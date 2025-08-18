ট্রফি হায়াসিন্টে 24 তম ওএমবিআর এর যোদ্ধা রাশিয়ান পদাতিক এবং সরঞ্জামগুলি ধ্বংস করে, ঘন্টা ইয়ার, নভেম্বর, 2024 (ছবি: 24 ওএমবিআর / ইউক্রেন / টেলিগ্রামের সশস্ত্র বাহিনীর স্থল বাহিনী)
এটি বর্ণিত হয় রিপোর্ট ইনস্টিটিউট ফর স্টাডির বিশ্লেষকরা (Isw) за 17 авгта।
বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়েছিলেন যে ডোনেটস্ক অঞ্চল দখলদারিত্বের দখলের দখলের দখলের পেশা দ্রুত ক্যাপচার করতে সক্ষম হবে না।
আইএসডাব্লু উল্লেখ করেছে যে ২০২২ সালে একটি পূর্ণ -স্কেল সামরিক আগ্রাসনের শুরু থেকেই দখলদার সেনারা ডোনেটস্ক অঞ্চলের অনেক জনবসতিগুলির জন্য লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল এবং আজ তারা সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয় নি।
«ডোনেটস্ক অঞ্চলটির বাকী অংশের ক্যাপচার সম্ভবত বেশ কয়েক বছর ধরে রাশিয়ান সেনাবাহিনী গ্রহণ করবে, ”প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে।
আইএসডাব্লু বিশ্লেষকরা রাশিয়ান ফেডারেশনের পূর্বের দুর্গ বা নগর অঞ্চলগুলি ক্যাপচারের জন্য “ব্যয়বহুল” প্রচারের ইঙ্গিতও দিয়েছেন, “যা দ্রুত প্রচার সম্পর্কে পুতিনের বক্তব্য থেকে অনেক দূরে”। বিশেষত, আক্রমণকারীরা ২০২৪-২০২৫ সালে ইউক্রেনের পূর্বে চারটি বড় প্রচারণা চালিয়েছিল, যা প্রমাণ করে যে দোনেটস্ক অঞ্চলটি জোর করে ক্যাপচার করা কতটা কঠিন।
«রাশিয়ান সেনাদের প্রায় 6.8 মাইল অগ্রসর হতে 26 মাস প্রয়োজন (প্রায় 11 কিলোমিটার) পশ্চিম বখমুত থেকে চ্যাপেলের পশ্চিম উপকণ্ঠে, “বিশ্লেষকরা স্মরণ করেছিলেন।
ডোনেটস্ক অঞ্চল, পোকরভস্ক সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে আক্রমণকারীরা 2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে এটি দখল করার চেষ্টা শুরু করে।
«এই সমস্ত প্রচেষ্টা, যা 18 মাসেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী ছিল, এখনও ব্যর্থ হয়েছে, “বিশ্লেষকরা বলেছেন।
প্রতিবেদনে আরও জোর দেওয়া হয়েছে যে পোকরভস্কের উত্তর -পূর্বে সাম্প্রতিক রাশিয়ান অপরাধগুলি ইঙ্গিত দেয় যে রাশিয়া দ্রুত দুর্গ বা নগর অঞ্চলগুলি দ্রুত ক্যাপচার করতে সক্ষম হবে না।
রাশিয়ার আঞ্চলিক প্রয়োজনীয়তা এবং ইউক্রেনের প্রতিক্রিয়া – যা জানা যায়
ফক্স নিউজ চ্যানেল বলেছে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য ডোনবাসের উপর মস্কোকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং অন্যান্য অঞ্চলে সামনের লাইন হিমায়িত করার জন্য পুতিনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন।
তাঁর মতে, আলাস্কার পুতিনের সাথে বৈঠকের পরে ট্রাম্প ইউরোপীয় মিত্রদের বলেছিলেন যে স্বৈরশাসক লুগানস্ক এবং ডোনেটস্ক অঞ্চলগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য তার প্রয়োজনীয়তাগুলি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তদুপরি, তিনি সম্ভাবনা বিবেচনা করতে প্রস্তুত অভিযোগ «জাপুরিঝহ্যা এবং খেরসন দিকনির্দেশগুলিতে “অচলাবস্থার সমাপ্তি” এবং সামনের অংশটি হিমশীতল করতে সম্মত হন।
নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে যে ট্রাম্প ইউরোপীয় মিত্র এবং ইউক্রেনের অবস্থান থেকে দূরে সরে এসেছেন এবং রাশিয়ান স্বৈরশাসকের পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন «বিস্তৃত শান্তি চুক্তি “রাশিয়ার ডনবাসের নিওকেড অঞ্চলটি ইউক্রেনে স্থানান্তরিত করার ভিত্তিতে।
রয়টার্স লিখেছেন যে রাশিয়ান ফেডারেশন ইউক্রেনের কয়েকটি দখলকৃত অঞ্চলগুলি ত্যাগ করবে এবং কিয়েভ পূর্বের জমিগুলির প্লট দেবে যা মস্কো ধরতে পারে না, জানিয়েছে «পরামর্শ ”, যা আলাস্কায় পুতিন এবং ট্রাম্পের আলোচিত হয়েছিল।
এজেন্সিটির সূত্রে জানা গেছে, রাশিয়ান স্বৈরশাসকের শর্তগুলি নিম্নরূপ:
- একটি সম্পূর্ণ চুক্তির একটি যুদ্ধবিরোধী অসম্ভব;
- ডোনেটস্ক এবং লুগানস্ক অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহার;
- খেরসন এবং জাপোরিজহ্যা অঞ্চলগুলিতে সামনের লাইনটি হিমশীতল;
- সুমি এবং খারকভ অঞ্চলে ইউক্রেনে প্লট ফিরিয়ে দেওয়া;
- রাশিয়ান ফেডারেশনের অংশ দ্বারা দখলকৃত ক্রিমিয়ার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি;
- রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কমপক্ষে অংশ বাতিল;
- ইউক্রেনের ন্যাটোতে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা;
- কিছু সুরক্ষা গ্যারান্টি কিয়েভ সরবরাহ করার সম্ভাবনা;
- রাশিয়ান ভাষায় সরকারী মর্যাদা প্রদান (আঞ্চলিক বা সর্বত্র), পাশাপাশি রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের ক্রিয়াকলাপের স্বাধীনতা।
9 আগস্ট, ইউক্রেনের সভাপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি আক্রমণকারীদের দেবে না এবং আঞ্চলিক বিষয়টি ইউক্রেনের সংবিধানে রয়েছে, যা কেউ লঙ্ঘন করবে না। পরে, জেলেনস্কি আরও বলেছিলেন যে প্রতিরক্ষা বাহিনী যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে ডনবাসের নিওকেড অংশটি ছাড়বে না।