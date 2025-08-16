ডোনেটস্ক এবং লুহানস্ককে জিজ্ঞাসা করুন, ফুট অনুসারে – এল ফিনান্সিয়েরো

তিনি রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিভ্লাদিমির পুতিন, ইউক্রেন চান ‘ফিনান্সিয়াল টাইমস’ (ফুট)।
পুতিন এই দাবি উত্থাপন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পআলাস্কায় শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের সময়, এই মিডিয়াটি বলেছে, যা এই শান্তি কথোপকথনে সরাসরি জড়িত চারটি উত্স থেকে এই তথ্য ধারণ করে।
ট্রাম্প জেলেনস্কির সাথে কথা বলেছেন
ইতিমধ্যে দখল করা এই দুটি অঞ্চলের বিনিময়ে রাশিয়া আংশিকভাবে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে, রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে জার্সান এবং জাপোরিয়িয়া অঞ্চলে সামরিক অগ্রগতি স্থগিত করার প্রস্তাব দিতেন।
ট্রাম্প এই প্রস্তাবগুলি ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি, ভোলোডিমির জেলেনস্কি, ইতিমধ্যে ইউরোপীয় নেতাদের কাছে একটি টেলিফোনে স্থানান্তরিত করেছিলেন, এই সময়ে তিনি তাদের “মস্কোর আগুন থামার বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে” বলেছিলেন, বলেছেন ফুট।
পুতিন শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের পরে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি “যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী”, তবে স্পষ্ট করে বলেছেন, যেহেতু তিনি সামরিক অভিযানের সূচনা থেকেই বহুবার করেছেন 2022যে সংঘাতের ব্যবস্থাটির অবশ্যই “একটি শক্ত এবং স্থায়ী চরিত্র” থাকতে হবে, যাতে এটির উত্স যে কারণগুলি নির্মূল করা হয়।
এই তথ্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, পুতিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভতিনি এফটিকে বলেছিলেন যে উভয় নেতা একটি “খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং যথেষ্ট সংলাপ যা একটি চুক্তি আনতে পারে তা বজায় রেখেছেন।”
তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে দলগুলির মধ্যে কাজ অব্যাহত থাকবে, তবে, “স্বাভাবিকভাবেই, যা আলোচনা করা হয়েছে তার বিষয়বস্তু জনসমক্ষে প্রকাশ করা যায় না।”
‘মস্কো কেবল বলকে সম্মান করে’
তিনি পোলিশ প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কতিনি আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে সতর্ক করেছিলেন যে পুতিন আবারও তাঁর ধূর্ততা প্রদর্শন করেছেন এবং তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মস্কো শুধু শক্তি সম্মান।
একটি এক্স প্রকাশনায়, পোলিশ প্রধানমন্ত্রী, যিনি শনিবার বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় অংশের সাথে একত্রিত একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেছেন যা প্রয়োজনীয়তার জন্য পুনর্বিবেচনা করেছে ইউক্রেনের জন্য নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা গ্যারান্টিইউরোপের ভবিষ্যত এবং ভবিষ্যত যে গেমটি বলেছিল ইউক্রেন তিনি একটি “সিদ্ধান্তমূলক পর্যায়ে” প্রবেশ করেছেন।
এই শনিবার যৌথ ঘোষণাটি এই শনিবার জার্মানি, ফ্রান্সের রাজ্য ও সরকার প্রধান, যুক্তরাজ্য, ইতালি এবং ফিনল্যান্ড, ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেনেন এবং দ্য জারি ইউরোপীয় কাউন্সিলের রাষ্ট্রপতিআন্তোনিও কোস্টা, সুরক্ষা গ্যারান্টি পাওয়ার জন্য কিয়েভ চুক্তির অংশ হিসাবে প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে এবং আরোপিত হয় না তার সেনাবাহিনীর সীমাবদ্ধতা।
এছাড়াও, একটি আলোচনার সমাধান অবশ্যই ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ন্যাটোতে প্রবেশের জন্য ইউক্রেনের স্বাধীনতা স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কিয়েভের স্বীকৃতি ব্যতীত আঞ্চলিক কার্যনির্বাহী থাকতে পারে না, বিবৃতিতে মন্তব্য করা হয়েছে।