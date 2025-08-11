ড্রাফটকিংস কিউ 2 -তে মেজর 37% উপার্জন স্পাইকের প্রতিবেদন করেছে

ড্রাফটিংস সবেমাত্র দ্বিতীয় প্রান্তিকের জন্য তার পরিসংখ্যান ঘোষণা করেছে, এর উপার্জনের সাথে একটি বিশাল 37% প্রবৃদ্ধি দেখেছে।
২০২৫ সালের ৩০ শে জুন শেষ হওয়া তিন মাসের জন্য, আমেরিকান জুয়ার সংস্থাটি $ 1,513 মিলিয়ন ডলার উপার্জন দেখেছে, যা একটি প্রতিনিধিত্ব করে 408 মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধিবা 37%, 2024 সালে একই সময়কালে 1,104 মিলিয়ন ডলার তুলনায়।
প্রধান বৃদ্ধি মূলত ‘অব্যাহত স্বাস্থ্যকর গ্রাহক ব্যস্ততা, নতুন গ্রাহকদের দক্ষ অধিগ্রহণ, উচ্চতর স্ট্রাকচারাল স্পোর্টসবুক হোল্ড শতাংশ এবং স্পোর্টসবুক-বান্ধব ফলাফল দ্বারা চালিত হয়েছিল বলে জানা গেছে।
এই পরিসংখ্যানগুলি $ 1,513 মিলিয়ন উপার্জন, নিট আয়ের 158 মিলিয়ন ডলার এবং 301 মিলিয়ন ডলারের সমন্বিত ইবিআইটিডিএ সংস্থার জন্য নতুন রেকর্ড সেট করেছে।
ড্রাফটকিংস দ্বিতীয় কোয়ার্টার কোম্পানির জন্য নতুন উচ্চতা হিট করে
“আমরা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে রাজস্ব, নিট আয় এবং সমন্বিত ইবিআইটিডিএর জন্য রেকর্ড স্থাপন করেছি, যা রাজস্ব বৃদ্ধির ত্বরণ দ্বারা চালিত হয়ে বছরের পর বছর ধরে 37% এ চালিত হয়েছিল,” জেসন রবিনস, ড্রাফটকিংসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন।
“আমরা আমাদের অর্থবছরের উচ্চতর প্রান্তের আরও কাছাকাছি থাকার প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের ২০২৫ সালের দিকনির্দেশনা বজায় রাখতে পেরে সন্তুষ্ট।
“আমরা দীর্ঘমেয়াদে শেয়ারহোল্ডারদের রিটার্ন সর্বাধিক করার জন্য সংগঠন জুড়ে মূল প্রবৃদ্ধি উদ্যোগগুলিতে বিনিয়োগের দিকে মনোনিবেশ করি,” ড্রাফকিংস’র চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার অ্যালান এলিংসন বলেছেন। “আমাদের বিনিয়োগের পাশাপাশি, আমরা এই বছরের প্রথম দুই কোয়ার্টারে আমাদের স্টক পুনঃনির্ধারণ কর্মসূচির মাধ্যমে 6.5 মিলিয়ন শেয়ার পুনরায় কিনেছি।”
ইতিবাচক পরিসংখ্যানগুলির পাশাপাশি, ড্রাফটকিংসগুলি গ্রাহক ধরে রাখা, অধিগ্রহণ এবং ব্যস্ততায় অব্যাহত স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি দেখেছিল। দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে মাসিক অনন্য খেলোয়াড়ের সংখ্যা (এমইউপি) বেড়েছে ৩.৩ মিলিয়ন, যা %% বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে।
টেক্সাস লটারির সাথে সম্পর্কিত একটি কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে থাকা জ্যাকপকেট অধিগ্রহণের প্রভাব এবং জ্যাকপকেট অধিগ্রহণের প্রভাবের কারণে অনন্য খেলোয়াড়দের বৃদ্ধি দৃ strong ় অনন্য প্রদানকারী ধরে রাখা এবং অধিগ্রহণের কারণে বলা হয়।
যখন পরিসংখ্যানগুলি জ্যাকপকেট অধিগ্রহণের প্রভাবকে বাদ দেয়, 2024 এর দ্বিতীয় প্রান্তিকে যা দেখা গিয়েছিল তার তুলনায় এমইউপিগুলি 5% বৃদ্ধি পেয়েছে।
