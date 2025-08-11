ডে কেয়ারে চেয়ারম্যান নালীটির পিক ট্যাপ করা দেখে মা পুলিশ অভিযোগ দায়ের করেছেন

জেরুজালেমের এক মা তার ছোট বাচ্চাকে আবদ্ধ হয়ে তার ডে কেয়ারে নালী টেপ দিয়ে জড়িয়ে ধরার পরে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।
মুরান ব্রাচা এই ঘটনার বিষয়ে কথা বলেছিল যখন তার ছেলের এক শিক্ষক ছেলের একটি ছবি ক্লাসের পিতামাতার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের কাছে টেপ করা একটি ছবি পাঠিয়েছিল, তিনি শনিবার একটি ফেসবুক পোস্টে লিখেছিলেন যা ভাইরাল হয়েছে। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে ক্লাসে পরিদর্শনকারী একটি ক্লাউন উঠতে থাকায় ছেলেটিকে রসিকতা হিসাবে চেয়ারে আবদ্ধ করেছিল।
ক্লাউনটি তখন স্পষ্টতই শিক্ষককে পরামর্শ দিয়েছিল যে সে সন্তানের মাকে ছবিটি পাঠায়, “এবং বলে যে আমরা অবশেষে তাকে বসতে পেয়েছি।”
ব্রাচা অভিযোগ করার পরে শিক্ষক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে ছবিটি মুছে ফেলেন, তিনি লিখেছিলেন।
ব্রাচা লিখেছিলেন, “এরপরে, আমি অধ্যক্ষের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে এটি কেবল এক সেকেন্ডের জন্য, এবং তারপরে সহকারী শিক্ষকের কাছ থেকে এটি একটি খারাপ রসিকতা, এবং একটি ভুল করা হয়েছিল। (যেন তারা দুর্ঘটনাক্রমে কোনও বিষয় ভেঙেছিল),” ব্রাচা লিখেছিলেন। “এটা না বলে যে পুলিশ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, স্পষ্টতই।”
ব্রাচা প্রথমে একটি আশেপাশের গ্রুপে অ্যাকাউন্টটি লিখেছিল এবং এরপরে এটি প্রায় 1 মিলিয়ন অনুগামীদের সাথে একটি পৃষ্ঠায় অনুলিপি করা হয়েছিল যা ভাইরাল পোস্টগুলি ভাগ করে দেয়। সেখান থেকে এটি ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল এবং হাজার হাজার বার দেখা হয়েছিল, এবং হিব্রু আউটলেট ইয়োন্ট গল্পটি covered েকে রেখেছে।
ব্রাচা লিখেছেন, “আমার হৃদয় ভেঙে গেছে এবং আমার অশ্রু থামেনি।” “আমি এটাকে ছাড়তে পারি না।”