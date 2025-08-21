ডেসান্টিস জিমি বুফেটকে মরণোত্তর পদক পুরষ্কার দেয়, 4 অন্যান্য ফ্লোরিডিয়ান

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ফ্লোরিডা গভ। রন ডিসান্টিস গায়ক-গীতিকার জিমি বুফেট এবং প্রাক্তন রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিবিদ সহ গভর্নরের স্বাধীনতার পদক সহ মরণোত্তর পাঁচটি ফ্লোরিডিয়ানকে পুরষ্কার দিয়েছেন।
ডেসান্টিস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “আমি এই দুর্দান্ত ফ্লোরিডিয়ানদের উত্তরাধিকারগুলি স্বীকৃতি দিতে পেরে গর্বিত।”
“আমাদের রাষ্ট্র তাদের অবদানের জন্য আরও ভাল, এবং আমরা গর্বিত যে তারা ফ্লোরিডা বাড়িতে ডেকেছিল,” তিনি আরও বলেছিলেন। “তারা প্রত্যেকে গভর্নরের স্বাধীনতার পদক লাভের সম্মান অর্জন করেছে।”
গভর্নর বুফেট, প্রাক্তন জিওপি ইউএস রেপ। এবং রাজ্য কংগ্রেস সদস্য লিংকন ডিয়াজ-বালার্ট, প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর এবং মার্কিন সেন বব গ্রাহাম, প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক গভর্নর এবং ইউএস রেপ। বুডি ম্যাকে এবং প্রাক্তন রিপাবলিকান ফ্লোরিডার হাউস স্পিকার জন থ্রেশারকে এই রাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করেছিলেন।
বুফেট, যিনি ২০২৩ সালে 76 76 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তিনি একজন কিংবদন্তি সংগীত আইকন ছিলেন যিনি ১৯ 1970০ এর দশকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং “মার্গারিটাভিলি” এবং “প্যারাডাইজে চিজবার্গার” এর মতো হিটের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন।
তাঁর সংগীত অনুসরণের শীর্ষে, বুফেটও ব্যবসায়ের সাথে জড়িত ছিলেন, “মার্গারিটাভিল” ব্র্যান্ডের অধীনে রেস্তোঁরা, রিসর্ট এবং পণ্যদ্রব্য চালু করেছিলেন, ১৯৮৫ সালে কী ওয়েস্টে তাঁর প্রথম মার্গারিটাভিল স্টোর খোলার এবং মাত্র দু’বছর পরে একটি মার্গারিটাভিল ক্যাফে খোলার সহ।
“তাঁর উত্তরাধিকার ফ্লোরিডার উপকূলীয় সম্প্রদায়গুলিতে সংগীত ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে চলেছে,” গভর্নর অফিস থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।
ডিয়াজ-বালার্ট, যিনি এই বছরের শুরুর দিকে 70 বছর বয়সে মারা গেছেন, তিনি ছিলেন একজন কিউবান-আমেরিকান যিনি কমিউনিস্ট বিপ্লবের পরে নিজের দেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনি কমিউনিজম এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে দৃ strong ় উকিল ছিলেন এবং অফিসে থাকাকালীন একটি ফ্রি কিউবার পক্ষে কঠোর চাপ দিয়েছিলেন, যার মধ্যে মার্কিন হাউসে কর্মরত হওয়ার আগে ফ্লোরিডার হাউস এবং সিনেটে কাজ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
গ্রাহাম, যিনি গত বছর 87 বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন, তিনি গভর্নর এবং মার্কিন সিনেটর হিসাবে দায়িত্ব পালন করার আগে ফ্লোরিডা আইনসভার উভয় চেম্বারে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
গভর্নরের কার্যালয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, “একজন ডেমোক্র্যাট, গ্রাহাম তার শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জাতীয় সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজের জন্য ব্যাপকভাবে সম্মানিত হয়েছিল।”
ম্যাকে, যিনি রাজ্যের সর্বশেষ গণতান্ত্রিক গভর্নর ছিলেন, তিনি গত বছর ৯১ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর জনসেবার মধ্যে রাজ্য আইনসভা এবং মার্কিন হাউস উভয় কক্ষেও দায়িত্ব পালন করা, পাশাপাশি সানশাইন স্টেটের লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং পরে ক্লিনটন প্রশাসনের অধীনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটির সভাপতি, ফ্লোরিডার রিপাবলিকান পার্টির চেয়ারম্যান এবং রাজ্য আইনসভার উভয় চেম্বারে দায়িত্ব পালন করার পরে এই বছরের শুরুর দিকে থ্রেশার এই বছরের শুরুর দিকে মারা যান। তিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
