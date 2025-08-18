ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘গুড ফোর্স নয়’ লন্ডনের মেয়র বলেছেন

লন্ডনের মেয়র সাদিক খান বলেছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করার জন্য তিনি “আরও খুশি” হবেন – এই সতর্কতা সত্ত্বেও যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট “অজান্তেই উগ্রপন্থী মানুষ” হতে পারে এবং “ভালোর জন্য শক্তি নয়”।
মিঃ খান জিবসকে বরখাস্ত করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক স্কটল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে লন্ডনের মেয়র “একজন বাজে ব্যক্তি” ছিলেন যিনি “একটি ভয়াবহ কাজ করেছেন”।
শ্রম রাজনীতিবিদ বলেছেন যে এগুলির মতো মন্তব্যগুলি ছিল “হাঁসের পিঠে জল”।
তবে, তিনি এডিনবার্গ ফেস্টিভ্যালে একটি ইভেন্টকে বলেছিলেন যে কখনও কখনও মনে হয়েছিল যে তিনি “আবার নয় বছর” এবং “স্কুল খেলার মাঠে” ছিলেন।
মিঃ খান, কৌতুক অভিনেতা ম্যাট ফোর্ডের সাথে পলিটিকাল পার্টির শোতে বক্তব্য রেখে মার্কিন রাষ্ট্রপতির দিকে ফিরে এসে বলেছিলেন: “তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের সম্পর্কে, মহিলাদের সম্পর্কে, সমকামী সম্পর্কে, মুসলমানদের সম্পর্কে, মেক্সিকানদের সম্পর্কে, আমি মনে করি আমি কদর্য।
“সত্যই। তিনি মুক্ত বিশ্বের নেতা, যুক্তিযুক্তভাবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ এবং সত্যই।”
তিনি বলেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন যে এই বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে রেকর্ডগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল – মিঃ ট্রাম্প যখন হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয় মেয়াদ শুরু করেছিলেন – এবং জুলাই “ব্রিটিশ নাগরিকত্ব এবং লন্ডনে বসবাসের জন্য আরও বেশি আমেরিকান আবেদন করছেন না”।
মেয়র বলেছিলেন: “সুতরাং আমি মনে করি আমেরিকানরা খুব ভাল স্বাদ পেয়েছে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি আশা করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি আগামী মাসে যুক্তরাজ্যে তাঁর রাষ্ট্রীয় সফরকালে লন্ডনে আসবেন, স্যার সাদিক রাজধানীর “বৈচিত্র্য” কে জোর দিয়েছিলেন একটি “শক্তি, দুর্বলতা নয়”।
এই বৈচিত্র্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি জোর দিয়েছিলেন: “আমি মনে করি এটি আমাদের আরও শক্তিশালী নয়, আরও ধনী নয় দরিদ্র নয়।
“এবং যখন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তাঁর কিছু কাজ করেন, তখন এটি পেরিফেরি থেকে মূলধারায় নিয়ে আসে, এমন মতামত যা সম্ভাব্য বিপজ্জনক।
“তিনি অজান্তেই – আমি পরামর্শ দিচ্ছি না যে তিনি এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করেন – তিনি অজান্তেই এমন দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে উগ্রপন্থী হতে পারেন যা তাদের বিপজ্জনক এমন কাজগুলি করতে পারে।”
তিনি এই আশঙ্কায় কথা বলেছিলেন যে সংখ্যালঘুদের “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির মতামতের কারণে” কম অনুকূলভাবে আচরণ করা যেতে পারে “কারণ তিনি মিঃ ট্রাম্পকে” সংস্কৃতি যুদ্ধের প্রক্সি হিসাবে “লন্ডন এবং আমাদের বৈচিত্র্যকে একটি রাজনৈতিক ফুটবল হিসাবে ব্যবহার করার অভিযোগ করেছিলেন” বলে অভিযোগ করেছিলেন।
লন্ডনের মেয়র অব্যাহত রেখেছিলেন: “ব্যক্তিগত পর্যায়ে এটি একটি হাঁসের পিছনে জল, তবে আমরা পশ্চিমা সমাজ এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হিসাবে আমাদের কিছু সত্যই গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারি না, আমার দৃষ্টিতে আমি সাধারণত কথা বলি, ভালোর পক্ষে আমি ভাল নয়।”
তবে তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে দেখা করে খুশি হবেন না” তিনি তাকে দেখানোর চেষ্টা করবেন যে “একজন পশ্চিমা এবং মুসলিম হতে পেরে গর্বিত হওয়া সম্ভব, এটি ব্রিটিশ হওয়া সম্ভব, এবং ব্রিটিশ হতে পেরে গর্বিত, এবং পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এবং আমরা তিনটি প্রধান দানব নই”।
শ্রম রাজনীতিবিদ বলেছিলেন: “আমি সন্দেহ করি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সম্ভবত সন্ত্রাসবাদী যারা সত্যিকারের খারাপ লোকের সংখ্যালঘুদের ক্রিয়াকলাপের কারণে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছিলেন এবং একটি বিকৃত উপায়ে ইসলাম ব্যবহার করেছেন।
“আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে যা জানতে চাই তা হ’ল এটি বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের একটি খুব ছোট ভগ্নাংশ।
“সুতরাং যদি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে দেখা করার সুযোগ থাকত তবে আমি তা করতে পেরে আরও বেশি খুশি হব।”