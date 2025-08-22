ড্যানিয়েল ডে-লুইস ছেলের পরিচালিত আত্মপ্রকাশ “অ্যানিমোন” এ অভিনয়ে ফিরেছেন

তিনি নৈপুণ্য থেকে অবসর নেওয়ার পরে অভিনয়ে ফিরে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করার পরে, ড্যানিয়েল ডে-লুইসের নতুন ছবি “অ্যানিমোন” এর প্রথম ট্রেলারটি সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে।
উইকলো-ভিত্তিক অভিনেতা তার অবসর (ভাল, ১৯৯ 1997-২০০০ এর মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত পরে তাঁর দ্বিতীয় অবসর গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন) এবং যখন ইউকে-তে সেট করা হয়েছিল, তখন মনে হয়েছিল যে তিনি তাকে পর্দায় ফিরে প্রলুব্ধ করার জন্য একটি প্রকল্প খুঁজে পেয়েছিলেন।
এই প্রকল্পটি ছিল “অ্যানিমোন”, যা তার ছেলে রোনানের পরিচালিত আত্মপ্রকাশকে চিহ্নিত করে এবং এই জুটি স্ক্রিপ্টটি একসাথে লিখেছিল, এটি উভয় পুরুষের জন্য একটি আবেগের প্রকল্প হিসাবে তৈরি করে।
চলচ্চিত্রটির সরকারী সংক্ষিপ্তসার খুব বেশি বিশদ দেয় না, কেবল উল্লেখ করে: “‘অ্যানিমোন’ ভাই, পিতৃ এবং পুত্রদের মধ্যে বিদ্যমান জটিল এবং গভীর সম্পর্কগুলি আবিষ্কার করে।”
ট্রেলারটি এই মূল থিমটি টিজ করেছে, শন বিন ড্যানিয়েলের ভাইয়ের সাথে অভিনয় করেছে। শিম তার বিচ্ছিন্ন ভাইয়ের সন্ধানের জন্য বনে গেছেন, যিনি সেখানে বহু বছর আগে হার্মিট লাইফ বেঁচে থাকতে গিয়েছিলেন।
এই জুটিটি “একটি রহস্যময়, জটিল অতীত দ্বারা বন্ধনযুক্ত”, যা তাদের “মাঝে মাঝে কোমল সম্পর্কের সাথে ভাগ করে নিতে” যা “কয়েক দশক আগে চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়েছিল” “
এখন, ট্রেলারটি প্রকাশের সাথে সাথে আমরা জানি যে আমরা কখন বড় পর্দায় ছবিটি দেখতে সক্ষম হব, তবে এর প্রিমিয়ারটি নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে হবে, যা 26 সেপ্টেম্বর থেকে 13 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে।
“অ্যানিমোন” আরও অভিনয় করেছেন সামান্থা মর্টন, স্যামুয়েল বটমলে এবং সাফিয়া ওকলে-গ্রিনের পাশাপাশি ড্যানিয়েল ডে-লুইস এবং শান বিনের পাশাপাশি এবং ড্যানিয়েল এবং ব্র্যাড পিট প্রযোজিত নির্বাহী।
আপনি এখানে “অ্যানিমোন” এর জন্য অফিসিয়াল ট্রেলারটি দেখতে পারেন:
https://www.youtube.com/watch?v=-xdouz0upv0
*এই নিবন্ধটি মূলত এক্সট্রা.ই দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।