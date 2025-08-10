ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্যামি ব্রুসকে ডেপুটি রেপ হিসাবে মনোনীত করেছেন। উন | জেরুজালেম পোস্ট
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার বলেছিলেন যে তিনি রাজ্য বিভাগের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুসকে জাতিসংঘের পরবর্তী মার্কিন উপ -প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করছেন।
স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে তার প্রথম প্রেস ব্রিফিংয়ের সময়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, 6 মার্চ, 2025 সালে বক্তব্য রাখেন।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/কেভিন লামার্ক)দ্বারারয়টার্সআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025