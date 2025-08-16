You are Here
ড্রাইভার সল্টিলোতে দর্শনীয় দুর্ঘটনা ঘটায়
News

ড্রাইভার সল্টিলোতে দর্শনীয় দুর্ঘটনা ঘটায়

বৃহস্পতিবার বিকেলে লা পামিলা পাড়ায় একটি দর্শনীয় সড়ক দুর্ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল, একটি ফোর্ড ট্রাকের চালক, অ্যালকোহলের প্রভাবে অভিযোগে, কোনও সতর্কতা ছাড়াই একটি “ইউ” প্রত্যাবর্তন করেছে, যার ফলে একটি ঘটেছে শক্তিশালী শক একটি মাজদা যানবাহন সহ যেখানে বেশ কয়েকজন নাবালিকা ভ্রমণ করছিলেন।

সন্ধ্যা: 00 টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, যখন ড্রাইভারটি দায়বদ্ধ হিসাবে নির্দেশিত নির্দেশিত লস পাস্তোরস বুলেভার্ডে রামন ফ্লোরস পেরিয়া স্ট্রিট থেকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উত্তর দিকে যাওয়ার সময়, চৌরাস্তা থেকে কয়েক মিটার দূরে, উপায় না দিয়ে “ইউ” তে পরিণত হয়েছিল, মাজদা গাড়ির সামনে প্রভাব ফেলছে এটি উত্তর দিকে সঠিকভাবে প্রচারিত।

প্রভাবের কারণে, উভয় যানবাহন রাস্তায় থেকে যায়, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ গাড়িটির বেশি ক্ষতি হয়। সত্য সাক্ষী তারা তাত্ক্ষণিকভাবে জরুরী নম্বর 911 কল করেছে। পৌরসভা পুলিশের উপাদানগুলি প্রথম উত্তরদাতা হিসাবে সাইটে পৌঁছেছিল।

আপনি আগ্রহী হতে পারে:: এসএলএস লজিস্টিক ট্র্যাক্টোকামিয়েন আর্টেগা লাইব্রেরামিয়েন্টোতে আগুন লাগিয়েছে

তিন নাবালিকরা মাজদা গাড়ির ভিতরে ভ্রমণ করছিলেন। একটি 11 -বছর বয়সী মেয়ে এটিই ছিল যিনি সবচেয়ে গুরুতর আঘাতগুলি উপস্থাপন করেছিলেনসুতরাং রেড ক্রসের প্যারামেডিকস তাত্ক্ষণিকভাবে এটি চিকিত্সা যত্নের জন্য একটি বেসরকারী হাসপাতালে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কয়েক মিনিট পরে, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অন্তর্গত একটি দ্বিতীয় অ্যাম্বুলেন্সটি প্রায় 4 এবং 5 বছরের মধ্যে অন্য দুই নাবালিকাকে মূল্যায়ন করতে এসেছিল, যাদের তাদের পর্যালোচনার জন্য একটি নির্দিষ্ট হাসপাতালেও নেওয়া হয়েছিল।

পৌরসভা ট্র্যাফিক এজেন্টরা দুর্ঘটনা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন এবং তারা ফোর্ড ট্রাকের চালক তৈরি করেছিলকে আটক হিসাবে কর্তৃপক্ষের কাছে উপলব্ধ ছিল। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগুলি মাতাল হয়ে গেছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য অনুশীলন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যানবাহন অবসর গ্রহণের কাজ চলাকালীন অঞ্চলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, যা একটি করালটিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। মামলা ছিল সরকারী সড়ক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিকে ফিরেযেখানে সংশ্লিষ্ট আইনী দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts