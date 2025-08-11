You are Here
ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নিজস্ব সামাজিক নেটওয়ার্কের এআই দ্বারা অস্বীকার করেছেন সামাজিক মিডিয়া
News

ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নিজস্ব সামাজিক নেটওয়ার্কের এআই দ্বারা অস্বীকার করেছেন সামাজিক মিডিয়া

সত্য অনুসন্ধান এআই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরোধিতা করে যে কাস্টমস শুল্ক আমেরিকানদের উপর একটি কর, এই প্রতিবেদন করে যে ২০২০ সালের নির্বাচন চুরি হয়নি, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতির পারিবারিক বিনিয়োগগুলি সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্বের প্রতিনিধিত্ব করে। ২০২১ সালের January জানুয়ারী সম্পর্কে জানতে চাইলে এআই মার্কিন রাজধানীতে “বিদ্রোহ” হিংসাত্মক হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং ট্রাম্পের দ্বারা বিস্তৃত নির্বাচনী জালিয়াতির ভিত্তিহীন অভিযোগের সাথে এটি যুক্ত করেছিলেন “।

পক্ষপাত এবং মিথ্যাচারের জন্য প্রযুক্তিগত সংস্থাগুলি এবং সামাজিক যোগাযোগ সংস্থাগুলির সমালোচনা করার পরে, ট্রাম্প এবং তার সহযোগীরা বিকল্প মিডিয়া বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে সামাজিক সত্যকে বিকাশ করেছিলেন, যেখানে তারা বলে, তাদের মতামত দমন করা হবে না। যাইহোক, সংস্থাগুলির ব্যবহার প্রসারিত করার সাথে সাথে চ্যাটবটস এবং “প্রতিক্রিয়া মোটর”, সত্য অনুসন্ধান এআই এর প্রবর্তন এই পদ্ধতির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সরঞ্জামগুলি সর্বদা তাদের মালিকরা চাইতে বা অপেক্ষা করতে পারে এমন উত্তরগুলি সরবরাহ করে না।

“যেগুলি নিজেরাই তৈরি করেছে তা এখন খুব বেশি হচ্ছে জেগে উঠল তাদের জন্য, ”জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড কার্পফ বলেছেন, যিনি রাজনৈতিক যোগাযোগ অধ্যয়ন করেন, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির বর্ণনা দেওয়ার জন্য একটি সাধারণভাবে নিযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে।

এআই এর “ব্ল্যাক বক্স”

ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ, ট্রুথ সোশ্যালের একটি মাদার সংস্থা, গত বুধবার এই সরঞ্জামটি প্রকাশ করেছে, এটিকে “পাবলিক বিটা টেস্ট” অবস্থায় বর্ণনা করেছে। সংস্থাটি অনুসন্ধান ইঞ্জিন প্রোগ্রামার, একটি বিস্ময়কর নির্বাহীকে উদ্ধৃত করেছে, যিনি বলেছিলেন যে সরঞ্জামটি “প্রত্যক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য উত্তর” এবং “” করবে “গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির সাথে শ্রোতাদের শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সরবরাহ করবে। “দ্য চ্যাটবট এটি সত্যের সমস্ত ব্যবহারকারীদের জন্য বিনামূল্যে।

অনুসন্ধান ইঞ্জিন এবং চ্যাটবটস এআই পুরো ইন্টারনেট থেকে প্রচুর পরিমাণে তথ্যের সাথে প্রশিক্ষিত হয়। যাইহোক, এই সরঞ্জামগুলির “ব্ল্যাক বক্স” প্রকৃতি প্রোগ্রামারদের পক্ষে এআই -জেনারেটেড উত্তরগুলি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন করে তোলে।

সত্যিকারের অনুসন্ধানগুলি সেখানে উত্থাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর ওয়াশিংটন পোস্ট রক্ষণশীল যোগাযোগ সংস্থাগুলির উত্স হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন ফক্স নিউজনিউজম্যাক্স এবং ওয়াশিংটন টাইমস। তবে, সরঞ্জামটি এটি কোন উত্স ব্যবহার করেছে তা নির্দিষ্ট করে নি।

বিভ্রান্তির মুখপাত্র জেসি ডুইয়ার বলেছেন, সত্য সামাজিক একটি “উত্স নির্বাচন” কার্যকারিতা ব্যবহার করেছে সীমাবদ্ধ করার জন্য ওয়েবসাইট যেখানে এআই সরঞ্জামটি ভিত্তিক ছিল, তবে সেই বিভ্রান্তি জানত না এগুলি কী ছিল ওয়েবসাইট। “আমাদের ফোকাস কেবল একটি এআই নির্ভুল তৈরি করা,” তিনি বলেছিলেন।

পরবর্তীকালে, ডুইয়ার স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে সত্য সামাজিক সম্ভবত উত্সগুলির নির্বাচন ব্যবহার করবে, তবে নিশ্চিত হতে পারে না, কারণ বিভ্রান্তি কোনও প্রোগ্রামার কোম্পানির অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) এর সাথে কী করে তা দেখতে বা নিয়ন্ত্রণ করে না।

হোয়াইট হাউস মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। ট্রাম্পের গণমাধ্যমের মুখপাত্র শ্যানন ডিভাইন বলেছেন: “স্পষ্টভাবে এই জাতীয় ক্রিটান নিবন্ধগুলি সহ, সাংবাদিকরা ওয়াশিংটন পোস্ট তারা নিজেকে অপ্রাসঙ্গিক দলীয় কর্মী হিসাবে নিন্দা করেছেন, যারা সম্ভবত শীঘ্রই সংবাদপত্রের ক্রমবর্ধমান বামে যোগ দেবেন। “

ট্রাম্প মিডিয়া প্রক্রিয়াজাত ওয়াশিংটন পোস্ট ২০২৩ সালে মানহানির দ্বারা দাবি করে যে সংবাদপত্রটি তার প্রাথমিক তহবিলের সাথে সম্পর্কিত অভিযোগগুলি ভুলভাবে জানিয়েছে। মামলাটি চলছে।

অসুবিধাজনক বাস্তবতা

কার্পফের মতে, সরঞ্জামটির রাজনৈতিকভাবে অসুবিধাজনক প্রতিক্রিয়াগুলি অতীতের ঘটনার বিরাজমান দৃষ্টিভঙ্গিকে সংস্কার বা প্রতিযোগিতার যে কোনও প্রয়াসের সীমা দেখায়। “গতকাল যা সত্য ছিল তা সক্রিয়ভাবে বলতে তারা করতে পারে এমন কিছু জিনিস রয়েছে এবং তারা এর পিছনে প্রচুর শক্তি রাখতে পারে,” কার্পফ বলেছিলেন। “তবে তারা আগের বছরগুলিতে আসলে যে জিনিসগুলি বলা হয়েছিল এবং কোথাও দায়ের করা হয়েছে সেগুলি পরিবর্তন করতে পারে না।”

সরঞ্জামটি এর সাইডবারে বিশিষ্টভাবে প্রচার করা হয় ওয়েবসাইট সামাজিক নেটওয়ার্কের। এটি ট্রাম্প তার নিজস্ব সামাজিক নেটওয়ার্ককে প্রধান যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ব্যবহার করার কারণে বিব্রতকর কিছু তৈরি করতে পারে। ওয়াশিংটনে অপরাধ “সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে” আছে কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প গত সপ্তাহে প্রকাশিত হিসাবে, সত্য অনুসন্ধান এআই জবাব দিয়েছিল যে তিনি তা করেননি এবং লক্ষ্য করেছেন যে এফবিআই এবং বিচার বিভাগ জানিয়েছে “হ্রাস হিংসাত্মক অপরাধে যথেষ্ট পরিমাণে ”2024 জুড়ে” ইটালিকগুলিতে “অবনতি” শব্দটি রেখে।

ট্রাম্প শুক্রবার প্রকাশ করেছেন বলে যদি অ্যাকশন মার্কেটে শুল্কগুলি বিশাল ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে তবে প্রশ্ন করা হয়েছে, সরঞ্জামটি জবাব দিয়েছে যে “প্রমাণ অভিযোগকে সমর্থন করে না।”

“অন্যান্য কারণের কারণে নতুন শুল্কের পাশাপাশি সাম্প্রতিক বাজার লাভ হয়েছে,” তিনি লিখেছেন, উচ্চতর ব্যবসায়িক লাভের মতো, বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছিলেন যে শুল্কের অর্থনৈতিক ঝুঁকিগুলি “যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে” এবং মার্কিন অর্থনীতি “ধীরে ধীরে ক্ষয়ের ঝুঁকিতে ছিল।”

গত মাসে, ট্রাম্প “আইএ ওয়েক” আক্রমণ করে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে জেনারেটর এআই সরঞ্জামগুলি “সত্য” সন্ধান করা উচিত, “নিরপেক্ষ” হওয়া এবং “দল বা আদর্শিক রায়” দিয়ে কোড করা নয়।

তবে, এমন সংস্থাগুলি যা চিন্তাভাবনা রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল চ্যাটবটস আদর্শিক লাইন অনুসারে তারা তাদের নিজস্ব বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। বিলিয়নেয়ার ইলন কস্তুরী তার সংস্থা জাইকে চাপ দেওয়ার পরে তার তৈরি করার জন্য চ্যাটবট আরও “রাজনৈতিকভাবে ভুল” গ্রোক, এই সরঞ্জামটি নাৎসি বার্তা গুলি চালানো এবং নিজেকে “মেকাহিটলার” বলা শুরু করে।

সত্য অনুসন্ধানের উত্তরগুলি সর্বদা ট্রাম্পের বিরোধিতা করে না। তবে আপনার মতবিরোধের মাত্রা থেকে বোঝা যায় যে সরঞ্জামটি যদি একজন ব্যক্তি হয় তবে আপনি ট্রাম্পের কর্মচারী হিসাবে বেশি দিন স্থায়ী না হতে পারেন। সেরা রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন জানতে চাইলে সত্য অনুসন্ধান এআই জবাব দিয়েছিল যে “সাম্প্রতিক পাবলিক পোলগুলি দেখায় যে বারাক ওবামা জীবিত রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন”, উত্স হিসাবে উল্লেখ করে একটি নিবন্ধ দ্বারা একটি নিবন্ধ ফক্স নিউজ 2021 রাষ্ট্রপতি বিনিয়োগের খুব শীঘ্রই প্রকাশিত। সরঞ্জামটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “রক্ষণশীল ভাষ্যকার” প্রায়শই ট্রাম্পকে সেরা হিসাবে নামকরণ করেছিলেন। “বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং জরিপগুলি বিভিন্ন গুণকে অগ্রাধিকার দেয়,” তিনি উপসংহারে বলেছিলেন।

এক্সক্লুসিভ পাবলিক/দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট
সেরজিও ম্যাগনো

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।