ডোনাল্ড ট্রাম্প কীভাবে ওয়াশিংটন, ডিসির পুনর্নির্মাণ করছেন তাঁর ছবিতে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি প্রজন্মের ওয়াশিংটন, ডিসির অন্যতম নাটকীয় রূপান্তরের সভাপতিত্ব করছেন, কারণ তিনি historic তিহাসিক হোয়াইট হাউস কমপ্লেক্সে স্মরণীয় পরিবর্তন করেছেন, স্থানীয় পুলিশকে “বিউটিফিকেশন” প্রচারের অংশ হিসাবে ফেডারেলাইজ করেছেন, জেলার পারফর্মিং আর্টস সেন্টারটি গ্রহণ করেছেন এবং জাতীয় যাদুঘরগুলিতে কী প্রদর্শন করা উচিত তা নির্দেশ করে।
ট্রাম্প তার সাম্প্রতিক পূর্বসূরীদের তুলনায় জেলা ইস্যুতে আরও বেশি হাতের দৃষ্টিভঙ্গি নিচ্ছেন কারণ তিনি তাঁর চিত্রটিতে মূলধনটি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করছেন, সমস্ত কিছু তিনি “ওয়োকস্টার,” গৃহহীন মানুষ, কঠোর অপরাধী, অবৈধ অভিবাসী এবং অন্যদের বলে অভিহিত করার সময়।
ট্রাম্পের ডিসি -তে আর কোনও “বর্বরতা, নোংরামি এবং স্কাম হবে না,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি যখন ফেডারেল জেলাতে তাঁর দৃ rip ়তা আরও শক্ত করে তুলছেন তিনি বলেছিলেন যে কয়েক দশক ধরে খারাপভাবে পরিচালিত হয়েছে, ট্রাম্প ডিসি রাষ্ট্রীয়তা মঞ্জুর করে স্পষ্টভাবে রায় দিয়েছেন। এটি এমন কিছু যা বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করেছেন এবং এই শহরে, 000০০,০০০ লোকের মধ্যে কী ঘটে তার উপর আরও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার প্রচেষ্টাকে আরও স্থির করবে।
ট্রাম্প বুধবার একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা যা করতে চাই তা হ’ল ওয়াশিংটন, ডিসি, বিশ্বের যে কোনও জায়গায় সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সুন্দর, নিরাপদ রাজধানী এবং এটি ঘটতে চলেছে,” ট্রাম্প বুধবার একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেন।
“ইতিমধ্যে তারা বলছেন, ‘তিনি স্বৈরশাসক,'” তিনি তার ডেমোক্র্যাট সমালোচকদের সম্পর্কে বলেছিলেন। তবে ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে ডিসি “জাহান্নামে যাচ্ছেন। আমরা এটি বন্ধ করতে পেরেছি।”
এই সপ্তাহে, ফেডারেল এজেন্টরা জেলার কিছু অংশে টহল দেওয়ার বাইরে রয়েছেন, ট্রাম্পের অভিযানের প্রথম কয়েক দিনে কয়েক ডজন সন্দেহভাজন অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছেন।
শহরের ডেমোক্র্যাটিক মেয়র মুরিয়েল বাউসার প্রাথমিকভাবে এই মোতায়েনকে “আনসেটলিং” বলে অভিহিত করেছিলেন। তবে তিনি ট্রাম্পের পক্ষে অনেকাংশে বিচলিত হয়ে বলেছেন, তিনি নিজের প্রচেষ্টা বন্ধ করতে শক্তিহীন এবং রাস্তায় আরও কর্মকর্তা “ইতিবাচক হতে পারে।”
ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রপতি মৌখিক ইতিহাস কর্মসূচির সহ-সভাপতি এবং হোয়াইট হাউস হিস্টোরিকাল অ্যাসোসিয়েশনের বোর্ড সদস্য বারবারা পেরি সিবিসি নিউজকে বলেছেন যে ট্রাম্পের ডিসি হস্তক্ষেপ সত্যই নজিরবিহীন।
পেরি বলেছিলেন, “অন্য কোনও রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন, ডিসির বিভিন্ন দিকগুলিতে এত আগ্রহী হননি।”
তিনি বলেন, “বেশিরভাগ রাষ্ট্রপতি হোয়াইট হাউসকে নতুন করে ডিজাইন করার বিষয়ে চিন্তার চেয়ে তাদের প্লেটে সাধারণত অনেক বেশি থাকে।
নতুন বলরুম
ট্রাম্পের রাজধানী ছড়িয়ে দেওয়ার উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার কেন্দ্রে হোয়াইট হাউসের মাঠে একটি বিশাল নতুন বলরুম।
যদিও পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউয়ের সেই শ্রদ্ধেয় সাইটে কী তৈরি করা যেতে পারে তার জন্য কঠোর নির্দেশিকা রয়েছে – অতীতে ছোট পরিবর্তনগুলি কয়েক মাস বা এমনকি কয়েক মাস ধরে পড়াশোনা ও অনুমোদনের জন্য সময় নিয়েছে – ট্রাম্পের আধিকারিকরা ইতিমধ্যে বলেছিলেন যে সেপ্টেম্বরে হাল্কিং স্পেসে নির্মাণ কাজ শুরু হবে।
ট্রাম্প একটি $ 200 মিলিয়ন মার্কিন ডলার, 90,000 বর্গফুট ফুট কাঠামো বিদ্যমান পূর্ব উইং এবং সম্পত্তির কিছু সবুজ স্থানকে গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে-প্রাক্তন রিয়েল এস্টেট মোগুলের জন্য একটি উত্তরাধিকারের অংশ। প্রস্তাবিত বিল্ডিং বিদ্যমান কাঠামোর আকারের প্রায় দ্বিগুণ।
পেরি বলেছিলেন, “তার রিয়েল এস্টেট বিকাশকারী ব্যক্তিত্বের একটি অংশ ট্রাম্পের নাম যা তার মালিকানাধীন বা মালিকানাধীন যে কোনও কিছুর চেয়ে প্লাস্টার করছে,” পেরি বলেছিলেন। “তিনি নিজেকে একজন ব্যবসায়ী এবং বিকাশকারী এবং এই দৈত্য বলরুমের মতো কিছু তৈরির আকাঙ্ক্ষা হিসাবে দেখেন – এটি তার স্ট্রাইক জোনে ঠিক।”
এই পরিকল্পনাটি স্থাপত্য পিউরিস্টদের কাছ থেকে তীব্র সমালোচনা করেছে তবে অন্যদের প্রশংসা করেছে যারা বলে যে বর্তমান বিল্ডিংটি বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে খুব ছোট। তার ডিফেন্ডাররা বলছেন যে ট্রাম্প ঠিক বলেছেন যে যখন আড়াই শতাধিক লোককে একটি আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন কুৎসিত তাঁবুগুলি লনের দিকে ঘুরতে হবে।
আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর আর্কিটেক্টসের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাহী স্টিফেন আয়ার্স, যা হোয়াইট হাউসের স্থাপত্যের অখণ্ডতার “চিরস্থায়ী অভিভাবক” হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট কর্তৃক অর্পিত ছিলেন, সতর্কতার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
“১ 16০০ পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউ হ’ল পিপলস হাউস, একটি জাতীয় ধন এবং আমাদের গণতন্ত্রের একটি স্থায়ী প্রতীক। এর যে কোনও পরিবর্তন – বিশেষত এই মাত্রার পরিবর্তনগুলি – হোয়াইট হাউসের নিজেই গুরুত্ব, স্কেল এবং প্রতীকী ওজন প্রতিফলিত করা উচিত,” আয়ার্স বলেছিলেন।
ট্রাম্পের প্রস্তাবিত কাঠামো “স্কেল এবং ভারসাম্য সম্পর্কিত উদ্বেগ উত্থাপন করে,” তিনি বলেছিলেন, এবং কোনও সংযোজন সামঞ্জস্য করা উচিত যাতে তারা “হোয়াইট হাউসের historic তিহাসিক চরিত্র” এর সাথে একত্রিত হয়।
অন্যরা আরও কট্টর হয়ে গেছে, পরিকল্পিত সংযোজনকে ডেকেছে “ঘৃণ্য“”কুরুচিপূর্ণ“”বোবা“এবং গৌডি সোনার উদার ব্যবহারকে দিয়েছেন।
“আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই বলরুমটি কোথায় সহায়ক এবং প্রয়োজনীয় হবে। আমি যখন সেখানে ছিলাম তখন আমরা অতিথিদের তালিকার সাথে লড়াই করেছি,” সামাজিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় সহায়তা করা প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি লরা বুশের প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফ অনিতা ম্যাকব্রাইড বলেছিলেন। “টেনেন্টেড ইভেন্টগুলির সাথে, আপনি সত্যিই বলতে পারবেন না যে আপনি হোয়াইট হাউসে ডিনার করছেন, কারণ আপনি নন। আপনি লনে রয়েছেন It’s এটি আমার মনে এত আকর্ষণীয় নয়” “
দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালের পর থেকে জায়গাটিতে খুব বেশি কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি-এবং তারপরেও এটি তুলনামূলকভাবে সামান্য সংযোজন ছিল, কারণ তত্কালীন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুমান কার্যনির্বাহী আবাসনের দ্বিতীয় তলায় একটি বারান্দা যুক্ত করেছিলেন।
ট্রুম্যান কয়েক দশক অবহেলার পরেও অভ্যন্তরটিকে ঘিরে রেখেছিলেন। রুজভেল্ট ১৯০২ সালে ওয়েস্ট উইং তৈরির জন্য প্রাক-নাগরিক যুদ্ধের গ্রিনহাউসগুলি ছিটকে পড়েছিলেন। তাঁর দূরবর্তী চাচাত ভাই, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট ওভাল অফিস যুক্ত করেছেন যেমন এটি আজ ১৯৩৪ সালে জানা যায়।
ম্যাকব্রাইড, যিনি রিগান এবং এইচডাব্লু বুশ প্রশাসনেও কাজ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এই জায়গাটি দিয়ে যা চান তা করা রাষ্ট্রপতির পূর্বসূরি – অবশ্যই কিছুটা সীমাবদ্ধতার সাথে।
“বিল্ডিংটি 233 বছরেরও বেশি সময় ধরে বিকশিত হয়েছে। এর আগে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে এবং তাদের অনেকের সাথে উভয় পক্ষেই দৃ strong ় অনুভূতি ছিল, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। “এটি কিছুটা অভ্যস্ত হতে লাগবে।”
বলরুম প্রকল্পটি ট্রাম্পের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তটি অনুসরণ করেছে জ্যাকলিন কেনেডি রোজ গার্ডেনের কিছু অংশকে আউটডোর প্যাটিওর জন্য নতুন টাইলস ইনস্টল করার জন্য এবং হোয়াইট হাউসের দুপাশে দুটি বিশাল পতাকা খুঁটি রাখার জন্য তারা এবং স্ট্রাইপগুলি উড়ানোর জন্য।
তার ট্রাম্প টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্টের সম্মতিতে, রাষ্ট্রপতি একটি বিল্ডিংয়ে ওভাল অফিস এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ জায়গা জুড়ে সোনার বিশদ বিবরণ রেখেছেন যা 1800 সালে প্রথম যখন এটি প্রথম চালু হয়েছিল তখন অনেক বেশি বিনয়ী ছিল।
ম্যাকব্রাইড বলেছিলেন, “হোয়াইট হাউসটি আমাদের প্রতিষ্ঠাতা পিতৃগণ, বিশেষত জর্জ ওয়াশিংটন দ্বারা ইউরোপের প্রাসাদের মতো না হওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। তবে আমি নিশ্চিত নই যে তারা আজ আমরা যে ধরণের পৃথিবীতে বাস করি তা কল্পনা করতে পারতেন।” “এটি এই রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত পছন্দ। সম্ভবত এটি সবার স্বাদ নয়, তবে এটি ট্রাম্পের। তিনি থাকাকালীন তিনি এইভাবেই এটি চান।”
অপরাধ ক্র্যাকডাউন, কেনেডি সেন্টার টেকওভার
হোয়াইট হাউসের গেটগুলির বাইরেও ট্রাম্প জেলার পার্ক, রাস্তাঘাট এবং মিডিয়ানদের ঠিক করার জন্য একটি উচ্চাভিলাষী প্রচারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কারণ তিনি বলেছিলেন যে বিশ্ব নেতারা তাকে দেখতে এসে বর্তমান সেটআপটি “বিব্রতকর”।
ডিসি মেয়র বাউসার ট্রাম্পের আখ্যানকে পিছনে ফেলেছেন, বলেছেন যে শহরটি ইতিমধ্যে তার চেয়ে আরও সুন্দর এবং নিরাপদ-পর্যটন সংখ্যা শেষ হয়েছে এবং কোভিড-পরবর্তী মন্দার পরে ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের উন্নতি হয়েছে।
তবে ট্রাম্প শহরটিকে ডাইস্টোপিয়ান পদে বর্ণনা করেছিলেন কারণ তিনি ডিসি ন্যাশনাল গার্ডকে রাজধানীর রাস্তায় মোতায়েন করতে সরিয়েছিলেন।
তার ডিসি টেকওভার সেখানে থামে না।
ট্রাম্প পারফর্মিং আর্টসের ট্রাস্টি বোর্ডের জন্য কেনেডি সেন্টারকে কমান্ডার করেছিলেন, যারা তাকে তখন তার চেয়ার হিসাবে ইনস্টল করেছিলেন।
তিনি কিছু উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রগতিশীল প্রোগ্রামিং বাদ দিয়েছেন এবং নাটকটির গ্রীষ্মের সময়সূচী প্রচার করেছিলেন কৃপণযা সবেমাত্র তার ঘড়িতে পাঁচ সপ্তাহের বিক্রি হওয়া রান শেষ করেছে।
এখন, ট্রাম্প ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রের বার্ষিক পুরষ্কার অনুষ্ঠানটি হোস্ট করবেন এবং টিভি রেটিংগুলি চালানোর জন্য হ্যান্ড-বাছাই করা সেলিব্রিটি প্রাপকদের পুরষ্কার দেবেন।
তিনি সেই জায়গাতেও সংস্কারের প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সম্প্রতি কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের একটি ওভারহোলের জন্য 257 মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করতে রাজি করছেন। তাঁর কংগ্রেসনাল কিছু মিত্ররা প্রথম মহিলা মেলানিয়া ট্রাম্পের নামকরণ করার জন্য বিল্ডিংয়ের অপেরা হাউসটির নামকরণ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।
এবং তারপরে স্মিথসোনিয়ান রয়েছে, যা এই বছরের শুরুর দিকে আমেরিকান ইতিহাসের যাদুঘরের একটি প্রদর্শন থেকে ট্রাম্পের প্রথম-মেয়াদী অভিশংসনের একটি উল্লেখ সরিয়ে দিয়েছে-এটি পরে একটি পরিবর্তিত পাঠ্য নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।
এই সপ্তাহে, হোয়াইট হাউসের আধিকারিকরা ২০২26 সালে দেশটি তার 250 তম বার্ষিকীতে পৌঁছানোর সাথে সাথে যাদুঘরের শীর্ষ প্রশাসককে প্রদর্শনীতে কী রেখেছেন তা পুনর্নির্মাণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
হোয়াইট হাউস দর্শকদের এমন প্রদর্শনগুলি দেখতে চায় যা “আমেরিকান ব্যতিক্রমবাদ উদযাপন করে।”
ম্যাকব্রাইড বলেছিলেন, “ট্রাম্প যেভাবে কাজ করতে চান সে সম্পর্কে traditional তিহ্যবাহী কিছুই নেই।” “তিনি নিজের মতো করে কাজ করছেন – তিনি যেভাবে অভ্যস্ত ছিলেন।”