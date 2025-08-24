ডোনারাম ম্যানচেস্টার সিটিতে যাবে: ফুটবল: খেলাধুলা: লেন্টা.রু

You are Here
গোলরক্ষক পিএসজি জানলুজি ডোনারাম ম্যানচেস্টার সিটিতে যাবেন

পিএসজি ডিজানলুজি ডোনারামের গোলরক্ষক ম্যানচেস্টার সিটিতে যাবেন। সামাজিক নেটওয়ার্কে তাঁর পৃষ্ঠায় এটি সম্পর্কে এক্স ইনসাইডার ফ্যাবরিজিও রোমানো রিপোর্ট করেছেন।

গোলরক্ষক নিজেই ইতিমধ্যে ইংলিশ ক্লাবের সাথে চুক্তির শর্তাবলীর সাথে একমত হয়েছেন। পিএসজি এবং সিটি আলোচনা করছে, রোমানো স্পষ্ট করে দেয় যে লেনদেনের পরিমাণ 50 মিলিয়ন ইউরোরও কম হতে পারে, যা প্যারিসিয়ানদের গণনা করা হয়েছিল।

12 আগস্ট, ডোনারাম পিএসজি থেকে বিদায় নেওয়ার ঘোষণা দেয়। “দুর্ভাগ্যক্রমে, কেউ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমি আর দলের অংশ হতে পারি না এবং এর সাফল্যে অবদান রাখতে পারি। আমি হতাশ এবং হতাশাগ্রস্থ,” গোলরক্ষক তার সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে লিখেছিলেন।

ডোনারাম প্রতিস্থাপনের জন্য, পিএসজি লূক শেভালিয়ারের স্বাক্ষরিত, ফরাসী ব্যক্তির সাথে চুক্তিটি পাঁচ বছরের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। একই সময়ে, রাশিয়ান গোলরক্ষক ম্যাটভে সাফোনভ, যিনি প্যারিসিয়ানরা সময় খেলার গ্যারান্টি দেয়নি এবং তার কেরিয়ার অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন বিকল্পের প্রস্তাব দিয়েছিল, দলে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

