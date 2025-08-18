ড্যানিলো আমি বোটাফোগো দ্বারা মুক্তিদাতাদের মধ্যে সুন্দর কম কার্যকারিতা এবং পেরেক ফোকাস

মিডফিল্ডার তার প্রাক্তন ক্লাবটি পুনরায় আবিষ্কার করেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যে তার নতুন দলের খেলার স্টাইলের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম
ক্লাব বিশ্বকাপের বিরোধের পরে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে না জিতেই বোটাফোগো অব্যাহত রয়েছে। রবিবার রাতে (১ 17), গ্লোরিওসো ন্যূনতম স্কোর দ্বারা পামিরাসের কাছে হেরে গিয়ে রাউন্ডের শেষ গেমগুলির ফলাফলের উপর নির্ভর করে পঞ্চম স্থান হারাতে পারে।
প্রথমবারের মতো তার প্রাক্তন ক্লাবের মুখোমুখি, মিডফিল্ডার ড্যানিলো বিশ্লেষণ করেছেন যে বোটাফোগোর ভারসাম্যপূর্ণ দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্লেয়ারটি উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁর দলটি তার সুযোগগুলি গ্রহণ করতে পারে না, বিশেষত প্রথম পর্যায়ে, প্রতিপক্ষের বিপরীতে, যা অ্যালভিনিগ্রোর জন্য ফলাফলের জন্য ব্যয় করে।
“আমি কিছু প্রাক্তন পামিরাস সহচরদের সাথে দেখা করে খুশি। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ খেলা ছিল। আমরা প্রথমার্ধে ভাল সম্ভাবনা তৈরি করেছি, তবে আমরা স্কোর করি নি। তাদের একটি স্পষ্ট সুযোগ ছিল এবং গোলটি তৈরি করেছিল। আমরা আরও কার্যকর মিস করেছি। এটি একটি গেমটি বিশদগুলিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের ব্যয়বহুল ব্যয় করেছিল,” তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।
গ্লোরিওসোর নবাগত, ড্যানিলো বলেছিলেন যে তিনি নতুন ক্লাবের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পরিচালনা করছেন। এছাড়াও, স্টিয়ারিং হুইলটিতে ডেভিড অ্যানস্লোটির কাজের একটি ভাল মূল্যায়নও রয়েছে। খেলোয়াড় আবারও পামিরাসের বিপক্ষে পরাজয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন, তবে ইতিমধ্যে লিবার্টাদোরের উপর মোট ফোকাস প্রচার করেছেন।
“ডেভিড অ্যানস্লোটির কাজের সাথে প্রত্যাশা ভাল। আমি দলের সাথে আরও বেশি করে পাচ্ছি। সেখানে লড়াই করা একটি বড় দল জিততে এটি সর্বদা জটিল। আমরা দুঃখ পেয়েছি কারণ আমরা এই জয়টি বিশেষত প্রথম স্থানের কাছাকাছি যেতে চেয়েছিলাম। এখন এটি লিবার্ট্যাডোরস গেমের উপর মোট ফোকাস,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।
