ডোনাল্ড ট্রাম্প গাজায় ফিলিস্তিনিদের ফিরে আসার অধিকার স্পষ্ট করেছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে প্রতিবেশী দেশে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করেছিলেন দুই মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনিদের গাজায় ফিরে আসার অধিকার থাকবে না

ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি গাজা দখল করে এটি পুনর্নির্মাণ করবেন এবং আরও যোগ করেছেন যে ফিলিস্তিনিদের অন্য কোথাও আরও ভাল আবাসন দেওয়া হবে

জাতিসংঘ হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে একটি দখলকৃত অঞ্চল থেকে বেসামরিক নাগরিকদেরকে জোর করে স্থানচ্যুত করা বলেছে যে এটি আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অত্যন্ত নিষিদ্ধ এবং এই জাতীয় পদক্ষেপটি জাতিগত নির্মূল হিসাবে বিবেচিত হবে

মার্কিন রাষ্ট্রপতি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তাদের গাজায় ফিরে আসতে দেওয়া হবে না কারণ তাদের আরও ভাল আবাসন দেওয়া হবে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাদের জন্য স্থায়ী জায়গা তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে ফিলিস্তিনিদের যারা গাজার বাইরে পুনর্বাসিত করবেন তাদের ফটো ক্রেডিট: গেটি ইমেজের অধিকারের অধিকার থাকবে না

দ্য বিবিসি রিপোর্ট করেছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট গত সপ্তাহে তিনি যে পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন তার বিশ্বব্যাপী নিন্দা সত্ত্বেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি “গাজার কেনা ও পাওনা করার বিষয়ে” প্রতিশ্রুতি প্রকাশের একদিন আগে সাক্ষাত্কারের একটি ক্লিপ প্রকাশিত হয়েছিল।

গাজা: ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ, হামাস ট্রাম্পের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান

স্মরণ করুন যে ফিলিস্তিনি সরকার এবং হামাস, যার ইস্রায়েলের সাথে ১ 16 মাসের যুদ্ধ গাজায় বিশ্বব্যাপী ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়েছে, তিনি ফিলিস্তিনি জমি বিক্রি প্রত্যাখ্যান করেছেন, বলেছিলেন যে এটি “বিক্রয়ের জন্য নয়”।

তবে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্পের প্রস্তাবের প্রশংসা করেছেন এবং এটিকে “বিপ্লবী ও সৃজনশীল” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

গাজায় তিন সপ্তাহের যুদ্ধবিরতি হওয়ার তিন সপ্তাহ পরে এটি এসেছিল। ইস্রায়েলি কারাগারে ফিলিস্তিনি বন্দীদের বিনিময়ে হামাস যুদ্ধবিরতি চলাকালীন কিছু জিম্মি মুক্তি দিয়েছে।

ইস্রায়েল কখন গাজায় আক্রমণ শুরু করেছিল?

ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী October ই অক্টোবর, ২০২৩-এ অভূতপূর্ব আন্তঃসীমান্ত হামলার পরে হামাসকে ধ্বংস করার প্রচার শুরু করেছিল। প্রায় ১,২০০ জন নিহত এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, এখনও অবধি গাজায় ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী ৪৮,২০০ এরও বেশি বেসামরিক লোককে হত্যা করেছে।

গাজার বেশিরভাগ জনসংখ্যার একাধিকবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। প্রায় 70 শতাংশ বিল্ডিং ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে অনুমান করা হয়। ইস্রায়েলি বাহিনী গাজায় স্বাস্থ্যসেবা, জল, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাও ধ্বংস করেছিল। এটি খাদ্য, জ্বালানী, আশ্রয় এবং ওষুধের ঘাটতিও করেছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন

বৈধ.এনজি এর আগে রিপোর্ট করা হয়েছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাহারের জন্য এবং ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআরডাব্লুএতে অংশ নিতে তিনটি নতুন নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।

কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ধরে নিয়েছেন যে জাতিসংঘের দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে তবে তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে ছিলেন না।

