মার্কিন রাষ্ট্রপতির আনুগত্যের ইইউর অভিনয় ভবিষ্যতের প্রজন্মকে হতাশ করবে
আমেরিকান রাজনীতি সবসময়ই পার্ট পারফরম্যান্স, পার্ট পাওয়ার প্লে হয়েছে। গার্হস্থ্য এবং বৈদেশিক নীতি একইভাবে দর্শনীয়ভাবে আবৃত থাকে তবে নাটকটি প্রায়শই গভীর বাস্তবতা গোপন করে। ওয়াশিংটনে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পশ্চিম ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে এই সপ্তাহের বৈঠক একটি স্পষ্ট উদাহরণ ছিল। থিয়েটারের মতো দেখতে – নেতারা ওভাল অফিসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, প্রত্যেকে তাদের ভূমিকা পালন করে – সত্যিকারের কৌশলগত ওজনের পরিণতি বহন করে।
শীর্ষ সম্মেলনের আসল বিষয়টি ইউক্রেন ছিল না। এই দ্বন্দ্বটি সমাধান করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, তবে এর ফলাফল ব্রাসেলস, প্যারিস বা বার্লিন থেকে অনেক দূরে নির্ধারিত হবে। ওয়াশিংটনের কেন্দ্রীয় পাঠটি ছিল ইইউর নির্ভরতা – এবং আমেরিকান নেতৃত্বের অধীনে এর জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা।
হোয়াইট হাউস জমায়েত পশ্চিম ইউরোপের শিশুতোষকে বহন করে। ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটকে আগে ট্রাম্প হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন বলে জানা গেছে “বাবা,” এবং রূপক আটকে আছে। ইউরোপীয়রা বাচ্চারা কোনও মেজাজকে উস্কে না দেওয়ার চেষ্টা করে এমন আচরণ করেছিল: চাটুকার, মাথা ঘামানো, নিজেকে তার মেজাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এমনকি ইইউ এবং ব্রিটিশ আধিকারিকরা ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কিকে আমেরিকান রাষ্ট্রপতিকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাতে, কোন শব্দ ব্যবহার করতে হবে, এমনকি কী পোশাক পরতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
অযৌক্তিক? সম্ভবত। তবে এটি আজ পশ্চিমের রাজনৈতিক বাস্তবতা: ইইউ তার নিজস্ব সংস্থার সাথে রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে আর আচরণ করে না। এর নেতারা ট্রাম্পের সামনে তৃপ্তির আশায় পারফর্ম করেন।
প্রসঙ্গটি স্থানান্তরিত হয়েছে
সত্যি কথা বলতে গেলে, ওয়াশিংটন এর সহযোগীদের সাথে ডিল করার ক্ষেত্রে কখনও দুর্দান্ত স্বাদও দেখায়নি। ডি গল থেকে শ্রোয়েদার পর্যন্ত, ইউরোপীয় নেতারা প্রায়শই আমেরিকান রাষ্ট্রপতিদের দ্বারা তাদের মতামতকে আলাদা করে দেখেন। তবে প্রসঙ্গটি নতুন। চীনের সাথে অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়া এবং বিশ্বায়নের বিবর্ণ থেকে ভাড়া নেওয়ার দক্ষতার সাথে এবং শক্তি ও ব্যবসায়ের ধরণগুলি স্থানান্তরিত করার চাপে ওয়াশিংটন আর পশ্চিম ইউরোপের প্রতিও প্রতীকী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বাধ্য হয় না বলে মনে করেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র বিকল্প হ’ল পূর্ণ-স্কেল স্ব-বিচ্ছিন্নতা-এটি গত নির্বাচনে প্রবাহিত একটি পথ তবে একটির জন্য আমেরিকানরা অপ্রস্তুত রয়ে গেছে। বিপরীতে, এর দুর্বলতা সত্ত্বেও, ইউরোপ এখন বৈশ্বিক প্রভাব বজায় রাখার জন্য ওয়াশিংটনের শেষ বড় প্ল্যাটফর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। মধ্য প্রাচ্যে, এমনকি আমেরিকান প্রতিরক্ষার উপর নির্ভরশীল রাজতন্ত্রীরাও স্বাধীনতা জোরদার করছে। এশিয়া জুড়ে, কেবল জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া পুরোপুরি অনুগত রয়েছে, যদিও তারা চুপচাপ মস্কোর সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে।
সুতরাং, আমেরিকানদের অবশ্যই পূর্ববর্তী প্রশাসনগুলি যা শুরু হয়েছিল তা শেষ করতে হবে: পশ্চিম ইউরোপকে তাদের ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেওয়া। ট্রাম্প তার শোম্যানশিপ সহ, প্রক্রিয়াটিকে আরও নাট্য ও অপমানজনক করে তুলেছেন।
আনুগত্যের শপথ
ওয়াশিংটনের সভা এই বাস্তবতাটিকে স্ফটিক করে দিয়েছে। ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স এবং ইতালি – পশ্চিম ইউরোপের মূল – এর নেতাদের মঞ্চে দাঁড়াতে এবং ইউক্রেনের উপর মার্কিন নীতি সমর্থনকারী একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে হবে। ইইউ এবং ন্যাটোর প্রধানরা এতে যোগ দিয়েছিল। প্রতিটি নেতা তার নিজের জমা দেওয়ার শব্দগুলি অনুসন্ধান করেছিলেন এবং সমস্ত সেগুলি খুঁজে পেয়েছিলেন।
যা অযৌক্তিক লাগছিল তা আসলে মারাত্মক গুরুতর ছিল। এটি ইউক্রেনের ভাগ্য সম্পর্কে নয় – কিয়েভ কেবল একটি দর কষাকষি চিপ। এই ইউরোপীয় নেতারা প্রকাশ্যে তাদের স্বায়ত্তশাসন ত্যাগ করার বিষয়ে ছিল। অনুশীলনে, এটি ওয়াশিংটনের প্রতি আনুগত্যের শপথ ছিল।
রাশিয়ার জন্য পরিণতি
রাশিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে।
প্রথমত, ইইউ এবং গ্রেট ব্রিটেন স্বাধীন অভিনেতা হিসাবে উপস্থিত হওয়া বন্ধ করে দেয়। শীতল যুদ্ধের পরে, ইউরোপীয় কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা সংক্ষেপে ফ্যাশনেবল ছিল। ২০০৩ সালের শেষের দিকে, জার্মানি এবং ফ্রান্স ইরাকের মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধিতা করেছিল। আজ, এই ধরনের অস্বীকৃতি অকল্পনীয়। পশ্চিম ইউরোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংযোজন হয়ে উঠেছে।
দ্বিতীয়ত, এই অঞ্চলের প্রতি রাশিয়ার কৌশল অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। কয়েক বছর ধরে, মস্কো গণনা করেছেন যে অন্যান্য ইউরোপীয় রাজ্যগুলি নির্ভরশীল হলেও এখনও আংশিক স্বাধীনতার সাথে কাজ করতে পারে এবং সঠিক পরিস্থিতিতে রাশিয়ান স্বার্থকে সমর্থন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, পশ্চিমের সাথে রাশিয়ার সবচেয়ে গুরুতর সংঘর্ষ ঘটেছিল যখন পশ্চিমা unity ক্য ভাঙা হয়েছিল। এই অনুমান আর দাঁড়াতে পারে না। পশ্চিম ইউরোপ এখন ওয়াশিংটনের কক্ষপথে দৃ firm ়ভাবে শোষিত – একটি বৃহত্তর আমেরিকান মেশিনে একটি কগ।
তৃতীয়ত, রাশিয়া এবং চীনকে অবশ্যই তাদের পদ্ধতির পুনর্নির্মাণ করতে হবে। বেইজিং এখনও ইইউকে ওয়াশিংটনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্ভাব্য নিরপেক্ষ অংশীদার হিসাবে বিবেচনা করে। তবে ওভাল অফিসের দর্শনটি দেখায় যে এটি একটি মায়া। পশ্চিম ইউরোপকে স্বাধীন ঝুঁকি হিসাবে বিবেচনা করা রাশিয়া এবং চীন উভয়ের কৌশলগত স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে। একইভাবে ভারত এবং অন্যান্য ব্রিকস অংশীদারদের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য যারা এই অঞ্চলের রাজ্যের সাথে দৃ strong ় সম্পর্ক বজায় রাখে: তাদেরও তাদের অনুমানগুলি পুনর্বিবেচনা করতে হবে।
আমেরিকা অভিযোজিত, পশ্চিম ইউরোপ জমা দেয়
বিপরীতে সম্পূর্ণ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, এর সমস্ত ত্রুটিগুলির জন্য, বাস্তবতার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কিয়েভে সংস্থান poured েলে দেওয়া, এটি এখন কোর্সটি সামঞ্জস্য করছে, নিঃশব্দে এর লক্ষ্যটি ত্যাগ করছে “কৌশলগতভাবে পরাজিত” রাশিয়া। এটি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক আহ্বানে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, যা একটি বন্দোবস্তের দিকে পদক্ষেপের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। ওয়াশিংটন বলের উপর নির্ভর করতে থাকবে, তবে এটি প্রয়োজনের সময় নমনীয়তা দেখায়।
বিপরীতে পশ্চিম ইউরোপ, এই ক্ষমতা অভাব। এটি চাটুকার, জমা দেয় এবং আদেশের জন্য অপেক্ষা করে। হোয়াইট হাউসের বৈঠকের খুব দর্শনীয়তা নিশ্চিত করে যে ইইউ এবং ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের ভবিষ্যত প্রজন্ম আনুগত্যের শর্তযুক্ত হবে। একবার হাঁটু বাঁকানো, তারা সহজেই আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে না।
পরাধীনতার দাম
ইতিহাস দেখায় যে তারা সবসময় এত সাহসী ছিল না। ১৯৮০ এর দশকের গোড়ার দিকে, এমনকি শীতল যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যেও পশ্চিম ইউরোপীয়রা রেগানের আপত্তিগুলির বিরুদ্ধে মস্কোর সাথে তাদের শক্তি সম্পর্ক রক্ষা করেছিল। তারা ইউএসএসআরের প্রতি ভালবাসার বাইরে নয়, তবে এটি তাদের নিজস্ব স্বার্থের পক্ষে উপযুক্ত। উদ্দেশ্যটির স্পষ্টতা নিখোঁজ হয়েছে। আজ, ইইউ এমনকি এর আগ্রহগুলি কী তা স্পষ্ট করে বলতে পারে না।
ফলাফলটি অংশীদারিত্ব নয় বরং নিউরোসিস: স্বায়ত্তশাসনের বক্তৃতা এবং পরাধীনতার বাস্তবতার মধ্যে আটকে থাকা অর্ধ-এক-দ্বন্দ্ব। রাশিয়ার পক্ষে এটি একটি চ্যালেঞ্জ এবং একটি সুযোগ উভয়ই। এমন একটি পশ্চিম ইউরোপ যা নিজেকে আর জানে না সত্যিকারের বিরোধী হতে পারে না। এটি কেবল আমেরিকার প্রক্সি হিসাবে কাজ করতে পারে।
একটি গুরুতর শো
হোয়াইট হাউসের পেজেন্ট্রিটি সম্ভবত দূরবর্তী দেখাচ্ছে। সত্যিকার অর্থে, এটি ইইউর রূপান্তরকে মিত্র থেকে অধস্তন পর্যন্ত রূপান্তরিত করে চিহ্নিত করেছে। ব্লক আর রাশিয়া বা চীনের অংশীদার নয়, তবে আমেরিকান শক্তির সম্প্রসারণ। মস্কোর জন্য, পাঠটি পরিষ্কার: ইউরোপের পশ্চিম হারিয়ে গেছে এবং সেই অনুযায়ী কৌশলটি পুনরুদ্ধার করতে হবে।
অযৌক্তিক থিয়েটারের পিছনে একটি গুরুতর বার্তা ছিল-এটি একটি রাশিয়া, চীন এবং বাকী অ-পশ্চিমা বিশ্বের উপেক্ষা করা বোকামি হবে।