ডেল 14 প্রিমিয়াম, ফ্রেমওয়ার্ক ডেস্কটপ, সনি থিয়েটার বার 6 এবং আরও অনেক কিছু

কোণার চারপাশে নতুন অ্যাপল এবং গুগল ডিভাইসের ব্যারেজ সহ, আমাদের পর্যালোচনা দলগুলি প্রাক-পতনের প্রলয় শুরু হওয়ার আগে তাদের নতুন পণ্যগুলির ডেস্ক সাফ করছে। ওয়াচওএস 26 এবং আরও ভিপিএন ট্রায়ালগুলির বিশদ পূর্বরূপ সহ এই সময়ের মধ্যে গভীরতর পরীক্ষার একটি সু-বৃত্তাকার মিশ্রণ রয়েছে। এনগ্যাজেট থেকে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আপনি যে পর্যালোচনাগুলি মিস করেছেন তার সমস্ত পর্যালোচনা করে উইকএন্ডে যাত্রা শুরু করুন।
ডেল 14 প্রিমিয়াম
ডেল যখন এক্সপিএস 14 কে নতুন এবং খোলামেলাভাবে খারাপ নাম দিয়ে পুনরায় ব্র্যান্ড করেছে, এটি এখনও বিশ্বমানের উইন্ডোজ ল্যাপটপ যা এর পূর্বসূরীরা ছিল।
- স্লিক ডিজাইন
- স্বতন্ত্র al চ্ছিক ওএলইডি ডিসপ্লে
- সলিড পারফরম্যান্স
- জায়ান্ট টাচপ্যাড
- বিভাজক ক্যাপাসিটিভ টাচ বোতাম
- Al চ্ছিক বিচ্ছিন্ন জিপিইউ এক প্রজন্মের পুরানো
যদিও আমরা এখনও ডেলের নামকরণ স্কিমের সিদ্ধান্তের আশেপাশে আমাদের মাথা গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করছি, সংস্থাটি নতুন ডিভাইসগুলি মন্থন করতে চলেছে। সিনিয়র রিভিউস রাইটার স্যাম রাদারফোর্ডের ডেস্ককে ক্রস করার সর্বশেষতমটি ছিল ডেল 14 প্রিমিয়াম। আপনি এই মডেলটিকে এক্সপিএস 14 হিসাবে মনে রাখতে পারেন এবং স্যামের মতে ডেল “দ্য ডিএনএ” ধরে রেখেছিলেন যা পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিকে আপনি কিনতে পারেন এমন সেরা নোটবুক পিসিগুলির কয়েকটি তৈরি করেছিলেন। “এমনকি একটি নতুন এবং বরং অপ্রয়োজনীয় নাম থাকা সত্ত্বেও, এটি সম্ভবত অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে ডেল 14 প্রিমিয়াম বাজারের সেরা উইন্ডোজ ল্যাপটপগুলির মধ্যে একটি হিসাবে রয়ে গেছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি পিছনে থেকে একই স্নিগ্ধ নকশা রয়েছে যখন এটি এখনও এক্সপিএস 14 বলা হয়েছিল তবে 2025 এর জন্য কিছু রিফ্রেশ স্পেস এবং উপাদানগুলির সাথে।”
ফ্রেমওয়ার্ক ডেস্কটপ (2025)
ফ্রেমওয়ার্কের প্রথম ডেস্কটপ শক্তিশালী এবং দক্ষ। তবে এটি নিয়মিত পিসির মতো মডুলার বা মেরামতযোগ্য নয়।
- শক্তিশালী এপিইউ
- ছোট এবং দক্ষ
- সেট আপ করা এবং ব্যবহার করা সহজ
- অন্যান্য মিনি-আইটিএক্স মামলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- অপু এবং র্যাম মেইনবোর্ডে সোল্ডার করা হয়
- কোনও মেরামতযোগ্যতা নেই
ফ্রেমওয়ার্কটি তার মডুলার, মেরামতযোগ্য ল্যাপটপের জন্য পরিচিত, তবে সংস্থাটি এখন একই সূত্রটি একটি ডেস্কটপে আনতে হাত চেষ্টা করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রথম প্রচেষ্টা নিয়মিত পিসির মতো প্রায় মডুলার বা মেরামতযোগ্য নয়, সিনিয়র সম্পাদক ড্যানিয়েল কুপারের মতে। “বিশেষত উত্তেজনাপূর্ণ চিপের উপর ভিত্তি করে মডুলার ল্যাপটপগুলি তৈরির নিয়মিত রেমিটের বাইরে এটি কোনও পার্শ্ব প্রকল্পের অনুরূপ এই বিষয়টির বিষয়ে ফ্রেমওয়ার্কটি উন্মুক্ত ছিল,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “সুতরাং যখন আমি মনে করি নিয়মিত পিসিগুলির তুলনায় সর্ব-এক-এক পদ্ধতির পিছনের পদক্ষেপ, আমি এখানে এটি করার যুক্তি পাই” “
সনি ব্র্যাভিয়া থিয়েটার বার 6
সোনির মিডরেঞ্জ সাউন্ডবারটি চিত্তাকর্ষক অডিও সরবরাহ করে যা এর 3.1.2-চ্যানেল কনফিগারেশনের সীমাটি ঠেলে দেয়। তবে, ওয়াই-ফাইয়ের অভাব স্পেক শীট থেকে বড় বৈশিষ্ট্যগুলি ছেড়ে দেয়।
- পরিষ্কার, লো-প্রোফাইল ডিজাইন
- দুর্দান্ত স্পষ্টতার সাথে সম্পূর্ণ শব্দ
- বর্ধিত কথোপকথনের জন্য ডেডিকেটেড সেন্টার স্পিকার
- এয়ারপ্লে, ক্রোমকাস্ট বা স্পটিফাই সংযোগ সমর্থন করে না
- সাবউফার কিছুটা মোটা
- আপডেটগুলির জন্য একটি থাম্ব ড্রাইভ সন্নিবেশ করা প্রয়োজন
এই বছরের সাউন্ডবার্সের ফসল অবশেষে গ্রীষ্মে এসে পৌঁছেছে, তাই আমি সম্প্রতি হোম থিয়েটার স্পিকারের সাথে প্রচুর সময় ব্যয় করছি। সর্বশেষতমটি ছিল সনি ব্র্যাভিয়া থিয়েটার বার 6, একটি সাউন্ডবার/সাবউফার কম্বো যা সংস্থার বর্তমান লাইনআপের মাঝখানে বসে। দুর্দান্ত শব্দ এবং কথোপকথনের পারফরম্যান্স সত্ত্বেও, এখানে সতর্কতাগুলি আসল ডিলব্রেকার। “আমি লিখেছিলাম,” $ 650 সাউন্ডবারে ওয়াই-ফাইয়ের অভাব অযৌক্তিক, বেশিরভাগ কারণ এটি এয়ারপ্লে, ক্রোমকাস্ট এবং অন্যান্য ওয়্যারলেস সংযোগ বিকল্পগুলির সুবিধার্থে ব্যবহারকারীদের সরিয়ে দেয়, “আমি লিখেছিলাম। “যখন নতুন ফার্মওয়্যারের জন্য ওটিএ ডাউনলোডগুলি বছরের পর বছর ধরে সাউন্ডবারগুলিতে আদর্শ হয়ে থাকে তখন আপডেটের জন্য থাম্ব ড্রাইভ ব্যবহার করার প্রয়োজনও আমি পেতে পারি না।”
লেনোভো থিঙ্কপ্যাড x9-14 আউরা সংস্করণ
থিঙ্কপ্যাড এক্স 9-14 অরা সংস্করণটি হ’ল লেনোভোর নতুন ব্যবসায়িক ল্যাপটপটি তার আল্ট্রাপোর্টেবল ডিজাইন, অত্যাশ্চর্য প্রদর্শন এবং দীর্ঘ ব্যাটারি লাইফ সহ এক্স 1 কার্বনের সিংহাসনের জন্য বন্দুক করছে। তবে একটি মুশকিল কীবোর্ড এবং ইউএসবি-এ বন্দরের অভাব এটিকে ধরে রাখে।
- স্নিগ্ধ, আল্ট্রাপোর্টেবল ডিজাইন
- চমত্কার OLED স্ক্রিন
- ভাল গোলাকার স্পিকার
- নৈমিত্তিক ব্যবহারের জন্য সলিড পারফরম্যান্স
- দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন
- কোনও ইউএসবি টাইপ-এ বন্দর নেই
- মুশি কীবোর্ড
- চশমা জন্য দামি
লেনোভোর থিঙ্কপ্যাডগুলি জনপ্রিয় অফিস ল্যাপটপ এবং এক্স 9-14 ব্যবসায়িক মেশিনগুলির দীর্ঘ লাইনে সর্বশেষতম। অবদানকারী লেখক রামি তাবারি ব্যাখ্যা করেছেন যে এই মডেলটি অনেকগুলি গুণাবলী সরবরাহ করে যা থিঙ্কপ্যাডগুলিকে দুর্দান্ত করে তোলে, তবে দাম, স্বল্প-শক্তি সিপিইউ এবং সাবপার কীবোর্ডটি কাঙ্ক্ষিত হওয়ার জন্য কিছু ছেড়ে দেয়। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, “থিঙ্কপ্যাড এক্স 9-14 এর জন্য আপনি যে পরিমাণ ল্যাপটপগুলিতে সন্ধান করতে চাইবেন তার জন্য আমি 1,283 ডলার প্রদানকারী গড় গ্রাহককে ন্যায়সঙ্গত করতে পারি না,” অবশ্যই কয়েকশো ডলার ব্যয় ব্যয় হয় (অবশ্যই র্যামটি বিয়োগ করে), “তিনি উল্লেখ করেছিলেন। “ছোট ব্যবসায়ের মালিকদের জন্য, আমি কোনও বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করার পরামর্শ দিচ্ছি বা আপনার দিকে আরও বেশি বিপণনকারী ব্যবসায়িক ল্যাপটপটি বিবেচনা করার পরামর্শ দিচ্ছি (আবার, আসুস বিশেষজ্ঞবুক পি 5 (p5405) একটি দুর্দান্ত পছন্দ)” “
ওয়াচস 26 পূর্বরূপ এবং নরটন ভিপিএন পর্যালোচনা
আমরা দ্রুত অ্যাপল ঘড়ির একটি নতুন সেটের আগমনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তাই সিনিয়র ক্রয়ের পরামর্শ প্রতিবেদক অ্যামি স্কোরহাইম ওয়াচোসের আসন্ন সংস্করণে দুই সপ্তাহ কাটিয়েছেন। তার প্রিয় নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি হ’ল এআই ওয়ার্কআউট অংশীদার এবং অঙ্গভঙ্গি যুক্ত করেছে, তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এটি এই বার্ষিক ওভারহলকে সার্থক করে তোলে এমন ছোট্ট জিনিসগুলি।
এদিকে, সিনিয়র লেখক স্যাম চ্যাপম্যান স্ট্যান্ডেলোন অ্যাপ হিসাবে নর্টনের সংস্করণটি পরীক্ষা করতে ভিপিএনএসের জমিতে ফিরে এসেছিলেন। যদিও এই পরিষেবাটি অগত্যা খারাপ নয়, এটি এক্সপ্রেসভিপিএন, সার্ফশার্ক এবং অন্যদের অন্তর্ভুক্ত গাদা থেকে উপরে উঠতে যথেষ্ট প্রস্তাব দেয় না। “নর্টন ভিপিএন -এর সাথে কাজ করার এক সপ্তাহ পরে, আমাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে এটি নিজেকে আলাদা করার একমাত্র উপায় হ’ল নর্টনের নাম,” তিনি বলেছিলেন। “এটি যা কিছু করে তার জন্য, প্রতিযোগী এটি আরও ভাল করে” “