ড্যাশলেন নিখরচায় সাবস্ক্রিপশন শেষ করে – আপনার আপগ্রেড বা স্যুইচ করার জন্য এক মাস রয়েছে

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পাসওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট সলিউশন ড্যাশলেন তার ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশের জন্য অনেক বেশি ব্যয়বহুল পেতে চলেছে। গ্রাহকদের কাছে একটি ইমেলটিতে সংস্থাটি বলেছে যে এটি এটি বন্ধ করে দিচ্ছে ড্যাশলেন ফ্রি প্ল্যান। এই পরিকল্পনার বর্তমান ব্যবহারকারীদের 16 সেপ্টেম্বর অবধি রয়েছে – শাটডাউন ঘোষণার তারিখ থেকে প্রায় ছয় সপ্তাহ – প্রদত্ত ব্যক্তিগত পরিকল্পনার জন্য সাইন আপ করতে বা তাদের ডেটা রফতানি করতে এবং অন্য সমাধানে চলে যেতে।
সংস্থা একটি প্রকাশ করেছে বন্ধ সম্পর্কে FAQ।
এটি ড্যাশলেন তার ব্যক্তিগত বিকল্পগুলির একটি “স্ট্রিমলাইনিং” বলে ডাকে তার আরেকটি পদক্ষেপ, কারণ সংস্থাটি ব্যবসায়ের গ্রাহকদের জন্য উন্নত সুরক্ষা বিকল্পগুলিতে তার ফোকাস স্থানান্তর করে। এই পরিবর্তনটি মাসিক বিলিং বিকল্পগুলি শেষ করার এবং কেবলমাত্র বার্ষিক ড্যাশলেন সাবস্ক্রিপশন বিক্রি করার পূর্বের সিদ্ধান্তের গোড়ায় আসে।
এই সিদ্ধান্তে কত লোক প্রভাবিত হবে তা স্পষ্ট নয়। ড্যাশলেনের ফ্রি প্ল্যানটি উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতার সাথে আসে – এটি একবারে কেবল একটি ডিভাইসে ব্যবহারের অনুমতি দেয় এবং ব্যবহারকারীরা সর্বোচ্চ 25 টি সংরক্ষিত শংসাপত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটি কোনও পাওয়ার ব্যবহারকারীর বিকল্প নয়, তবে এটি অনলাইনে বিশেষভাবে সক্রিয় নয় এমন ব্যবহারকারীদের জন্য কাজ করে। ড্যাশলেন সাব্রেডডিটের বেশিরভাগ অভিযোগ হ’ল ব্যবহারকারীরা যেগুলি ভোক্তা-বন্ধুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখেন তাতে দাম বাড়ানো এবং তারা হ্রাসকারী গ্রাহক সমর্থন হিসাবে যা বর্ণনা করে তা সহ তারা যা দেখেন তাতে হামাগুড়ি দিচ্ছেন।
নিষেধাজ্ঞাগুলি বাণিজ্যিক প্রতিযোগীদের কাছ থেকে বিনামূল্যে পরিকল্পনায় দেওয়া অফারগুলির মতো। লাস্টপাস বিনামূল্যে এক ধরণের ডিভাইসে (কম্পিউটার বা মোবাইল, তবে উভয়ই নয়) ব্যবহারকে সীমাবদ্ধ করে তবে সংরক্ষিত শংসাপত্রগুলির সংখ্যার কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। দ্য বিনামূল্যে নর্ডপাস পরিকল্পনা এছাড়াও সীমাহীন সংখ্যক সংরক্ষিত পাসওয়ার্ডের অনুমতি দেয় তবে অন্য ডিভাইসে অ্যাপটি খোলার আগে ব্যবহারকারীদের একটি ডিভাইসে লগ আউট করতে হবে। কিপার ফ্রি আরও বেশি সীমাবদ্ধ, ব্যবহারকারীদের একটি একক মোবাইল ডিভাইসে 10 টি পাসওয়ার্ড সাশ্রয় করার অনুমতি দেয়।
বিটওয়ার্ডেন ট্রানজিশনে সর্বাধিক অর্জনের জন্য দাঁড়িয়ে আছে, অফার “ফ্রি চিরকাল” পণ্য এটিতে এর অর্থ প্রদত্ত প্রতিযোগীদের বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেবলমাত্র গ্রাহকদের জন্য একটি প্রিমিয়াম আপগ্রেড এক বছরে 10 ডলার।
ড্যাশলেন মুক্ত পরিকল্পনার কী হবে?
একটি নিখরচায় পরিকল্পনার সাথে সমস্ত বর্তমান গ্রাহককে প্রিমিয়াম পরিকল্পনার একটি পরীক্ষায় উন্নীত করা হয়েছে, একটি সাবস্ক্রিপশনে 50% সাশ্রয় করার অফার সহ ড্যাশলেন প্রিমিয়াম (সাধারণত বছরে $ 60) বা বন্ধু এবং পরিবার (সাধারণত এক বছরে 90 ডলার)। এই অফারটি 12 ই আগস্ট পর্যন্ত ভাল, এবং সূক্ষ্ম মুদ্রণটি নিয়মিত দামে নবায়নগুলির সাথে কেবল এক বছরের জন্য ছাড়টি বৈধ করে তোলে।
16 ই আগস্টের পরে, গ্রাহকরা যারা আপগ্রেড না করা বেছে নিয়েছেন তারা সংরক্ষিত ডেটা সম্পাদনা বা দেখতে অক্ষম হবেন, তবে তারা এক বছরের জন্য সেই ভল্টের সামগ্রীগুলি রফতানি করতে সক্ষম হবেন। 12 সেপ্টেম্বর, 2026 পর্যন্ত, সেই নিষ্ক্রিয় ভল্টগুলি স্থায়ীভাবে মুছে ফেলা হবে।
কিভাবে আপনার ডেটা সরানো যায়
আপনি যদি কোনও অর্থ প্রদানের ড্যাশলেন পরিকল্পনায় আপগ্রেড করতে আগ্রহী না হন তবে আপনাকে আপনার পাসওয়ার্ডগুলি একটি কমা-বিচ্ছিন্ন মান (সিএসভি) ফাইলে রফতানি করতে হবে এবং তারপরে আপনি প্রতিস্থাপন হিসাবে যে কোনও পাসওয়ার্ড ম্যানেজারের মধ্যে সেগুলি আমদানি করতে হবে।
কোনও পিসি বা ম্যাকের ড্যাশলেন ওয়েব অ্যাপে, আমার অ্যাকাউন্টে যান, সেটিংস ক্লিক করুন এবং তারপরে রফতানি ডেটা> সিএসভিতে রফতানি ক্লিক করুন। আপনাকে আপনার মাস্টার পাসওয়ার্ড বা বায়োমেট্রিক্স দিয়ে ভল্টটি আনলক করতে হবে, যার পরে সিএসভি ফাইলটি আপনার ডিফল্ট ডাউনলোডের স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। নোট করুন যে রফতানি করা শংসাপত্রগুলিযুক্ত ফাইলটিতে পাসকিগুলি অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আপনাকে কোনও সংরক্ষিত সংযুক্তি আলাদাভাবে রফতানি করতে হবে।
একটি মোবাইল ডিভাইসে পাসওয়ার্ড রফতানি করার পদ্ধতিগুলি একই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে তবে ওয়েব ব্রাউজারের পরিবর্তে ড্যাশলেন অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে।
নোট করুন যে ফলাফল সিএসভি ফাইলটি একটি সরল পাঠ্য ফাইল এবং এনক্রিপ্ট করা হয় না। যে কেউ এই ফাইলটিতে অ্যাক্সেস রয়েছে তার বিষয়বস্তুগুলি পড়তে এবং অনুলিপি করতে পারে, তাই আপনি আপনার নতুন পাসওয়ার্ড ম্যানেজারে এর সামগ্রীগুলি আমদানি করার পরে এটি সাবধানতার সাথে সুরক্ষিত করুন এবং এটি মুছুন।
