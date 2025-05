টমাস পেইনকে সাধারণ অর্থে লিখেছিলেন, ‘সরকার, এমনকি তার সেরা অবস্থায়ও একটি প্রয়োজনীয় মন্দ, “এই প্রবন্ধটি আমেরিকান বিপ্লবের ইশতেহারে পরিণত হয়েছিল।

ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করে এমন পামফলেটটি এইভাবে আমেরিকান ভবিষ্যতের সাংগঠনিক নীতিটির বানান: লিবার্টি, জাতীয় এবং ব্যক্তিগত উভয়ই।

হ্যাঁ, আমেরিকান প্রতিষ্ঠাতা পিতৃগণ হিসাবে লিবার্টি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটি ত্রুটিযুক্ত ছিল। মহিলারা সমাজের মার্জিন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে এর বেসমেন্টে প্রেরণ করা হয়েছিল (যদিও পেইন দ্বারা নয়)।

তবুও, আমেরিকান নেতারা ইতিমধ্যে বক্তৃতা, সমিতি এবং ধর্মের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্য একটি অনুসন্ধান ভাগ করেছেন। এই কারণেই জর্জ ওয়াশিংটন তার বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন যে “সরকার, শক্তি দিয়ে সঠিকভাবে বিতরণ ও সামঞ্জস্য করা” লিবার্টির “নিশ্চিত অভিভাবক” হবে।

সেই একই অনুসন্ধান, স্বাধীনতার একটি প্যারাগনকে mold ালতে, যা থমাস জেফারসনকে ভবিষ্যতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে “স্বাধীনতার সাম্রাজ্য” হিসাবে চিত্রিত করেছিল এবং এটিই কবি তীমথিয় ডুইটকে (1752-1817) একটি আমেরিকা বলে গড়ে তুলেছিল যে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি “স্বর্গের নকশাকৃত… মানবজাতির সংস্কার করার জন্য”।

তখন ছিল। এখন লিবার্টি প্রতিরক্ষামূলক – আমেরিকাতে, ইউরোপে এবং ইহুদি রাজ্যেও রয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে 30 এপ্রিল, 2025 সালে একটি মন্ত্রিপরিষদের সভা করেছেন। (ক্রেডিট: রয়টার্স/এভলিন হকস্টেইন)

আমেরিকান প্রতিষ্ঠাতা পিতৃগণ মানবজাতির অনুপ্রেরণা আশা করেছিলেন, তবে এটি নিজেরাই পরিবর্তন করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। বিপরীতে, এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে, ওয়াশিংটনের উত্তরসূরীরা তাঁর রাজনৈতিক ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন, যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “বিশ্বের যে কোনও অংশের সাথে স্থায়ী জোটের পরিষ্কার করে দেয়।”

এমনকি ১৯১17 সালে এই প্যাটার্নটি ভেঙে যাওয়ার পরেও, যখন দুই মিলিয়ন আমেরিকান সৈন্য ইউরোপে নেমেছিল এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতার দিকে ঝুঁকছে, কার্যকরভাবে বলেছিল যে অত্যাচার, শোচনীয় হলেও তার ক্ষতিগ্রস্থদের ব্যবসা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন কমিউনিস্ট অত্যাচারকে অবরুদ্ধ করার জন্য একটি বিশাল জোট তৈরি করেছিল, তখন এটি সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেনি।

১৯৫6 সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যখন হাঙ্গেরিয়ান জনগণ বিদ্রোহ করেছিল, এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯68৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়াকে আক্রমণ করেছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্পেনের জেনারেলিসিমো ফ্রাঙ্কো এবং চিলির আগস্টের মতো আগস্টোর মতো আগস্টোর মতো জোটকে আঘাত করেছিল।

যাইহোক, আমেরিকান আইডিয়াল অফ লিবার্টির কাছ থেকে পিছু হটানো নয়, আপস হিসাবে এই জাতীয় চুক্তিগুলি ক্ষমা করা হয়েছিল।

উন জ্যান কিরকপ্যাট্রিকের কাছে রিগান-যুগের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রণীত এই যুক্তিটি ছিল “কর্তৃত্ববাদী সরকার” এবং “বিপ্লবী স্বৈরাচারী”, যা অভ্যন্তরীণভাবে আমেরিকান বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থাগুলি সামঞ্জস্য করা কেবল কৌশলগতভাবে নয়, নৈতিকভাবেও কার্যকর হবে। লাতিন আমেরিকার স্বৈরশাসকদের কাছে সহবাস করা তাদের দেশগুলিকে গণতন্ত্রের নিকটে নিয়ে আসবে, এবং যথাযথভাবে তিনি সত্যই সত্যবাদী ছিলেন।

এখন এই সমস্ত উত্তরাধিকার উইন্ডোটি ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

লিবার্টি আমেরিকা, ইউরোপ এবং ইস্রায়েলে প্রতিরক্ষামূলকভাবে রয়েছে

প্রথমত, একটি অত্যাচারী রাশিয়া এবং গণতান্ত্রিক প্রতিবেশীর মধ্যে যুদ্ধে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি স্বৈরশাসকের পক্ষ নিয়েছিলেন। সবচেয়ে খারাপ বিষয়, তিনি প্রকাশ্যে বিক্ষিপ্ত ডেমোক্র্যাটকে লজ্জা দিয়েছিলেন এবং লজ্জা দিয়েছিলেন।

তারপরে ফ্রি ওয়ার্ল্ডের নেতা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরানের সবচেয়ে অস্থিতিশীল অত্যাচারের সাথে আলোচনার সূচনা করেছিলেন। তারপরে, এই আলোচনায়, তাঁর দূত তাদের লোকদের চলমান নিপীড়নকে উপেক্ষা করেছিলেন।

তারপরে জর্জ ওয়াশিংটনের উত্তরসূরি টমাস জেফারসন এবং উড্রো উইলসন তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, যিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং নিয়মিতভাবে একটি কার্যকরী গণতন্ত্রকে ভেঙে দিয়েছিলেন, “আমি তাঁর পছন্দ করি” এবং তাঁর সাথে “আমার বড় সম্পর্ক আছে”। এটি তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর জনপ্রিয়তার দ্বারা হুমকি দেওয়ার 30 দিন পরে খুব কমই বলা হয়েছিল, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এই রেকর্ডে যুক্ত করুন আমেরিকান রাষ্ট্রপতির আগের ওয়াল্টজিং বিশ্বের সবচেয়ে কুখ্যাত স্বৈরশাসক, উত্তর কোরিয়ার কিম জং উন, এবং আপনাকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে আমেরিকা, একবার মুক্ত বিশ্বের প্রতীক, অনুপ্রেরণা এবং ইঞ্জিন, এখন এমন একজন ব্যক্তির নেতৃত্বে রয়েছে যার জন্য স্বাধীনতা মানে কিছুই নয়।

এটিই সেই পটভূমি যার বিরুদ্ধে মধ্য ইস্রায়েলিরা তাদের রাজ্যের th 77 তম জন্মদিন উদযাপন করার সময়, দেশে এবং বিদেশে ট্রাইপিডেশন লিবার্টির মর্যাদার সাথে নজর রাখেন।

লিবার্টির সঙ্কটের অন্যতম প্রধান শিকার হলেন মধ্য প্রাচ্য। ইরান, তুরস্ক, কুর্দিস্তান এবং আরব বিশ্বজুড়ে মুক্তিযোদ্ধা পরবর্তী চার বছরে আঙ্কেল স্যামের কোনও সহায়তা পাবে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। যতদূর আজকের হোয়াইট হাউস সম্পর্কিত, আমাদের চারপাশের সমস্ত শক্তিশালী লোকেরা পুরোপুরি বৈধ, যেমন তাদের মধ্যে কেউ কেউ অভ্যাসগতভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অপরাধ।

লিবার্টির বৈশ্বিক বিজয় সত্ত্বেও কীভাবে কর্তৃত্ববাদ পুনরুদ্ধার হয়েছিল

বড় চিত্রটি হ’ল লিবার্টির মার্চ টু গ্লোবাল জয়ের মার্চ প্রথমে আসন্ন বলে মনে হয়েছিল, তারপরে অবরুদ্ধ ছিল, তারপরে একটি পাল্টা মুখোমুখি হয়েছিল, এবং এখন পাল্টা আক্রমণটি মুক্ত বিশ্বের অভ্যন্তরীণ অভয়ারণ্যে পৌঁছেছে।

এটি গতকালই ছিল, খুব কমই 35 বছর আগে, এই স্বাধীনতা বিশ্বকে দখল করতে প্রস্তুত বলে মনে হয়েছিল, কারণ বার্লিন প্রাচীরের পতনের পরে গণতন্ত্রের মধ্য ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তাইওয়ানের সুইপ ছিল।

কিন্তু কর্তৃত্ববাদ দ্রুত এবং চিত্তাকর্ষকভাবে সুস্থ হয়ে উঠেছে। ১৯৮৯ সালের তিয়ানানম্যান স্কয়ার গণহত্যার সাথে চীনে যা শুরু হয়েছিল, তা এক দশক পরে রাশিয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনের উত্থানের পরে অনুসরণ করা হয়েছিল এবং তারপরে ২০০৩ সালে এরদোগানের উত্থানের সাথে তুরস্কে চলে যায়।

তুরস্ক মুক্ত বিশ্বের উপকণ্ঠে ছিল, তবে লিবার্টির কাছে চ্যালেঞ্জ তখন ইউরোপের ঘন দিকে যাত্রা করেছিল, যেখানে হাঙ্গেরিয়ান প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান বিচার বিভাগ এবং সংবাদমাধ্যমকে বাতিল করেছিলেন। তারপরে লিবার্টির উপর হামলা আমেরিকাতে এবং ইহুদি রাষ্ট্রের কাছেও এগিয়ে যায়, যার নেতা বিচার বিভাগকে আক্রমণ করেছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং আদালতে তার বিচারকে বাধা দেওয়ার জন্য গোপন পুলিশ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন।

পেইন লিখেছেন, “যে পুরুষরা নিজেরাই রাজত্বের জন্য জন্মগ্রহণ করে এবং অন্যরা মান্য করতে দেখেন, তারা শীঘ্রই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে,” পেইন লিখেছিলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, “বাকি মানবজাতির কাছ থেকে নির্বাচিত,” তাদের মন প্রাথমিকভাবে গুরুত্বের সাথে বিষাক্ত। “

আমেরিকানরা যারা এই লাইনগুলি পড়ে তারা বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের রাজা আমাদের মতো তাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ চালিয়েছেন – স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং গর্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ; একটি যুদ্ধ তাদের অবশ্যই লড়াই করতে হবে, সহ্য করতে হবে এবং জিততে হবে। আমাদের অবশ্যই।

