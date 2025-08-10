You are Here
ডেরেক এবং ডোমিনোসের ববি হুইটলক 77 এ মারা গেছে
ডেরেক এবং ডোমিনোসের ববি হুইটলক 77 এ মারা গেছে

ববি হুইটলক
ডেরেক এবং ডোমিনোস প্রতিষ্ঠাতা 77

প্রকাশিত

ডেরেক এবং ডোমিনোস প্রতিষ্ঠাতা ববি হুইটলক মারা গেছে, টিএমজেড নিশ্চিত করতে পারে।

তাঁর “হৃদয়গ্রাহী” পরিচালক ক্যারল কায়ে আমাদের জানান যে তিনি রবিবার সকালে সকাল 1:20 টায় “একটি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে” পাস করেছেন। তিনি টেক্সাসে বাড়িতে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন, পরিবার দ্বারা বেষ্টিত।

ববি-হুইটলক-সাব-গেটি -১

কায়ে বলেছেন, তাঁর পরিবার বর্তমানে একটি দাতব্য ভক্তরা তাঁর সম্মানে অনুদান পাঠাতে পারেন তা চিহ্নিত করার জন্য কাজ করছেন।


তার স্ত্রী, কোকো কার্মেল হুইটলকটিএমজেডকে এক বিবৃতিতে র‌্যাগস থেকে ধন -সম্পদে তাঁর উত্থানকে সম্মানিত করে জিজ্ঞাসা করে … “আপনি কীভাবে প্রকাশ করবেন তবে দক্ষিণে অবহেলিত দারিদ্র্য থেকে আসা উচ্চতায় আগত দারিদ্র্য থেকে আসা এক ব্যক্তির মহিমা কীভাবে প্রকাশ করবেন?”

ববি-হুইটলক-কোকো-হুইটলক-এফবি -1

তিনি আরও যোগ করেছেন … “আমার ভালবাসা ববি জীবনকে একটি দু: সাহসিক কাজ হিসাবে দেখেছিল আমাকে সংগীত থেকে কবিতা এবং চিত্রকর্মের জন্য বিস্ময়ের জগতের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর হাতগুলি আমার মুখের উপর এত তীব্রভাবে ভাবপূর্ণ এবং উষ্ণ ছিল এবং যখনই আমি চোখ বন্ধ করি তখন আমার পিঠের ছোট্ট ছিল, তিনি সেখানে আছেন।”

তিনি ববি দ্বারা বেঁচে থাকা একটি উদ্ধৃতি ভাগ করে তার শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ করেছেন … “জীবন আপনি এটি তৈরি করেন, তাই এটি নিন এবং এটি সুন্দর করুন।”

ববি-হুইটলক-এরিক-ক্ল্যাপটন-গেটি -১

হুইটলক 1970 সালে ব্লুজ রক ব্যান্ডের সাথে কফাউন্ডিংয়ের জন্য সর্বাধিক পরিচিত এরিক ক্ল্যাপটন এবং তাদের অ্যালবাম “লায়লা এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের প্রেমের গান” এ ভারী অবদান রাখছেন – তবে তিনি তার অনেক আগে সংগীত শিল্পে নিজের চিহ্ন রেখে চলেছিলেন।

তার সমস্ত সংগীত বায়ো বলেছেন যে তিনি কিশোর বয়সে টেনেসি স্ট্যাক্স স্টুডিওতে আইকনিক মেমফিসে রেকর্ডিং সেশনগুলিতে একটি নিয়মিত সংগীতশিল্পী ছিলেন এবং এমনকি প্রথম সাদা শিল্পীও স্বাক্ষরিত হয়েছিলেন স্ট্যাক্স রেকর্ডস। রেকর্ড লেবেলটি 60 এর দশকের অন্যতম জনপ্রিয় সোল মিউজিক লেবেল ছিল এবং “মেমফিস সাউন্ড” আকার দিতে সহায়তা করেছিল।

ডেরেক এবং ডোমিনোসের সাথে হুইটলকের কাজও তাকে বিটলস কিংবদন্তির সাথে সংযুক্ত করেছে জর্জ হ্যারিসনযার সাথে তিনি তাঁর একক প্রকল্পে “সমস্ত কিছু অবশ্যই পাস করতে পারেন” তে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি রোলিং স্টোনসের 1972 সালের অ্যালবাম, “মেইন স্ট্রিটে নির্বাসিত” তেও নিরবিচ্ছিন্ন।

ডেরেক-এবং-ডোমিনোস-সাব-গেটি -১

তাঁর জীবনের শেষের দিকে, “বেল বটম ব্লুজ” সহ-লেখক চিত্রকর্মের জন্য একটি আবেগকে বেছে নিয়েছিলেন-2018 সাল থেকে 1,800 টুকরো শেষ করেছেন।

তার ওয়েবসাইট নোটস … “যদি কেউ তাদের অনুভূতিটি আঁকতে পারে তবে এটি ববি। তিনি সেই অভ্যন্তরীণ কিছুতে ট্যাপ করতে সক্ষম হয়েছেন যা ক্যানভাসে তিনি যা অনুভব করছেন তা প্রকাশ করে।”

তিনি মারা গেলে তিনি 77 বছর বয়সী ছিলেন।

আরআইপি

