ডোনবাস কেন পুতিনকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ

গত শুক্রবার আলাস্কার একটি শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন খবরে বলা হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ইউক্রেনকে অবশ্যই যুদ্ধের অবসানের শর্ত হিসাবে দেশের পূর্ব ডোনবাস অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি বারবার বলেছেন যে তিনি শান্তি চুক্তির বিনিময়ে আঞ্চলিক ছাড় দেবেন না, যদিও তা বোঝানো হয়েছে যে এটি করা তাঁর সাংবিধানিক কর্তৃত্বের মধ্যে নেই।
এই মাসের শুরুর দিকে জেলেনস্কি সতর্ক যে রাশিয়া ডনবাসকে “ভবিষ্যতের নতুন আক্রমণাত্মক জন্য স্প্রিংবোর্ড” হিসাবে ব্যবহার করবে যদি ইউক্রেন এটি পুরোপুরি হস্তান্তর করে। জেলেনস্কি বলেছিলেন, “আমরা যদি আমাদের নিজস্ব চুক্তির ডোনবাস ছেড়ে চলে যাই তবে আমরা তৃতীয় যুদ্ধ শুরু করব।” সাম্প্রতিক জরিপগুলি আরও দেখায় যে ইউক্রেনীয়দের একটি শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ (75 শতাংশ) রাশিয়ার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জমি জমি বিরোধিতা।
ডোনবাস, যা “ডোনেটস বেসিন” এর জন্য সংক্ষিপ্ত, এটি একটি শিল্প ও খনির অঞ্চল যা রাশিয়ার সীমানা। এটি দুটি ওব্লাস্টস বা প্রদেশগুলি – ডোনেটস্ক এবং লুহানস্ক – যা প্রায় 4 মিলিয়ন লোককে নিয়ে গঠিত।
ডোনবাস সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে – কেন এটি শুরু থেকেই ইউক্রেন যুদ্ধের একটি ফ্ল্যাশ পয়েন্ট এবং কেন এটি ভবিষ্যতের জন্য কিয়েভ এবং মস্কোর মধ্যে উত্তেজনার কেন্দ্রে থাকার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
একটি প্রতীকী এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল
ইউক্রেন আক্রমণ করার জন্য পুতিনের অন্যতম মূল ন্যায্যতা ডোনবাসকে কেন্দ্র করে। পুতিন, একজন প্রাক্তন কেজিবি অফিসার, যার সোভিয়েত যুগের জন্য নস্টালজিয়া প্রায়শই পুরো প্রদর্শনীতে থাকে, কেস তৈরি যে ইউক্রেনের যুদ্ধ রাশিয়ান ভূমি পুনরায় দাবি করার ন্যায়সঙ্গত প্রয়াসের অংশ এবং তিনি ডনবাসকে প্রায়শই histor তিহাসিকভাবে রাশিয়ান হিসাবে চিত্রিত করেছেন।
2022 সালে, পুতিন ভিত্তিহীন দাবি ইউক্রেন এই অঞ্চলে রাশিয়ান স্পিকারের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছিল। এটি পূর্বের মিথ্যা দাবিগুলি প্রতিধ্বনিত করে যে পুতিন জর্জিয়ার বিরুদ্ধে তৈরি২০০৮ সালে রাশিয়া দেশে আক্রমণ করার আগে দক্ষিণ ওসেটিয়া সম্পর্কিত ইউক্রেনের মতো প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র।
ইউক্রেন একজন প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র, এবং এর বেশিরভাগ অংশই রাশিয়ান সাম্রাজ্যেরও অংশ ছিল – এবং এটি সত্য যে ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ানরা অনেক সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং historical তিহাসিক সম্পর্ক ভাগ করে নিয়েছিল। তবে পুতিনের দেশ এবং জনগণ সম্পর্কে তাঁর অনেক দাবির সাথে ইতিহাস এবং ঘটনাগুলি বিকৃত করেছেন, যা বিশেষজ্ঞরা ইউক্রেনের জাতিবিদ এবং স্বতন্ত্র পরিচয় মুছে ফেলার বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে দেখেন।
ডোনবাসে রাশিয়ান স্পিকারদের উপর অত্যাচারিত হওয়ার বিষয়ে পুতিনের দাবি হ’ল “আবর্জনা প্রচার” এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির তার “কয়েক দশক দীর্ঘ আবেশ” এবং ইউক্রেনের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম টেলর, ইউক্রেনের “আধিপত্য” এবং “নির্মূল” দিয়ে তার “কয়েক দশক দীর্ঘ আবেগ” ন্যায্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা, ইউক্রেনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, বলেছেন, ইউক্রেনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, বলেছেন, বৈদেশিক নীতি।
ডোনবাস রাশিয়ার সাথে এই অঞ্চলের ঘনিষ্ঠতা এবং historic তিহাসিক লিঙ্কগুলির একটি পণ্য রাশিয়ান স্পিকারদের দ্বারা ভারীভাবে জনবহুল। এই অঞ্চলটি সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও খনির কেন্দ্র ছিল, যার ফলে সোভিয়েত যুগে বিশেষত সময়কালে রাশিয়ান শ্রমিকদের একটি বড় আগমন ঘটে পুনর্গঠনের একটি সময়কাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী।
রাশিয়ান প্রায়শই জাতিগত ইউক্রেনীয় সহ ডোনবাসের মানুষের প্রথম ভাষা। ইউক্রেনের সর্বাধিক অনুযায়ী সাম্প্রতিক আদমশুমারি২০০১ সালে পরিচালিত, জাতিগত রাশিয়ানরা ডোনবাসে প্রায় এক তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার সমন্বয়ে গঠিত, অন্যদিকে জাতিগত ইউক্রেনীয়রা অর্ধেকেরও বেশি অংশ নিয়েছিল। যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ধসে পড়ে, মোটামুটিভাবে দুই-তৃতীয়াংশ ডোনবাসের বাসিন্দাদের মধ্যে রাশিয়ানকে তাদের প্রথম ভাষা হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। সাম্প্রতিক জরিপগুলিও আশেপাশে পাওয়া গেছে 51 শতাংশ পূর্ব ইউক্রেনের লোকেরা বাড়িতে ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ান উভয়ের মিশ্রণ বলে।
যদিও ডোনবাসের রাশিয়ার historic তিহাসিক লিঙ্ক এবং একটি বৃহত রাশিয়ান ভাষী জনসংখ্যার সাথে রয়েছে, তবে এই অঞ্চলের লোকেরা মস্কোর প্রতি অগত্যা সহানুভূতিশীল নয়-পুতিনের বিপরীতে দাবী রয়েছে। ২০১৪ সালে ডোনবাসে রাশিয়াপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করা ইউক্রেনীয় কিছু ব্যাটালিয়ন যেমন ইউক্রেনীয় ব্যাটালিয়ন ডিএনপ্রো -১ ব্যাটালিয়নউদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ান ভাষী ছিল। ডনবাস ভাষা এবং জাতীয় পরিচয়ের মধ্যে সংশ্লেষিত গতিশীলতার একটি প্রধান উদাহরণ।
এই অঞ্চলের ভোটদানের ইতিহাস রাশিয়ার প্রতি এর অনুভূতির দিক থেকে একটি জটিল চিত্রও আঁকেন। ১৯৯১ সালে, উদাহরণস্বরূপ, ইউক্রেন ডোনবাসের ৮৩ শতাংশ সহ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছিল। তবে ইউক্রেনের ২০১০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভিক্টর ইয়ানুকোভিচের রাশিয়াপন্থী পার্টি একটি ভূমিধস দ্বারা জিতেছে পূর্ব অঞ্চলে।
জেলেনস্কি, যার প্রথম ভাষা রাশিয়ান ছিল এবং যিনি পূর্ব ইউক্রেনের যুদ্ধকে অবসান ঘটাতে প্রচার চালিয়েছিলেন, তিনি দেশটির 2019 সালের নির্বাচনে ডোনবাসের অ-দখলদার অংশে অপ্রতিরোধ্যভাবে ছিলেন।
ডনবাসে ইউক্রেনীয়রাও আছে বিরক্তি প্রকাশ যুদ্ধ যখন তাদের অঞ্চলকে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের আত্মীয়দের হত্যা করে তখন রাশিয়ার দিকে।
পুতিনের কাছে ডোনবাসের প্রতীকী গুরুত্বের বাইরেও এই অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক মূল্যও রয়েছে। এটি কয়লা এবং খনিজ আমানত, পাশাপাশি খামার জমি এবং আজভের সাগরের উপকূলরেখা সহ একটি সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চল। এটি কিছু অংশে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে যে ডনবাস কেন যুদ্ধের এমন কেন্দ্রবিন্দু ছিল।
যুদ্ধের হৃদয়
ইউক্রেনীয়রা প্রায়শই বলে যে ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণ-আক্রমণাত্মক আক্রমণ দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়নি, তবে ২০১৪ সালে-ইউক্রেনের জন্য প্রচুর রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্থানের সময়। সে বছর, রাশিয়া ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়াকে আক্রমণ করেছিল এবং অবৈধভাবে সংযুক্ত করেছিল এবং ডোনবাসে ইউক্রেনীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘাতের জন্য ক্রেমলিনপন্থী জঙ্গিদের সমর্থন করা শুরু করে।
বিশ্বব্যাপী মস্কোর ক্রিমিয়ার সংশ্লেষণের খুব বেশি সময় পরে, ডোনবাসে রাশিয়ানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা অঞ্চলটি দখল করতে শুরু করে এবং ব্রেকওয়ে প্রজাতন্ত্রগুলি ঘোষণা করে: “ডোনেটস্ক পিপলস রিপাবলিক” এবং “লুহানস্ক পিপলস রিপাবলিক”।
সংঘাতের প্রথম দিকে ইউক্রেনীয় বাহিনী এবং ক্রেমলিন-সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে মারাত্মক লড়াই হয়েছিল। মিনস্ক অ্যাকর্ডস হিসাবে পরিচিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিগুলি 2014 এবং 2015 সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল যা লড়াইকে কমিয়ে দিতে সহায়তা করেছিল। তবে চুক্তিগুলি কখনই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি, এবং আট বছরের জন্য বিভিন্ন স্তরের তীব্রতার সাথে এই দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল – প্রায় 14,000 লোককে হত্যা করা হয়েছিল।
2014 সালে ডোনবাসে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, যা চারপাশে দেখা গেছে 1.5 মিলিয়ন লোকেরা সেই সময় থেকে এই অঞ্চল থেকে পালিয়ে যায়, আট বছর পরে রাশিয়ার বিস্তৃত আগ্রাসনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। সমর্থন সঙ্গে রাশিয়ান সামরিকডোনবাসের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে পুতিন “বিশেষ সামরিক অভিযান” শুরু করার আদেশ দেওয়ার সময় ইতিমধ্যে এই অঞ্চলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ দখল করেছিলেন।
আক্রমণের নেতৃত্বে, পুতিন আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত ডোনবাসের স্ব-ঘোষিত বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা পাশাপাশি স্বীকৃত এই অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সমস্ত আঞ্চলিক দাবি। সেই সময়, তত্কালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন সতর্ক করেছিলেন যে পুতিন “জোর করে আরও বেশি অঞ্চল নেওয়ার জন্য যুক্তি স্থাপন করেছেন বলে মনে হয়েছিল।”
রাশিয়া যখন ২০২২ সালে তার পূর্ণ-স্কেল আক্রমণ শুরু করেছিল, তখন এটি সমস্ত ইউক্রেনের পরাধীন করার লক্ষ্য নিয়ে তা করেছিল। পশ্চিমা সরকারগুলি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল যে ইউক্রেনীয় বাহিনী অভিভূত হবে এবং সতর্ক করে দিয়েছিল যে কয়েক দিনের মধ্যে কিয়েভকে জয় করা যেতে পারে।
তবে ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কঠোর প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে, রাশিয়ান বাহিনীর উপর উল্লেখযোগ্য হতাহতের ঘটনা ঘটায়। রাশিয়া কিয়েভকে দখল করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এর বিস্তৃত যুদ্ধে আরও সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়। এর প্রথম ব্যর্থতার পরে, রাশিয়া 2022 মার্চ মাসে সংকেত এটি “ডোনবাসের মুক্তি” এর দিকে মনোনিবেশ করে এটিকে যুদ্ধের “মূল লক্ষ্য” বলে অভিহিত করেছিল।
তবে ডোনবাসে এক দশকেরও বেশি সময় লড়াইয়ের পরে, প্রথমে ক্রেমলিন-সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা এবং তারপরে রাশিয়ান সামরিক বাহিনী দ্বারা, রাশিয়া এখনও এই অঞ্চলটি পুরোপুরি দখল করে না। রাশিয়ান বাহিনী বর্তমানে ডোনবাসের প্রায় ৮৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, লুহানস্কের স্লাইভ এবং প্রায় 70 শতাংশ ডোনেটস্কের স্লাইভ ছাড়াও সমস্ত দখল করে। ইউক্রেন এখনও ডোনেটস্কের প্রায় 30 শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রায় 250,000 লোক ওব্লাস্টের সেই অ-ক্ষমতাসীন অংশে বাস করে।
ইউক্রেনের দুর্গ বেল্ট
বিশেষজ্ঞরা ব্যাপকভাবে সম্মত হন যে রাশিয়ার বাকী ডোনবাস দ্রুত জয় করার ক্ষমতা নেই এবং এটি করার জন্য কয়েক হাজার জীবন ব্যয় হবে এবং সম্ভবত বছর সময় নিতে। পুতিনের জেদ যে কিয়েভ কোনও লড়াই ছাড়াই ডোনবাসের বাকী অংশ ছেড়ে দিয়েছেন তা এমন অনেক লক্ষণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যে তিনি দীর্ঘমেয়াদী শান্তি আন্তরিকভাবে চান না-ট্রাম্পের আপেক্ষিক আশাবাদ সত্ত্বেও trume একটি চুক্তি যুদ্ধ শেষ করার জন্য (যদিও ট্রাম্পও স্বীকার করেছেন যে পুতিন কোনও চুক্তি করতে চান না)।
পুতিন “ইউক্রেনকে মেনে নেওয়া শর্তাবলী ব্যতীত কোনও শান্তি চুক্তি বিবেচনা করছেন না,” টেলর বলেছিলেন। টেলর বলেছিলেন, রাশিয়ান নেতা ২০২২ সালে “ইউক্রেনের উপর আধিপত্য বিস্তার করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা” হিসাবে পূর্ণ-আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং এটি একটি সার্বভৌম জাতি হিসাবে নির্মূল করেছিলেন, টেলর বলেছিলেন। “আমি নিশ্চিত যে এটি এখনও তার লক্ষ্য।”
রাশিয়ান বাহিনী ইউক্রেনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দখল করে, তবে তারা যুদ্ধের ময়দানে ক্রমবর্ধমান লাভের চেয়ে আরও বেশি কিছু করার জন্য লড়াই চালিয়ে যায়। গত এক বছর ধরে ডনবাসে ইউক্রেনীয়-অধিষ্ঠিত অঞ্চলকে দখল করার ক্ষেত্রে রাশিয়া “বড় অগ্রগতি করেনি”, টেলর বলেছেন, পূর্ব শহর পোকরভস্ককে প্রধান উদাহরণ হিসাবে দখল করার জন্য রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর ব্যর্থ প্রচেষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে।
পশ্চিমা ডোনেটস্কের বেশ কয়েকটি বড় শহর যা এখনও ইউক্রেন – ক্রামেটরস্ক, স্লোভিয়ানস্ক, কোস্টিয়ান্টিনিভকা এবং দ্রুজকিভকা দ্বারা পরিচালিত রয়েছে – এটি কিভের “দুর্গ বেল্ট” এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবেও বিবেচিত এবং দেশের বাকী অংশগুলি রক্ষার দক্ষতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
“ইউক্রেন গত ১১ বছর সময়, অর্থ এবং দুর্গের বেল্টকে শক্তিশালী করার জন্য এবং এই শহরগুলির আশেপাশে উল্লেখযোগ্য প্রতিরক্ষা শিল্প ও প্রতিরক্ষামূলক অবকাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য সময়, অর্থ এবং প্রচেষ্টা ব্যয় করেছে,” ইনস্টিটিউট ফর স্টাডিজ অফ ওয়ার, যা ইউক্রেনের বিরোধকে ঘনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত করেছে, যা বলেছে, একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন।
এই লাইনের পাশাপাশি, টেলর বলেছিলেন যে ইউক্রেনের পক্ষে “স্বেচ্ছায়” ডোনবাসে “কৌশলগত উঁচু স্থল” ছেড়ে দেওয়া এবং এই দুর্গের শহরগুলির নিয়ন্ত্রণ ত্যাগ করা এবং পুতিনের জন্য এই জাতীয় দৃশ্যের “চাহিদা বা এমনকি প্রস্তাব” দেওয়ার জন্য এটি “বাজে”।
তবে ইউক্রেন যদিও ডোনবাসে এখনও যে জমিটি ধরে রেখেছে তা ছেড়ে দিতে চায় না, তবে কিয়েভের দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হ’ল ডোনেটস্ক বা লুহানস্কে রাশিয়ান-অধিকৃত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার পক্ষেও অত্যন্ত সম্ভাবনা নেই।
যেহেতু বর্তমানে বিষয়গুলি দাঁড়িয়ে আছে, এবং ট্রাম্প যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কোনও চুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, এর অর্থ এই হতে পারে যে ইউক্রেনকে ডোনবাসে এবং দেশের অন্যান্য অংশে রাশিয়ার অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের ডি ফ্যাক্টো স্বীকৃতি দিতে পারে – ফিনিস লাইন জুড়ে একটি চুক্তি পেতে।
তবে তা হলেও, পুতিন যুদ্ধ পুনরায় চালু করার আগে এটি কেবল সময়ের বিষয় হতে পারে। এদিকে, রাশিয়া এখনও আগ্রাসীভাবে ইউক্রেনের আরও অঞ্চলগুলির জন্য চাপ দিচ্ছে। এ কারণেই ইউক্রেনের জন্য কিয়েভের আলোচনার অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য ট্রাম্পের পক্ষে ইউক্রেনের সমর্থকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আহ্বান রয়েছে যা ইউক্রেনের জন্য সামরিক সমর্থন এবং রাশিয়ার জন্য কঠোর অর্থনৈতিক জরিমানা বাড়িয়ে মস্কোর উপর চাপ বাড়িয়ে তুলেছে।
টেলর বলেছিলেন, “সেরা কেসের দৃশ্য” এগিয়ে যাওয়া হ’ল ট্রাম্প অর্থনৈতিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক লিভারেজ ব্যবহার করেছেন “পুতিনকে বোঝাতে যে তিনি জিততে পারবেন না,” টেলর বলেছিলেন। পুতিন হ’ল “ইউক্রেনীয়দের কেবল স্টল এবং পাউন্ড করতে চলেছে যতক্ষণ না ট্রাম্প তার যে লিভারেজটি ব্যবহার করেন তা ব্যবহার না করা পর্যন্ত,” তিনি সতর্ক করেছিলেন।