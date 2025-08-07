‘ড্যান দা ড্যান’ সবেমাত্র তার দুর্বোধ্য এনিমে মেডলে ভারী ধাতব বহিরাগতদের যুক্ত করেছে

এবং দা এবং সিজন 2 ধারাবাহিকভাবে অনলাইনে অ্যানিম সম্প্রদায়ের আলোচনায় পরিণত হয়েছে, প্রতিটি উত্তীর্ণ পর্বটি ইন্টারনেটের মূল চরিত্রে পরিণত হওয়ার উত্থানের আরও একটি দুর্দান্ত মুহূর্ত হয়ে উঠেছে। এর সর্বশেষ এনিমে কীর্তি শোটি দেখেছে একটি কৌতুকপূর্ণ এক্সোরসিজমে পুরো ডেথ মেটাল।
মধ্যে এবং দা এবং “আমরা একটি পরিবার হয়ে উঠলাম” শিরোনাম 6, ওকারুন, মোমো এবং ক্রুরা আক্ষরিক অর্থে আক্ষরিক চোখের হঠাৎ আক্রমণ থেকে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো পূর্ববর্তী পর্বে, যা খাবারের লাইভ-অ্যাকশন শটগুলি ব্যবহার করে এনিমে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ক্রুরা আবিষ্কার করেছিলেন যে তাদের বাসিন্দা গুফবল, জিজি এনজোজি (অ্যালেক্স লে অভিনয় করেছেন) এর অশুভ চোখের দখল, দ্য বিধিগুলির নিয়ম মেনে চলে রণমা 1/2 এনিমে যদি ঠান্ডা জল তাকে স্পর্শ করে তবে সে দুষ্ট চোখে রূপান্তরিত করে এবং গরম জলের সাথে বিপরীতে। এটিকে অবরুদ্ধ করতে সহায়তা করার জন্য, এয়ারা এবং ওকারুন মোমো এবং সিকোর পাশাপাশি আইয়েস পরিবারে প্রবেশের জন্য জিজিকে পুরোপুরি দখল করতে বাধা দেওয়ার জন্য সহায়তা করার জন্য।
শেষ পর্বটি যখন ওকারুন দুর্ঘটনাক্রমে জিজিতে সয়া সস ছড়িয়ে দিয়েছিল তখন তাকে তাদের খাবারের টেবিলটি ফ্লিপ করতে এবং রূপান্তর করতে অনুরোধ জানায়। যাইহোক, যদিও এই গ্যাংটি গত পর্ব এবং এই সপ্তাহের উদ্বোধনী এবং সমাপ্ত ক্রেডিটগুলির মধ্যে পরিস্থিতি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, যখন আয়েস এবং তাদের নতুন অতিথিরা এই ঘটনার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করতে শুরু করেছিলেন, একটি ডেথ মেটাল ব্যান্ড তাদের সামনের দরজায় প্রদর্শিত হয়।
দেখা যাচ্ছে, তারা সাহায্য, পূর্ববর্তী পর্বে নাম-বাদ দেওয়া সংগীতশিল্পীরা, যারা এক্সরসিজমগুলিতে সহায়তা করতে পারেন (হায়াশি দ্বারা অনুপ্রাণিত, traditional তিহ্যবাহী জাপানি থিয়েটারে ব্যবহৃত সংগীতজ্ঞ)। সাধারণত এবং দা এবং ফ্যাশন, তাদের বহিরাগততা একটি লাইভ পারফরম্যান্স আকারে আসে। ব্যান্ডের কোনও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের সংগীতের দক্ষতা মৃতদের প্রাণকে কাঁপানোর পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। সংক্ষেপে, এই পর্বটি আরও একটি বাদ্যযন্ত্র ডাব যুক্ত করেছে এবং দা এবংএর ক্রমবর্ধমান এনিমে পুনঃসূচনা।
এবং দা এবং এটি সবচেয়ে নিখুঁতভাবে কাজ করার বিষয়ে একটি ক্যারিয়ার তৈরি করেছে এবং এই পর্বটিও এর ব্যতিক্রম নয়। পর্বের প্রথমার্ধে একটি ফ্রি অ্যানিম কনসার্টের বৈশিষ্ট্য রয়েছে – এটি এমন একটি যা আপনি ইউটিউবেও দেখতে পারেন, যা আপনাকে কিছু সম্মিলিত হেডব্যাঙ্গিংয়ে আইয়ারা, ওকারুন, মোমো এবং সিকোতে যোগ দিতে দেয়।
https://www.youtube.com/watch?v=xooduntw0kw
জাপানি বিনোদন সাইট অনুসারে কমিক নাটালিহায়াসির এক্সরসিজম গান, “হান্টিং সোল” লিখেছেন নাগাই সিয়িচি এবং প্রযোজনা করেছেন উশিও কেনসুক। এর ভোকালগুলি তানিয়ামামা কিশো সম্পাদন করেছিলেন, যিনি গিটারিস্ট মার্টি ফ্রেডম্যানের সাথে ছিলেন, চার্জি (হ্যাঁ, তাদের অনেক ই রয়েছে) এবং ওয়াকাজেমোনের বাসের ড্রামস সহ। যদি তাদের সংগীত আপনাকে আপনার ওয়ার্কআউট প্লেলিস্টে যুক্ত করতে চায় তবে কমিক নাটালি বলেছেন যে গানটি 9 ই আগস্ট ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ হবে। যদিও গানটি মনে হচ্ছে এটি ধাতব প্যারোডি এবং একটি ফর-রিয়েল সংগীতের মধ্যে রেখাটি স্কার্ট করে, কণ্ঠশিল্পী তানিয়ামামা আশা করেন যে ভক্তরা এটি উপভোগ করেন বা তারা এটিকে ঘরানার প্রতি প্রেমময় শ্রদ্ধা হিসাবে গ্রহণ করেন।
“আমি অনুমান করি আপনি এটি একটি গুরুতর রসিকতা বলতে পারেন, কিন্তু যখন শ্রদ্ধা বা প্যারোডি করা ব্যক্তি এটি একটি ফ্লিপ্প্যান্ট উপায়ে করেন, তখন শ্রোতারা এটি অনুধাবন করে এবং এটি তাদের ছেড়ে দেয়,” তানিয়ামা কমিকস নাটালিকে বলেছিলেন। “এটি কারণ আমরা এটি গুরুত্ব সহকারে করছি যে লোকেরা হাসতে পারে, তাই আমি মনে করি আমরা সকলেই গর্বিত যে এই গানটি এমন কিছু হয়ে উঠেছে যা আমাদের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বোধ করে, সংগীত প্রযোজনা থেকে গাওয়া পর্যন্ত। আপাতত, আমরা যা করতে পারি তার সবই করেছি, তাই যা কিছু বাকি আছে তা সবার জন্য এটি উপভোগ করা।”
https://www.youtube.com/watch?v=qx0nx-ilgim
শোয়ের ডাবের সাথে যারা অনুসরণ করছেন তাদের জন্য আধিকারিক এবং দা এবং ইংলিশ এক্স/টুইটার অ্যাকাউন্টটি রৌকস সংগীতের ইংরেজি সংস্করণ ভাগ করে নিয়েছে, এটি নিশ্চিত করে যে এটি মার্ক হডসন – হ্যাঁ দ্বারা গাওয়া হয়েছিল তা নিশ্চিত করে ড্রাগনফোর্স গায়ক মার্ক হডসন! – হায়াসির প্রধান কণ্ঠশিল্পী তোশিরো এর ইংরেজি ভয়েস।
রক কনসার্টের দর্শনকে বাদ দিয়ে, পর্বটি এখনও একত্রিত হতে সক্ষম হয়েছে এবং দা এবংঅসাধারণ সংবেদনশীল বীটের জন্য সক্ষমতা, জিজি তার মর্মান্তিক ব্যাকস্টোরি শুনে গ্যাংকে দুষ্ট নজর রাখার জন্য ভিক্ষা করে। নাটক এবং পূর্বোক্ত কনসার্টের মধ্যে, পর্বটি ইতিমধ্যে লোকেরা অনলাইনে ভুল চোখের সামনে পাচ্ছে যে কীভাবে এর মুক্তিও অজান্তেই প্রয়াত ওজি ওসবার্নকে একটি স্পর্শকাতর শ্রদ্ধা হিসাবে কাজ করে। যদিও ভারী ধাতব গডফাদার সম্ভবত কখনও জানতেন না অনেক এবং দা এবং তাঁর পাসের আগে অস্তিত্ব ছিল, ভক্তরা ডার্কনেস প্রিন্সের অনানুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা হিসাবে জেনারকে এনিমের ওভার-দ্য শীর্ষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, যিনি মারা গেছেন 5 জুলাই ব্ল্যাক সাবাথের বিদায় শোয়ের কয়েক সপ্তাহ পরে।
খাঁটি কাকতালীয় ঘটনা বা না, এনিমে ভক্তরা ভারী ধাতুতে নতুন আইটি-শোয়ের সম্মতিটি গ্রহণ করে এবং ওজির আত্মাকে তাদের নিজস্ব উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে সেই শক্তিটি চ্যানেল করে দেখে দুর্দান্ত।
এর নতুন পর্ব এবং দা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার ক্রাঞ্চাইরোল, নেটফ্লিক্স এবং হুলুতে বায়ু।
