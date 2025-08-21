ডোপামাইন আসক্তি: আমরা কেন ফোনটি ফেলে দিতে পারি না? | মেগাফোন

আমরা আমাদের মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে থাকি। আমরা এটিকে বিভ্রান্তি বলি, তবে এটি এর চেয়েও বেশি: এটি একটি নীরব নির্ভরতা। আমরা চিন্তা না করেই আনলক করি, আমরা ভ্রমণ করেছি ফিডআমরা উদ্দেশ্য ছাড়াই অ্যাপ্লিকেশনগুলি খুলি, আমরা স্বয়ংক্রিয় বিজ্ঞপ্তিগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানাই।
আমরা ঠিক কিছু খুঁজছি না, তবে আমরা থাকি এবং এটি এমন একটি প্যাটার্নে পরিণত হয়, এমন একটি আচরণ যা খুব বেশি প্রচেষ্টা ছাড়াই স্থির হয়, ঠিক কারণ মস্তিষ্ক এটিকে দরকারী হিসাবে রেকর্ড করে। প্রতিটি ছোট ইন্টারঅ্যাকশন পুরষ্কারের জন্য দায়ী নিউরোনাল প্রক্রিয়াগুলিকে সক্রিয় করে, ডোপামাইন কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।
এই নিউরোট্রান্সমিটার কেবল আনন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে না, মূলত অনুপ্রেরণা এবং প্রত্যাশায় জড়িত যে ইতিবাচক কিছু ঘটতে পারে। যা ঘটেছে তা পুরস্কৃত করার চেয়েও বেশি, ডোপামাইন সংকেত দেয় যে এটি চালিয়ে যাওয়া উপযুক্ত। এই প্রত্যাশাটিই একটি চক্রকে খাওয়ায় এবং সিস্টেমটিকে আবার সক্রিয় করার জন্য কেবল একটি শব্দ, হালকা বা কম্পনের মতো ছোট ছোট উদ্দীপনা। ডোপামাইন ভাল বা খারাপ নয়, এবং আমাদের কমবেশি ডোপামিনও নেই। যা বিদ্যমান তা হ’ল নিউরোনাল সার্কিটগুলিতে এটি কাজ করে এমন বৃহত্তর বা কম প্রাপ্যতা এবং তাদের সক্রিয় করে তোলে এমন উদ্দীপনাগুলির মধ্যে একটি বৃহত্তর বা কম তীব্রতা।
মস্তিষ্কের মনোযোগ দ্রুত, সাশ্রয়ী মূল্যের এবং অপ্রত্যাশিত পুরষ্কারের প্রতি আরও সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং এটিই যেখানে বর্তমান প্রযুক্তিটি সিগন্যাল, বিজ্ঞপ্তি এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া ক্যাপচারের জন্য প্রস্তুত আপডেটগুলিতে পূর্ণ আসে। তবে আসুন আরও গভীর প্রতিফলন করি। এই প্রক্রিয়াটি ডিজিটালের সাথে একচেটিয়া নয়, এটি শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সাথেও ঘটে। প্রথমে এটির জন্য ব্যয় হতে পারে, তবে আমরা যেমন পুনরাবৃত্তি করি, মস্তিষ্ক এই অভিজ্ঞতাটিকে পুরষ্কারগুলির সাথে সংযুক্ত করে যা এটি সনাক্ত করে এবং এটি সন্ধান করতে শুরু করে।
পার্থক্যটি প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে: স্বাস্থ্যকর ক্রিয়াকলাপগুলির জন্য পরিকল্পনা, শক্তি এবং শৃঙ্খলা প্রয়োজন, তাই এগুলি বজায় রাখা আরও কঠিন। ইতিমধ্যে মোবাইল ফোনটি একটি অঙ্গভঙ্গির নাগালের মধ্যে রয়েছে, সর্বদা তাত্ক্ষণিক ব্যয় ছাড়াই, কোনও প্রতিরোধ ছাড়াই দ্রুত ত্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত, পুনরাবৃত্তির বিশাল সম্ভাবনা সহ। এটি গেম মেশিনগুলির মতো একই প্রক্রিয়া, এটি হ’ল এটি নিজের মধ্যে নিশ্চিততা নয় যা আমাদের উত্সাহ দেয়, তবে সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ, “সম্ভবত পরের বার আমি পারব”।
এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির নকশা উপাদানগুলি এটি ভালভাবে জানে। তুমি ফিড যে কখনও শেষ হয় না, অটোপ্লে ভিডিওগুলি, ভিজ্যুয়াল সতর্কতা, সংক্ষিপ্ত এবং তাত্ক্ষণিক শব্দগুলির মধ্যে সবকিছু আমাদের মনোযোগ আটকে রাখার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা যত বেশি সময় থাকি, তত বেশি তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তত বেশি বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হয়, তত বেশি লাভ উত্পন্ন হয়। আমাদের মনোযোগ একটি খুব লাভজনক পণ্য হয়ে উঠেছে। তবে এটি কেবল আমাদের ধরে রাখে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির স্থাপত্য নয়, এটি আমরা তাদের দেওয়া সংবেদনশীল ব্যবহারও। যখনই আমরা অস্বস্তি বোধ করি, যেমন বিরক্তি, উদ্বেগ বা একাকীত্ব, আমরা সেই সামান্য তাত্ক্ষণিক স্বস্তি চাই। অঙ্গভঙ্গি স্বয়ংক্রিয় হয়ে ওঠে, একটি আপাত সংবেদনশীল নিয়ামক যা কেউ আমাদের শেখায়নি যে কখন এবং কেন মোবাইল ফোনটি ব্যবহার করে সে সম্পর্কে সক্রিয় এবং সচেতন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। দেহটি একা শিখেছে যে এই অঙ্গভঙ্গিটিকে পালানোর অনুভূতির সাথে যুক্ত করতে।
প্যারাডক্সটি হ’ল: আমরা মোবাইল ফোনটি আরও ভাল বোধ করার জন্য ব্যবহার করি তবে আমরা আরও অস্বস্তিকর, আরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা, আরও উদ্বিগ্ন, আরও ক্লান্ত বোধ করি। এবং তারপরে আমরা এখনও দোষী বোধ করি, কারণ আমরা সময় হারিয়েছি বা দরকারী কিছু করছি না। এবং এই অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে, আমরা কি করব? আমরা আবার এটি পেয়েছি।
অনেক ক্ষেত্রে, এই প্যাটার্নটি আর অভ্যাস হিসাবে স্বীকৃত নয়, তবে সত্যিকারের ভয় হিসাবে এটিকে “নামোফোবিয়া” বলা হয়, এই শব্দটি যা মোবাইল ফোনে অ্যাক্সেস ছাড়াই থাকার উদ্বেগকে বর্ণনা করে। যদিও এখনও ক্লিনিকাল ব্যাঘাত হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়নি, এটি আন্দোলন, বিরক্তিকরতা, অসুবিধা ঘনত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার মতো লক্ষণগুলির সাথে যুক্ত হয়েছে। এইভাবে, এটি একটি জ্ঞানীয় ওভারলোডের কারণ হয়ে থাকে যা পিএইচডিএর মতো ব্যাঘাতের লক্ষণগুলির সাথে বিভ্রান্ত হয়।
এই ঘটনাটি বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ২০২৫ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে দিনে তিন বা ততোধিক ঘন্টা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা উচ্চ স্তরের উদ্বেগ, অনিদ্রা, হতাশাজনক লক্ষণ এবং অ্যালকোহল সেবনের সাথে জড়িত। ইতিমধ্যে ২০২৪ সালে কলেজ শিক্ষার্থীদের সাথে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে যে যুবক -যুবতীরা অতিরিক্ত হিসাবে তাদের ব্যবহারকে মূল্যায়ন করেছেন তাদের মাঝারি থেকে গুরুতর হতাশার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল।
এই ডেটাগুলির অর্থ এই নয় যে ব্যবহার সরাসরি মানসিক ব্যাধিগুলির কারণ হয়ে থাকে তবে তা নিয়ন্ত্রণহীন খরচ এবং দুর্বলতার ক্রমবর্ধমানের মধ্যে লিঙ্ককে আরও শক্তিশালী করে। সামাজিক বৈধতার ভূমিকা বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল ইন্টারঅ্যাকশন, দ্য পছন্দবার্তাগুলি, মন্তব্যগুলি, ছোট শক্তিবৃদ্ধি হিসাবে কাজ করে।
আমরা যদি বাস্তব বিশ্বে অদৃশ্য বোধ করি তবে ডিজিটাল স্বীকৃতির উইন্ডোর মতো মনে হতে পারে। এমনকি যদি এটি ক্ষণস্থায়ী হয় তবে এটি সক্রিয় পুরষ্কার চক্রটি বজায় রাখতে যথেষ্ট। সমাধানটি হ’ল প্রযুক্তিতে অ্যাক্সেস কাটা বা পর্দা ছাড়াই জীবনকে আদর্শীকরণ করা নয়, সম্ভবত সচেতনতা অর্জন করা। বিজ্ঞপ্তিগুলি অক্ষম করা, উদ্দীপনা মুক্ত স্পেস তৈরি করা, আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে থাকা। ফিড অফলাইন। এবং সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন: একঘেয়েমি অনুমতি দিন। শূন্যতার জন্য স্থান দেওয়া, যেখানে মস্তিষ্ক স্থির থাকে, পুনর্গঠন করে এবং ফোকাস পুনরুদ্ধার করে। যেখানে সৃজনশীলতা জীবনে আসে এবং সমস্যা সমাধানে এমনকি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেখানে স্বয়ংক্রিয় প্ররোচনা উদ্দেশ্যকে পথ দিতে পারে।