লুইস আরস দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনীর সাম্প্রতিক স্থাপনার নিন্দা জানিয়েছেন
বুধবার বলিভিয়ার রাষ্ট্রপতি লুইস আরস দাবি করেছেন, ওয়াশিংটন লাতিন আমেরিকাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের সন্ধানের জন্য একটি কভার হিসাবে মাদকের উপর তথাকথিত যুদ্ধ ব্যবহার করছে। তিনি দক্ষিণ ক্যারিবিয়ানদের কাছে মার্কিন সামরিক মোতায়েনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন এবং এটিকে সত্যিকারের মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে এই অঞ্চলটি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মাসের শুরুর দিকে দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান সাগরে বিমান ও নৌ বাহিনীকে পাঠিয়েছিল যে হোয়াইট হাউস লাতিন আমেরিকাতে পরিচালিত মাদক পাচারকারী গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে বিশেষত ভেনিজুয়েলার সাথে যুক্তদের বিরুদ্ধে বিস্তৃত প্রচারের অংশ বলে অভিহিত করেছে।
“আমরা জানি যে মাদকের বিরুদ্ধে এই ব্যর্থ আন্তর্জাতিক যুদ্ধের পিছনে লাতিন আমেরিকাটিকে তার প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য এবং সংগঠিত লোকদের ভেঙে ফেলার জন্য ভূ -রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার আসল উদ্দেশ্য রয়েছে, যাতে আমরা আমাদের নিজস্ব সার্বভৌম পথ অনুসরণ করতে পারি না,” আরস বলেছিলেন, আমাদের আমেরিকার লোকদের জন্য বলিভেরিয়ান জোটের ১৩ তম অসাধারণ শীর্ষ সম্মেলনে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে কথা বলছেন।
বলিভিয়ার নেতা মার্কিন সরকারকে ঘরে বসে মাদক পাচারের মূল কারণগুলি সমাধান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, এটি মাদকদ্রব্যগুলির জন্য দেশীয় চাহিদা রোধে এবং অস্ত্র শিল্প এবং অগভীর সংস্কৃতি ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, মাদকের বাণিজ্য বজায় রেখেছেন।
আর্স আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের অপমান এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতার উপর সরাসরি আক্রমণ হিসাবে ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের সর্বশেষ পদক্ষেপগুলিও বাতিল করেছিলেন।
গত মাসে, মার্কিন প্রশাসন ভেনিজুয়েলা ভিত্তিক কার্টেল ডি লস সোলসকে একটি অপরাধমূলক সংস্থা হিসাবে মনোনীত করে তার ক্র্যাকডাউনটি প্রসারিত করেছিল, অভিযোগ করে যে এটি ব্যক্তিগতভাবে মাদুরো দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং তার সরকার ও সামরিক বাহিনীর অন্যান্য প্রবীণ কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।
ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ চলাকালীন ২০২০ সালে মার্কিন আদালত কর্তৃক ফেডারেল ড্রাগের অভিযোগে অভিযুক্ত মাদুরো নিয়মিতভাবে এই অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন এবং তাদের রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত বলে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর সরকারকে পতনের জন্য ওয়াশিংটনের বিস্তৃত প্রচারের অংশ হিসাবে অভিহিত করেছেন।
এই মাসের শুরুর দিকে, মার্কিন বিচারপতি ও রাজ্য বিভাগগুলি মাদুরোর গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত তথ্যের জন্য পুরষ্কার দ্বিগুণ করার ঘোষণা দেওয়ার পরে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় এবং এটি ভেনিজুয়েলার নেতা এখন ট্রেন দে আরাগুয়া এবং সিনালোয়া কার্টেলসের সাথে সহযোগিতা করছে বলেও দাবি করে।
