ড্রাগন বল দাইমা পর্ব #15 প্রকাশের তারিখ এবং সময়

ড্রাগন বল দাইমা পর্ব # 15 গোকু’র দল প্রথম ডেমন ওয়ার্ল্ডে এসে গোমাহের সৈন্য, জেন্ডারমেরির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাজটি ভারী হতে চলেছে। যদিও গোকু এবং তার বন্ধুরা অবশ্যই জেন্ডারমেরির চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তারা কি গোমাহের নিছক সংখ্যক সৈন্যকে কাটিয়ে উঠতে পারে?

এর ১৪ নম্বর পর্ব সর্বদা প্রথম ডেমন ওয়ার্ল্ডে যাওয়ার জন্য ওয়ার্প-সামা ব্যবহার করার জন্য গোকু-এর গোষ্ঠীর প্রচেষ্টা দেখেছিল, শুধুমাত্র এটি জানতে যে গোমাহ ওয়ার্প-সামাকে অক্ষম করেছিল সর্বদা পর্ব # 13। একটি ঢাল দ্বারা অবরুদ্ধ বিশ্বের মধ্যে গর্তের দিকে তাদের মনোযোগ ফিরিয়ে, গোকু পাওয়ার পোল দিয়ে ঢালের দিকে খোঁচা দেয়, নিজেকে একটি গুরুতর ধাক্কা দেয়। নেভা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনিই সেই ঢালটি স্থাপন করেছিলেন এবং এটি সরিয়ে দিয়েছিলেন, যা দলের পক্ষে প্রথম ডেমন ওয়ার্ল্ডে প্রবেশ করা সম্ভব করে তোলে, যদিও কিছু অসুবিধার সাথে। অবশ্যই, তারা বন্দুকযুদ্ধের সাথে দেখা হয়েছিল, একটি লড়াই শুরু করে যা পরবর্তী পর্বে স্থায়ী হবে।

ড্রাগন বল দাইমার নতুন এপিসোড কখন রিলিজ হবে?



ড্রাগন বল দাইমা আকিরা তোরিয়ামার ড্রাগন বল ফ্র্যাঞ্চাইজের উপর ভিত্তি করে টোই অ্যানিমেশন দ্বারা প্রযোজনা করা হয়েছে



ড্রাগন বল দাইমা Crunchyroll-এ প্রতি শুক্রবার, 8:45 AM প্যাসিফিক টাইমে (পূর্ব সময় 11:45 AM) নতুন পর্বের আত্মপ্রকাশ করে৷ এর মানে অনুরাগীরা 24 জানুয়ারী, 2025, শুক্রবার সকাল 8:45 AM PT (11:45 AM ET) এ পর্ব #15 সম্প্রচারের আশা করতে পারেন. এপিসোডটি জাপানিজ রিলিজের খুব কাছাকাছি রিলিজ হওয়ার কারণে, এপিসোডটি প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র সাবটাইটেল সহ জাপানি ভাষায় পাওয়া যাবে। একটি ইংরেজি ডাব ড্রাগন বল দাইমা 10 জানুয়ারী, 2025-এ সম্প্রচার শুরু হয়, নতুন পর্বগুলি প্রতি শুক্রবার 1:30 PM PT (4:30 PM ET) এ প্রকাশিত হয়৷ ইংরেজি ডাবটি বর্তমানে 24 জানুয়ারী, 2025-এ পর্ব #3 প্রকাশ করার জন্যও সেট করা হয়েছে।

ড্রাগন বল দাইমা পর্ব # 14-এ কী ঘটেছে?



গোকু প্রথম দৈত্য জগতের আগমন



3-তারা এবং 2-তারকা ড্রাগন বলগুলিকে তাদের দখলে নিয়ে, গোকুর দলটি প্রথম ডেমন ওয়ার্ল্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, শুধুমাত্র ওয়ার্প-সামাকে অক্ষম করা হয়েছে তা আবিষ্কার করতে। সৌভাগ্যবশত, নেভা ফার্স্ট ডেমন ওয়ার্ল্ডে অন্য রুটকে ব্লক করে ঢালগুলি খুলতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের সেখানে শারীরিকভাবে ভ্রমণ করার অনুমতি দেয়। যাইহোক, বিশ্বের মধ্যে ভ্রমণ করার সময়, তাদের বিমানটি আবার ভেঙে পড়ে, দলটিকে বাতাসে পালাতে বাধ্য করে, যেখানে তাদের জেন্ডারমেরি সৈন্যরা দেখেছিল, যারা নাগালের সাথে সাথেই গোকু এবং বন্ধুদের উপর গুলি চালায়। আগুনে আটকে থাকা, গোকুকে একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফেলে রাখা হয়েছে।

এদিকে, গোমাহ তার কঠোরতম সৈন্যদের একটি দল জেন্ডারমেরি ফোর্স পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তারা একটি মূর্খ ভূমিকার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল যা গিনিউ ফোর্সের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং গোমাহের প্রাসাদের একটি কক্ষ ধ্বংস করে। দলটি স্ন্যাকস পছন্দ করে বলে মনে হচ্ছে, এবং গোকুর সাথে তাদের মুখোমুখি হওয়ার আগে আরও কিছু পেতে দোকানে গিয়েছিল, যেখানে তারা মাজিন কুউ এবং ডুতে দৌড়েছিল। উদার বোধ করে, তারা দুই মাজিনকে কিছু স্ন্যাকস অফার করেছিল, কিন্তু তারা যা কিনতে চেয়েছিল তার জন্য অর্থ দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, কু এবং ডু প্রত্যেকে একটি করে চকলেট পেয়েছিল, কিন্তু তা পেয়েও রোমাঞ্চিত হয়েছিল।

ড্রাগন বল দাইমা পর্ব #15-এ কী আশা করা যায়



গোকু’স গ্রুপ গোমাহের সাথে যুদ্ধে যায়



পর্ব # 15 এর ড্রাগন বল দাইমা এর শিরোনাম “তৃতীয় চোখ”, যা কিংবদন্তি নিদর্শনকে উল্লেখ করে যা গোমাহ অনুসন্ধান করছে। এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ইভিল থার্ড আইটি হাইবিসের দখলে থাকতে পারে, গোকু গ্রুপের গাইড, যিনি তার বেল্টে একটি চলমান চোখের বল পরেন। প্রিভিউতে গোকু এবং বন্ধুদের জেন্ডারমেরি সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের জীবনের জন্য লড়াই করা দেখানো হয়েছে, যা গোকুর গোষ্ঠী এবং গোমাহ বাহিনীর মধ্যে বড় সংঘর্ষের সূচনার ইঙ্গিত দেয়। গোকু-এর দল এখনও জানে না যে তামাগামি নম্বর ওয়ান ইতিমধ্যেই পরাজিত হয়েছে, এবং তামাগামির সাথেও সংঘর্ষের আশা করছে।

যদিও Gendarmerie গোকুর জন্য একটি বড় সমস্যা তৈরি করার সম্ভাবনা নেই, এখনও মোকাবেলা করার জন্য Gendarmerie বাহিনী রয়েছে, সেইসাথে Majins Kuu এবং Duu, যারা সম্ভবত ড্রাগন বল রক্ষা করতে ব্যবহার করা হবে যেটি আরিনসু ইতিমধ্যেই আছে। এটি গ্লোরিওর জন্য তার ডাবল-ক্রস বসন্তের জন্য উপযুক্ত সময়; তার কাছে ইতিমধ্যেই একটি ড্রাগন বল রয়েছে এবং অন্যটি সে সহজেই হাইবিস থেকে পেতে পারে। এমনকি যদি গোকুর জন্য জিনিসগুলি ঠিকঠাক চলছে বলে মনে হয়, তবে গ্লোরিও যদি তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আরিনসুকে তিনটি ড্রাগন বল দেয় তবে তা তাত্ক্ষণিকভাবে পরিণত হতে পারে।

সমস্ত মূল খেলোয়াড় এবং ড্রাগন বল নিয়ে অবশেষে একই বিশ্বে, অ্যাকশন ড্রাগন বল দাইমা উত্তপ্ত হওয়ার আশা করা যেতে পারে, এবং সম্ভবত সিরিজের শেষ পর্যন্ত তীব্র থাকবে, যখনই তা হতে পারে।