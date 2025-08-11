ড্রিকাস ডু প্লেসিস ইউএফসি 319 এ বিশাল আন্ডারডগ হিসাবে প্রবেশ করে

রেইনিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে ভূমিকম্পের শেক-আপের জন্য ইউএফসি মিডলওয়েট বিভাগের ধনুর্বন্ধনী ড্রিকাস “স্টিলক্রোকস” ডু প্লেসিস অপরাজিতের বিরুদ্ধে তার বেল্টটি রক্ষার জন্য প্রস্তুত খামজাত “বোরজ” চিমায়েভ এ ইউএফসি 319
ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে ইউনাইটেড সেন্টার শনিবার, 16 আগস্ট শিকাগোতে।
এই শিরোনাম লড়াই, শৈলীর সংঘর্ষ হিসাবে বিল, পিটস ডু প্লেসিসের অপ্রচলিত ঝগড়া বিরুদ্ধে চিমায়েভের নিরলস কুস্তি এবং ঝাঁকুনির আধিপত্য।
মূল ইভেন্টের পূর্বরূপ: দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম চেচনিয়া
ডু প্লেসিস (২২-২), তাদের পুনরায় ম্যাচে শন স্ট্রিকল্যান্ডের বিপক্ষে প্রভাবশালী সিদ্ধান্তের জয় নতুন করে, একজন প্রমাণিত যোদ্ধা হিসাবে প্রবেশ করেছিলেন যিনি বিশৃঙ্খলা এবং কার্ডিওতে সমৃদ্ধ হন।
তার মাত্র তিনটি পেশাদার আউটআউট দূরত্বের সাথে সাথে, দক্ষিণ আফ্রিকা মারামারি শেষ করার বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে – এবং তাড়াতাড়ি শেষ করে।
চিমায়েভ (১৪-০), ইতিমধ্যে, প্রাক্তন চ্যাম্প রবার্ট হুইটেকারকে প্রথম রাউন্ডের জমা দিয়ে প্রেরণ করার পরে শিরোনাম ছবিতে ফেটে পড়েছিল, সমালোচকদের নীরব করে যারা বিভাগে তাঁর ক্রিয়াকলাপ এবং প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।
ডু প্লেসিস নিউইয়র্ক পোস্টকে বলেছেন, “আপনি যখন গিয়ে লড়াই করেন তখন আপনি অন্য কারও দুর্বলতা দর কষাকষি করেন না।”
“যখন রেফ ‘লড়াই’ বলে, আমি যতক্ষণ পারি তার পক্ষে যতটা সম্ভব লড়াই করছি” “
মন্তব্যটি চিমাভের উদ্বেগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছিল কার্ডিও সহনশীলতাযা দীর্ঘতর লড়াইয়ে পড়েছে – উল্লেখযোগ্যভাবে গিলবার্ট বার্নস এবং কামারু উসমানের বিরুদ্ধে।
তবুও, ডু প্লেসিস জোর দিয়ে বলেছেন যে তিনি চিমাভ ফেইডিংয়ের উপর নির্ভর করবেন না, তবে প্রস্তুত হবেন যুদ্ধের 25 মিনিট।
ইউএফসি 319 ডু প্লেসিস বনাম চিমায়েভ কত সময়?
ইউএফসি 319 ডু প্লেসিস বনাম চিমায়েভ কার্ডটি প্রাথমিক প্রাথমিকের সাথে শুরু করার কথা রয়েছে মধ্যরাত সময়।
প্রধান প্রিলিমগুলি শুরু হয় 02:00 (সময়) রবিবার, 17 আগস্ট।
ইউএফসি 319 প্রধান কার্ডটি কভারেজ শুরু করবে 04:00 (সময়ে)।
মূল ইভেন্টের খাঁচা পদচারণা ঘটেছে বলে অনুমান করা হয় 06:00 (এসএ সময়), তবে পরে অন্যান্য মারামারিগুলির উপর নির্ভর করে হতে পারে।
প্রাথমিক প্রাথমিক কার্ডটি নিম্নরূপ:
- লাইটওয়েট: এডসন বারবোজা বনাম ড্রাক্কর ক্লোজ
- মিডলওয়েট: ব্রায়ান যুদ্ধ বনাম নুরসালটন রুজিবয়েভ
- ফ্লাইওয়েট: কারিন সিলভা বনাম ডিওন বার্বোসা
প্রধান প্রাথমিক কার্ডটি নিম্নরূপ:
- লাইটওয়েট: কিং গ্রিন বনাম ডিয়েগো ফেরেরিরা
- মিডলওয়েট: জেরাল্ড মিয়ারসার্ট বনাম মাইক
- স্ট্রোওয়েট: জেসিকা অ্যান্ড্রেড বনাম লুপি গডিনেজ
- লাইটওয়েট: চেজ হুপার বনাম আলেকজান্ডার হার্নান্দেজ
ইউএফসি 319 মূল কার্ডটি নিম্নরূপ:
- মিডলওয়েট শিরোনাম লড়াই: ড্রিসিয়াস ডুপলেস (সি) বনাম খামজাত চিমায়েভ
- ফেদারওয়েট: লেরোন মারফি বনাম অ্যারন পিকো
- ওয়েলটার ওয়েট: জিওফ নিল বনাম কার্লোস প্রেটস
- মিডলওয়েট: জ্যারেড ক্যাননিয়ার বনাম মাইকেল “ভেনম” পৃষ্ঠা
- ফ্লাইওয়েট: টিম এলিয়ট বনাম কাই আসাকুরা
শীর্ষস্থানীয় দক্ষিণ আফ্রিকার বুকমেকারদের মতে বেটওয়েচিমায়েভ হলেন ক 41/100 দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা অফারে ডু প্লেসিসের ডেইথ্রোন ডু প্লেসিসের প্রিয় 31/20।
ফলাফল নির্বিশেষে, ইউএফসি 319 আতশবাজি প্রতিশ্রুতি দেয় – এবং এমএমএ ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাত হিসাবে স্মরণ করা যেতে পারে।
ভবিষ্যদ্বাণী
খামজাত চিমায়েভ জিততে
লড়াইটি কীভাবে শেষ হতে দেখছেন?
