এফবিআই দ্বারা সাক্ষাত্কার নিয়েছিলেন।
কর্মচারী আরও বলেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি সভায় অংশ নিয়েছিলেন যেখানে শিফ ফাঁসটি গ্রিনলিট করেছিলেন।
“এই ক্ষমতাতে কাজ করার সময়, (রেড্যাক্টেড স্টাফারের নাম) শিফের একটি অল-স্টাফ সভায় ডাকা হয়েছিল,” ডকুমেন্টস বলেছে যে কেবল সংবাদ অনুসারে।
“এই বৈঠকে শিফ বলেছিলেন যে এই গোষ্ঠীটি শ্রেণিবদ্ধ তথ্য ফাঁস করবে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির জন্য অবমাননাকর ছিল।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, “(হুইসেল ব্লোয়ার) বলেছে যে এটি অবৈধ হবে এবং তার উদ্বেগ শুনে সভাটির নামবিহীন সদস্যরা আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তারা শ্রেণিবদ্ধ তথ্য ফাঁস করে ধরা পড়বে না,” রিপোর্টে যোগ করা হয়েছে।
জন সলোমন, যিনি কেবল দ্য নিউজ ‘জেরি ডানলেভির সাথে এই টুকরোটির সহ-রচনা করেছিলেন, ফক্স নিউজ চ্যানেলের “হ্যানিটি” তে প্রতিবেদনটি নিয়ে আলোচনা করতে হাজির হয়েছিলেন।
সলোমন বলেছিলেন, “আমরা পরবর্তী বেশ কয়েকটি দিন ধরে দেখতে যাচ্ছি এমন বেশ কয়েকটি বড় ফাঁস তদন্তের মধ্যে এটিই প্রথম।” “আপনি অন্যান্য বড় লোকদের দেখতে যাচ্ছেন যা এফবিআই দ্বারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছিল, শ্রেণিবদ্ধ গোপনীয়তা ফাঁস করে।”
তিনি আরও যোগ করেন, “এফবিআইয়ের সাক্ষাত্কার নেওয়ার সময় তাদের নিজস্ব কর্মীরা তাদের চালু করে।” “এটি একটি সাধারণ প্যাটার্ন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার বিভাগে এখন প্রশ্নটি কি গতিশীল পরিবর্তন করে?”
প্রতিবেদন প্রকাশের পরপরই প্যাটেল তা ভাগ করে বললেন যে এফবিআই “এটি (এবং) এটি বাতিল করে দিয়েছে।”
প্যাটেলের পোস্টে বলা হয়েছে, “এখন কংগ্রেস দেখতে পাবে যে কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ তথ্য রাজনৈতিক বিবরণী গঠনের জন্য ফাঁস হয়েছিল – এবং সিদ্ধান্ত নিন যে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি আমেরিকান জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রযুক্ত ছিল কিনা,” প্যাটেলের পোস্টে বলা হয়েছে।
