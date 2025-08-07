ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনকে ‘আসন্ন দিনগুলিতে’ দেখা করতে হবে, ক্রেমলিন বলেছেন

রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে “আগামী দিনে” রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের মধ্যে একটি বৈঠক করতে সম্মত হয়েছে রিপোর্ট বৃহস্পতিবার, একজন শীর্ষ ক্রেমলিনের কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে।
বিদেশ নীতি উপদেষ্টা ইউরি উশাকভ সাংবাদিকদের বলেন, “আমেরিকান পক্ষের পরামর্শে প্রাথমিক চুক্তি পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক চুক্তি পৌঁছেছিল।
উশাকভ বলেছেন, “আমরা এখন আমাদের আমেরিকান সহকর্মীদের সাথে বৈঠকের বিশদ এবং অবস্থান চূড়ান্ত করতে কাজ করছি,” উশাকভ আরও বলেছেন, সিট-ডাউনের অবস্থান ইতিমধ্যে একমত হয়েছে এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।
এটি একটি ব্রেকিং নিউজ স্টোরি। আরও বিশদ জন্য পরে ফিরে আসুন।
