‘ড্রাগস এবং কামড়ানোর’ অন্ধকার অতীত হান্ট টাইকুনের কাছে ফিরে আসে, যিনি হ্যাম্পটন ইয়ট থেকে নগ্ন হয়ে ছুটে এসেছিলেন যেখানে বিকিনি ডিজাইনার মারা গিয়েছিলেন

নিউইয়র্ক সিটির সাঁতারের পোশাক ডিজাইনার মার্থা নোলান-ও’স্লাটারার সাথে রাত কাটিয়েছেন ধনী নৌকা মালিক যখন সন্দেহভাজন ড্রাগের ওভারডোজের কাছে আত্মহত্যা করেছিলেন তখন একসময় একটি কনসার্টে একজনকে কামড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, ডেইলি মেইল একচেটিয়াভাবে প্রকাশ করতে পারে।
অবসরপ্রাপ্ত দমকলকর্মী মাইকেল বালফে ২০২২ সালের মামলায় দাবি করেছিলেন যে নিউইয়র্কের ওয়েবস্টার হলে বোগমেনের একটি কনসার্টের সময় এই জুটিটি যখন এই জুটি বেঁধে পড়েছিল তখন বীমা মোগুল ক্রিস্টোফার ডার্নান দ্বারা তিনি ‘দুষ্টুভাবে আক্রমণ করেছিলেন, বিট এবং লাঞ্ছিত’ হয়েছিলেন।
বালফে বলেছিলেন যে ১১ ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ -এ 9/11 -এর 20 তম বার্ষিকী – তাকে ‘শারীরিক ও মানসিকভাবে উভয়ই গুরুতর আহত’ রেখেছিল।
তিনি অবহেলার জন্য ব্যাটারি এবং ওয়েবস্টার হলের জন্য এখন 60০ বছর বয়সী দুরনানের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, স্টোরিড ইস্ট ভিলেজ ভেন্যুতে সুরক্ষা প্রহরীদের দাবি করেছেন – যা ম্যাডোনা, মেটালিকা এবং ইউ 2 এর পছন্দগুলি হোস্ট করেছে – তাকে সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট দ্রুত পদক্ষেপ নেয়নি।
ফৌজদারি আদালতের ফাইলিংয়ে প্রকাশিত হয়েছে যে ডার্নানকে একটি নিয়ন্ত্রিত পদার্থ এবং হামলা সহ বেশ কয়েকটি অপকর্মের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তবে বিশৃঙ্খল আচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে এক বছরের শর্তসাপেক্ষ স্রাব স্রাব করা হয়েছিল।
দু’জনের বাবা ‘ন্যায়বিচারযোগ্য স্ব-প্রতিরক্ষা’ তে অভিনয় করে জোর দিয়ে বালফের দাবির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন এবং বাদী ছিলেন ‘প্রাথমিক আগ্রাসী’।
তাদের মামলা 2023 সালের ডিসেম্বরে সমস্ত পক্ষের নিজস্ব ব্যয় পরিশোধ করে নিষ্পত্তি হয়েছিল।
ডেইলি মেল এই সপ্তাহে প্রকাশ করেছে যে বিকিনি ডিজাইনার মার্থা (৩৩) তার ৫ ই আগস্টের মৃত্যুর আগে হ্যাম্পটনের রিটজি মন্টাক ইয়ট ক্লাবের গভীর রাতে রেন্ডেজভাসের জন্য ডার্নানের সাথে দেখা করেছিলেন।
50 ফুট কেবিন-ক্রুজারের অভ্যন্তরে একটি আসন জুড়ে রহস্যময় সাদা পাউডার ধুলা প্রকাশের পরে সকালে তোলা ছবিগুলি
বালফের অ্যাটর্নি ড্যারেন মুর ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে তাঁর ক্লায়েন্ট ‘মর্মান্তিকভাবে মারা যাওয়া মেয়েটির পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধার বাইরে মন্তব্য করবেন না, মিঃ বালফের নিজের পরিবার এবং কেস রেজোলিউশনের গোপনীয় প্রকৃতিও।’
সূত্রগুলি বলছে যে ধনী বিধবা, যিনি গিটার বাজান এবং কৃতজ্ঞ ডেড গানের নামে বেশ কয়েকটি নৌকা রয়েছে, তিনি আইরিশ বিউটির বিকিনি বুটিকটিতে 200,000 ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করেছিলেন।
তাদের সভাটি ভয়াবহতায় শেষ হয়েছিল যখন তিনি মধ্যরাতের চারপাশে নগ্ন হয়ে ডকটি নগ্ন করে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে মার্থা তার 50 ফুটের কেবিন-ক্রুজার, রিপলটিতে চলে গেছে।
বাইস্ট্যান্ডাররা তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করার জন্য বোর্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তবে মার্থাকে ঘটনাস্থলে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল, সূত্রগুলি দিয়ে ডেইলি মেইলকে বলা হয়েছিল যে তাকে সম্ভবত কোকেন বা অন্যান্য মাদকদ্রব্য ওভারডোজ দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।
ফ্যাশনিস্টার হৃদয়গ্রাহী প্রেমিক, 34 বছর বয়সী বিক্রয় নির্বাহী নিকোলাস ডিরুবিও শহরের বাইরে ছিলেন যখন ট্র্যাজেডিটি প্রকাশিত হয়েছিল।
তিনি তাকে বলেছিলেন যে তিনি সকাল 1 টার দিকে একটি উবারে বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন বলে জানা গেছে।
সাফলক কাউন্টি পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দারা মার্থার দেহে সহিংসতার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাননি তবে তারা মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক কারণ প্রকাশের আগে টক্সিকোলজির ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন।
আইরিশ গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, আয়ারল্যান্ডের কার্লোতে অবস্থিত তার পরিবারকে সতর্ক করা হয়েছিল যে তিন মাস পর্যন্ত সময় নিতে পারে।
মামলা অনুসারে নিউইয়র্কের ওয়েবস্টার হল বাল্ফ এবং ডার্নানের মধ্যে বিভাজনের দৃশ্য ছিল
ডেইলি মেইল প্রকাশ করতে পারে যে 2018 সালে যখন তার স্ত্রী মেরি 49 বছর বয়সে অপ্রত্যাশিতভাবে মারা গিয়েছিলেন তখন ডার্নান একটি বিধ্বংসী ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল। তার মৃত্যুর কারণ তার শ্রুতিমধুর নোটিশে প্রকাশ করা হয়নি
ডার্নান, যিনি ১৯৮১ সালে ডুরনান গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ বীমাতে বিশেষজ্ঞ, তিনি ডেইলি মেইলের কল এবং পাঠ্যগুলিতে কোনও মন্তব্য চেয়ে সাড়া দেননি।
মঙ্গলবার পর্যন্ত, রিপল আর মন্টাক ইয়ট ক্লাবে মুরগী করা হয়নি, একটি 16 একর স্টার আইল্যান্ড রিসর্ট যা টেনিস কোর্ট এবং দুটি পুল সহ 200 টি নৌকা এবং হোটেল-স্টাইলের সুযোগ-সুবিধার জন্য স্লিপকে গর্বিত করে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার একজন ক্রু ভোরবেলা এসে পৌঁছানোর জন্য এসেছিলেন।
সূত্রটি আরও যোগ করেছে, দ্বিতীয় জাহাজটি ডার্নানের অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়েছিল-একটি বালতিতে হেল নামে একটি পাঁচ ইঞ্জিনের পাওয়ারবোট, কৃতজ্ঞ মৃতদের আরেকটি সম্মতি-আগের রাতে ক্লাবটি ছেড়ে চলে গেছে, সূত্রটি যোগ করেছে।
দু’জনের বাবা তার সময়কে মন্টাক এবং ফ্লোরিডার ল্যান্টানার $ 3 মিলিয়ন সিফ্রন্ট কটেজের মধ্যে বিভক্ত বলে মনে করা হয়, যেখানে তিনি আরও বেশ কয়েকটি ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং একটি প্লাশ $ 10 মিলিয়ন ম্যানশন রয়েছে।
মারিকে একজন প্রেমময় স্ত্রী, ডেডিকেটেড মা এবং ‘চাচীকে 23 ভাগ্নি এবং ভাগ্নে উপাসনা করেছিলেন’ এক আলোকিত শ্রুতিমধুর নোটিশে বর্ণনা করা হয়েছিল।
তার মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করা হয়নি।
স্ব-তৈরি উদ্যোক্তা মার্থা কার্লোতে বেড়ে ওঠেন, সবুজ গ্রামাঞ্চলে রোলিংয়ে সেট করা একটি চিত্র-পোস্টকার্ড গ্রামে।
ফ্যাশন ডিজাইনার সম্প্রতি গুর্নির মন্টাক রিসর্ট এবং সি ওয়াটার স্পা -তে তার পূর্ব এক্স পূর্ব পপআপ শপটি খোলার উদযাপন করেছিলেন
তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ডাবলিন থেকে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতক ডিগ্রি এবং স্মুরফিট গ্র্যাজুয়েট স্কুল অফ বিজনেস থেকে ডিজিটাল বিপণনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন।
প্রায় এক দশক আগে মার্থা নিউইয়র্কে চলে এসেছিলেন, যেখানে তিনি শীঘ্রই বিগ অ্যাপল -এ তার গ্ল্যামের নতুন জীবনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং ২০২৪ সালের একটি সাক্ষাত্কারে আইরিশ ইন্ডিপেন্ডেন্টকে বলেছিলেন যে তিনি উচ্চ পূর্ব দিকে বসবাস করছেন।
মার্থাকে চ্যাম্পেইনকে চুমুক দিতে দেখা গেছে, একটি কনসার্টের জন্য ন্যাশভিলের কাছে একটি প্রাইভেট জেট নিয়ে যাওয়া এবং টিকটোক পোস্টগুলিতে হেলিকপ্টার যাত্রার সময় ডিরুবিওর কাছে কোজিং করতে দেখা গেছে।
তিনি ফ্যাশন আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড ডুপার এবং বিলাসবহুল সাঁতারের পোশাক লেবেল পূর্ব এক্স পূর্ব সহ বেশ কয়েকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
পেটিাইট ডিজাইনারও আইনী বিরোধের সাথে জড়িত ছিলেন যখন এএ 2022 মামলা দাবি করেছিল যে তিনি এবং সংস্থার সহ-মালিক ডিলান গ্রেস একটি কোম্পানির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 34,000 ডলার চুরি করেছেন। টিতিনি একটি গোপনীয় বন্দোবস্তে শেষ হয়।
সাম্প্রতিককালে, তিনি হ্যাম্পটনের আরও একচেটিয়া স্পটগুলির মধ্যে একটি গুর্নির মন্টাক রিসর্ট এবং সি ওয়াটার স্পা-তে তার জিনিসপত্র দেখিয়ে একটি পপ-আপ স্টোর চালু করেছিলেন।
নিউইয়র্ক সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা আদালতের নথি অনুসারে, এপ্রিল মাসে মার্থা তার অবিস্মরণীয় বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত করেছেন।
ইস্ট এক্স ইস্টের সহ-মালিক ডিলান গ্রেসের সাথে ইস্ট অ্যাকসেসরিজ ইনক থেকে 34,000 ডলার চুরি করার একটি নাগরিক মামলায় নোলান-ও’স্লাটারার বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল
তিনি এপ্রিল মাসে স্যাম রায়ান থেকে বিবাহবিচ্ছেদ নিষ্পত্তি করেন। মৃত্যুর সময় তিনি নিকোলাস ডিরুবিওকে ডেটিং করছিলেন (চিত্রযুক্ত)
আইরিশ ইন্ডিপেন্ডেন্টের মতে তিনি ইতিমধ্যে তার নতুন প্রেমিককে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
‘আমি অসাড় এবং হতবাক বোধ করি,’ তার ছিন্নভিন্ন মা এলমা নোলান একই আউটলেটকে বলেছিলেন। ‘আমার ছোট মেয়ে জ্যাকুই মঙ্গলবার রাতে এসে পৌঁছেছিল এবং সে কাঁদছিল এবং কাঁপছে।
‘তিনি বললেন, “আমার কাছে ভয়ঙ্কর খবর আছে, মার্থার মৃত”।’
সাসেক্স কাউন্টি পিডি একটি বিবৃতিতে বলেছে: ‘মার্থা নোলান-ও’স্লাটারার উপর পরিচালিত একটি ময়নাতদন্ত, 5 আগস্ট মন্টাকের একটি নৌকায় মৃত অবস্থায় পাওয়া মহিলা সহিংসতার প্রমাণ দেখায়নি।
‘তার মৃত্যুর চূড়ান্ত কারণটি আরও পরীক্ষা মুলতুবি রয়েছে।’