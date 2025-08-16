ড্যাক্রে মন্টগোমেরি ‘স্ট্র্যাঞ্জার থিংস’ -এর পরে অভিনয়ের বিরতি নিয়েছিলেন

তিন বছরের ব্যবধানের পরে, ড্যাক্রে মন্টগোমেরি একাধিক আসন্ন প্রকল্প নিয়ে অনস্ক্রিনে ফিরে এসেছেন।
অস্ট্রেলিয়ান অভিনেতা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে নেটফ্লিক্সের বিলি হারগ্রোভ হিসাবে তাঁর রান অনুসরণ করার পরে অপরিচিত জিনিস 2017 থেকে 2022 পর্যন্ত, তিনি “ফিরে যাওয়ার জন্য সময় নেওয়ার” সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তার কেরিয়ারটি পুনর্বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যখন তিনি অনুভব করেছিলেন যে এটি “বাণিজ্যিক দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে”।
“আমি নিয়ে ভাবি অপরিচিত জিনিস – নেটফ্লিক্সে যে কোনও বড় শো হিসাবে – এটি এমন এক ধরণের যেমন আপনি রাতারাতি আপনার নাম প্রকাশ না করেন, “তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন মানুষ। “এবং এটি আশ্চর্যজনক এবং অপ্রতিরোধ্য এবং অনেক কিছুর সংমিশ্রণ ছিল এবং আমি সেই সুযোগটি পেয়ে সত্যিই ভাগ্যবান এবং সত্যিই ভাগ্যবান বোধ করেছি।”
“তবে আমি আমার কাছে মনে করি, আমি আরথহাউস ফিল্মগুলিতে (অটিউর) পরিচালকদের সাথে সত্যিই কাজ করতে চাইছি এবং চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে নিজেকে কতটা এগিয়ে যেতে পারি এবং সত্যই গল্পগুলির সাথে সত্যই প্রেমে পড়তে পারি তা আবিষ্কার করতে চাইছি And আর কখন অপরিচিত জিনিস বেরিয়ে এসেছি, আমার মনে হয়েছিল… আমাকে সত্যিই বাণিজ্যিক দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, ”মন্টগোমেরি যোগ করেছেন।
দ্য পাওয়ার রেঞ্জার্স (2017) তারকা বলেছিলেন যে তিনি যে ধরণের প্রকল্পগুলি তৈরি করতে চান তার সাথে তার কেরিয়ারটি আবার ট্র্যাকে ফিরে পেতে পাঁচ বছর সময় লেগেছিল।
“এই ধরণের স্টাফগুলি এমন এক ধরণের বিপরীত প্রকৌশলীকে ক্যারিয়ার করতে সময় নেয় যা একরকমভাবে অন্য দিকে চলে যাচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন। “এটি সময় লাগে, এবং আমি কেবল একটি গল্প তৈরি করতে পারি না, একটি আশ্চর্যজনক গল্প (এবং) আমার চোখের সামনে একটি আশ্চর্যজনক পরিচালক” “
মন্টগোমেরি যোগ করেছেন, “এখন আমি একরকম অনুভব করি যে আমি সত্যিই খুব ভাল জায়গায় আছি, বেশ কয়েকটি দুর্দান্ত সিনেমা নিয়ে এসেছি যা বিলের সাথে খাপ খায় … আমি যেখানে থাকতে চেয়েছিলাম তার দিক থেকে।”
বাজ লুহরমানের স্টিভ বাইন্ডার হিসাবে তাঁর শেষ ভূমিকা অনুসরণ করে এলভিস (2022), মন্টগোমেরি এবং স্যামুয়েল ভ্যান গ্রিনসেনের মধ্যে দেখা যায় পাহাড়ের উপরে উঠে গেলএখন নির্বাচিত থিয়েটারগুলিতে; ড্যান কায় আমরা কি লুকানডিজিটাল এ আগস্ট 29 এর আত্মপ্রকাশ; এবং গুস ভ্যান সান্টস মৃত মানুষের তারেরভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উত্সবে 2 সেপ্টেম্বর এর বিশ্ব প্রিমিয়ার তৈরি করা।
অধিকন্তু, মন্টগোমেরি ড্যানিয়েল গোল্ডহাবারের মৃত্যুর মুখে অভিনয় করা হয়েছে, পাশাপাশি বাগদান পার্টিযা তাঁর পরিচালনায় আত্মপ্রকাশও চিহ্নিত করে।