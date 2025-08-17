ড্যানিয়েল পলিস্টা সাও পাওলোর বিপক্ষে বাড়িতে ড্রয়ের জন্য আফসোস করেছেন

এমনকি খেলাধুলা ছেড়ে চলে যাওয়া সোও পাওলোকে অবসরও দ্বীপে ড্র দেয় এবং ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ঘরে কোনও খেলা না জিতেই রয়ে যায়
বাড়ি থেকে দূরে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম জয়ের পরে, স্পোর্ট ভাল পর্বটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য অবসরও দ্বীপে ফিরে এসেছিল। শনিবার রাতের বিরোধী (16/08) ছিলেন সাও পাওলো, যিনি অ্যাটলেটিকো ন্যাসিয়োনালের বিপক্ষে সপ্তাহের পরে দলটির সাথে কার্যত রিজার্ভের সাথে মাঠে প্রবেশ করেছিলেন।
পার্নাম্বুকো দলের কোচ ড্যানিয়েল পলিস্তা জোর দিয়েছিলেন যে দলের পারফরম্যান্স আশা করা যায় না, যা প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরক্ষামূলক বলের উপর সাও পাওলোকে সুযোগ দেয়। সিংহ, যিনি প্যাক করা হয়েছিল, ভক্তদের ২-০ খোলার মাধ্যমে উচ্ছ্বসিত করে রেখেছিলেন, প্রথমার্ধে পাঁচ মিনিট এবং একই সময়ে বিরতি থেকে ফিরে আসার সময় গোলগুলি স্কোর করা হয়েছিল।
লুকাস লিমা এবং ডেরিক লেসারদা ছিলেন ক্রীড়া পক্ষের লেখক, যাদের যুবকদের স্পর্শ করার জন্য ফলাফল রাখা এবং রিলিজেশন অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করা দরকার ছিল। সংবাদ সম্মেলনে, ড্যানিয়েল দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি চিহ্নিত চিহ্ন দ্বারা স্বীকৃত লক্ষ্যগুলি ব্যাখ্যা করেছিলেন যা গেমের শুরুতে চাপ ছিল না।
তিনি ক্রেসপোর বিকল্পগুলি উদ্ধৃত করেছেন, যার ফলে লুকাস মৌরা, আন্ড্রে সিলভা এবং ফেরেরেসির ক্ষেত্রের দিকে পরিচালিত হয়েছিল, আক্রমণাত্মক ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং সিংহকে পিছু হটতে বাধ্য করে। গোলরক্ষক গ্যাব্রিয়েল এখনও ২-১ এর আগে কিছু অলৌকিক কাজ পরিচালনা করেছিলেন, কমপক্ষে তিনটি হালকা বিড, এবং পোস্টে বল এবং অন্যরা পের্নাম্বুকো ডিফেন্সের লাইনে নিয়ে গিয়েছিলেন।
ম্যাচগুলির সংযোজনগুলিতে স্বীকৃত লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে জানতে চাইলে, এই খেলায় আবারও ঘটেছিল, সাও পাওলো দলের টাই দ্বিতীয়ার্ধে 46 মিনিট এসেছিল। একটি বাম পদক্ষেপে, তপিয়া অতিক্রম করে এবং ছোট্ট অঞ্চলে মারধর এবং পাল্টা -বিয়ে করার পরে, বলটি মাইকের কাছে ছেড়ে যায় যিনি লাথি মেরে বেরিয়ে এসেছিলেন, গ্যাব্রিয়েল ডিফেন্ড করতে পারে না এবং ২-২ চূড়ান্ত স্কোর চিহ্নিত করে।
ড্যানিয়েল বলেছিলেন যে এক মুহুর্তের জন্য দলটি ম্যাচ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে, তবে মানসিক অংশটি কাজ করা হচ্ছে এবং লিওতে আসার পর থেকে গেমগুলির উন্নতির উপর জোর দিয়েছিল। প্রতিযোগিতার এই প্রত্যাবর্তনে চ্যাম্পিয়নশিপ ফ্ল্যাশলাইটের একটি কঠিন মিশন রয়েছে। দলটি পামিরাসের বিপক্ষে 25 আগস্টের বাইরে মাঠে ফিরে আসে। ড্যানিয়েল পলিস্টা সাও পাওলোর বিপক্ষে বাড়িতে ড্রয়ের জন্য আফসোস করেছেন