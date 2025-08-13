ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করেছেন যে পুতিনকে ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ না করলে ‘খুব মারাত্মক পরিণতি’ হবে

ডোনাল্ড ট্রাম্প ভ্লাদিমির পুতিনকে সতর্ক করেছেন যে ‘শুক্রবার তাদের বৈঠকের পর ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি না হলে রাশিয়া যদি খুব মারাত্মক পরিণতি ঘটবে’।
মার্কিন রাষ্ট্রপতি গতকাল স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আরও কঠোর সুর নিয়েছিলেন যে তিনি এখনও নিশ্চিত হননি যে তিনি পুতিনকে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা বন্ধ করতে রাজি করতে সক্ষম হবেন।
ইউরোপীয় নেতারা আরও বলেছিলেন যে মিঃ ট্রাম্প আলোচনার শুরুতে তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি করতে সম্মত হয়েছিলেন – এমন একটি বিষয় যা মস্কোর পক্ষে বেদনাদায়ক হবে যা দিন দিন অঞ্চল অর্জন করছে।
ইউক্রেনের জন্য আরও উত্সাহজনক খবরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে আগামীকাল কেবল দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য কেবল ‘টেবিল স্থাপন’ করা হচ্ছে যেখানে ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি উপস্থিত থাকবেন।
মিঃ ট্রাম্প সতর্ক করেছিলেন যে তিনি যদি ‘শুক্রবার তার প্রয়োজন’ উত্তর না পান ‘তবে আমরা দ্বিতীয় সভা করব না’।
এই দৃশ্যে রাশিয়া পরিণতির মুখোমুখি হবে কিনা জানতে চাইলে মিঃ ট্রাম্প বলেছিলেন: ‘হ্যাঁ, তারা তা করবে। পরিণতি হবে। ‘
এটি নিষেধাজ্ঞা বা শুল্ক হবে কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেছিলেন: ‘আমাকে বলতে হবে না। খুব মারাত্মক পরিণতি হবে। ‘
তবে তিনি আশা করেছিলেন যে পুতিন, জেলেনস্কি ‘এবং আমার মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন অনুসরণ করে একটি’ দ্রুত দ্বিতীয় সভা ‘হবে যদি তারা আমাকে সেখানে রাখতে চায়’।
ইউক্রেনীয় ড্রোনস সোচিতে রোসনেফ্ট অয়েল ডিপোতে আঘাত হানে, 3 আগস্ট, 2025 এ বিমানবন্দরের কাছে প্রচুর আগুন এবং বিস্ফোরণ ঘটায়
আলাস্কার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মিঃ ট্রাম্প বলেছিলেন যে ইউক্রেনের উপস্থিতির সাথে ‘আরও উত্পাদনশীল বৈঠকের আগে’ আমরা কোথায় আছি এবং আমরা কী করছি তা খুঁজে বের করা ‘।
আশা করা যায় যে এই দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনটি একটি নিরপেক্ষ ইউরোপীয় দেশে অনুষ্ঠিত হবে।
গতকাল এটি উদ্ভূত হয়েছে মিঃ ট্রাম্প পুতিনকে বিরল আর্থ খনিজগুলিতে মস্কোর আলাস্কার প্রাকৃতিক সম্পদ খোলার এবং কিছু নিষেধাজ্ঞাগুলি তুলে নেওয়ার সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে উত্সাহিত করার জন্য পুতিনকে প্রবেশের প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
এর মধ্যে রাশিয়াকে তাদের দখলের অধীনে ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলিতে বিরল আর্থ খনিজগুলিতে অ্যাক্সেস দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, টেলিগ্রাফ জানিয়েছে।
জেডি ভ্যানস গতকাল বলেছিলেন যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তারা গ্লৌচেস্টারশায়ারের আরএএফ ফেয়ারফোর্ডে এক ভাষণে ‘ইউরোপে শান্তি আনবেন’।
তিনি কেন্টের শেভেনিং হাউসে পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামির সাথে সপ্তাহ কাটিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কীভাবে আমেরিকা এবং ব্রিটেন বিজয় দ্বারা শান্তি এনেছিলেন তার চেতনাটি তিনি চ্যানেল করেছিলেন।
তিনি এবং মিঃ ল্যামি যা আলোচনা করেছিলেন তা বর্ণনা করে ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেছিলেন: ‘আমরা যা করেছি তা হ’ল আমরা ইউরোপের আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভাগ করা সুরক্ষা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছি, যা রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি।
জেডি ভ্যানস গতকাল বলেছিলেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট শপথ করেছিলেন যে তারা গ্লৌচেস্টারশায়ারের আরএএফ ফেয়ারফোর্ডে একটি ভাষণে ‘ইউরোপে শান্তি আনবেন’
মিঃ জেলেনস্কি, যিনি বার্লিন থেকে ডায়াল করেছিলেন যেখানে তিনি জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের সাথে বৈঠক করছিলেন, আলোচনাটিকে ‘গঠনমূলক এবং ভাল’ বলে বর্ণনা করেছেন
‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ছয় মাস আগে এসেছিলেন এবং আমি মঞ্চে আসার ঠিক আগেই তার সাথে কথা বলেছিলাম এবং তিনি খুব সহজভাবে বলেছিলেন যে আমরা আবারও ইউরোপে শান্তি আনার জন্য প্রশাসন হিসাবে আমাদের মিশন তৈরি করতে যাচ্ছি।’
সোমবার সংবাদ সম্মেলনের বিষয়ে মিঃ ট্রাম্পের গভীরভাবে সম্পর্কিত পরে এটি ইউরোপীয় কূটনীতির একটি সফল দিন চিহ্নিত করেছে যেখানে তিনি যুদ্ধের জন্য মিঃ জেলেনস্কিকে দোষারোপ করেছিলেন এবং পুতিনের বিরুদ্ধে নরম অবস্থান নিয়েছিলেন।
ইইউর নেতারা গতকাল মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ইউক্রেনীয় নেতার সাথে ভার্চুয়াল শীর্ষ সম্মেলন করার জন্য ঝাঁকুনি দিয়েছিলেন যা মিঃ ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ’10 রেট করবেন’।
এরপরে বার্লিন থেকে ডায়াল করা মিঃ জেলেনস্কি যেখানে তিনি জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের সাথে সাক্ষাত করছিলেন, আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন ‘গঠনমূলক এবং ভাল’ হিসাবে।
তিনি বলেছিলেন যে ‘ট্রাম্প আজ আমাদের সমর্থন করেছেন’ এবং বিশ্বজুড়ে নেতারা ‘ইউক্রেনের শান্তিতে’ পৌঁছানোর দিকে একীভূত রয়েছেন।
মিঃ জেলেনস্কি নেতাদেরও সতর্ক করেছিলেন যে পুতিন ‘এই নিষেধাজ্ঞাগুলি’ তার পক্ষে কিছু যায় আসে না এবং অকার্যকর ‘কারণ তারা বাস্তবে’ রাশিয়ার যুদ্ধের অর্থনীতিতে কঠোরভাবে আঘাত করছে ‘।
চ্যান্সেলর মের্জ মিঃ ট্রাম্পের কাছে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে শান্তির দিকে কোনও আন্দোলন না হলে তাদের অবশ্যই পুতিনের উপর আরও ‘চাপ’ প্রয়োগ করতে হবে।
ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন (বাম) বুধবার ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি (বাম, অনস্ক্রিন) এবং জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ (ডান) সাথে ভিডিও সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন। নেতাদেরও রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে একটি যৌথ কল ছিল
তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ‘এই অবস্থানটি জানেন এবং এর সাথে একমত হন’। চ্যান্সেলর মের্জ আরও জোর দিয়েছিলেন যে আলোচনার শুরুতে যুদ্ধবিরতি অবশ্যই আসতে হবে – এবং মিঃ ট্রাম্পও এটিকে তার অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে একটিও করতে চান ‘।
এই আহ্বানে উপস্থিত স্যার কেইর স্টারমার বলেছিলেন যে ‘জোট অফ দ্য উইলিং’ যখন এই মুহূর্তটি উত্থাপিত হয় তখন একটি ‘আশ্বাস বাহিনী’ মোতায়েন করতে প্রস্তুত।
আরও উত্সাহজনক লক্ষণগুলিতে, মিঃ ভ্যানস গতকাল প্রথমবারের মতো দ্য জোটের জোটের জন্য একটি আহ্বানে যোগ দিয়েছিলেন, মিঃ ট্রাম্পের সাথে যোগ দেওয়ার আগে আরএএফ ফেয়ারফোর্ডের কাছ থেকে ডায়াল করেছিলেন।
মার্চ মাসে ভাইস প্রেসিডেন্ট অস্বচ্ছলভাবে শান্তিরক্ষী প্রস্তাবকে ’20, 000 সেনাবাহিনী থেকে 30 বা 40 বছরের মধ্যে যুদ্ধে লড়াই করেনি ‘হিসাবে শান্তিরক্ষী প্রস্তাবকে বরখাস্ত করার পর থেকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে।
স্যার কেয়ার গতকাল বলেছিলেন: ‘তিন-বিট-বিট বছর ধরে এই দ্বন্দ্ব চলছে এবং আমরা আসলে একটি কার্যকর সমাধানের প্রত্যাশার কাছে কোথাও পাইনি, এটিকে যুদ্ধবিরতি আনার একটি কার্যকর উপায়-এবং এখন রাষ্ট্রপতি যে কাজটি রেখেছেন তার কারণে আমাদের সেই সুযোগটি রয়েছে।’