ড্রিমলাইট ভ্যালির জন্য 10 কম-পরিচিত ডিজনি অক্ষর নিখুঁত

ডিজনি ড্রিমলাইট ভ্যালি ইতিমধ্যে কয়েক ডজন প্রিয় ডিজনি সিনেমা এবং শো জুড়ে 50 টিরও বেশি অক্ষর রয়েছে। গেমলফট এবং ডিজনি নিয়মিত ডিজনির ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির বিশাল ক্যাটালগ জুড়ে আরও বেশি পরিচিত মুখ যুক্ত করছে।
এই লেখার সময় কিছু সুস্পষ্ট নাম এখনও অনুপস্থিত, যেমন উচ্চ অনুরোধ করা স্নো হোয়াইটের মতো। স্বাভাবিকভাবেই, ভক্তরা সর্বাধিক জনপ্রিয় ডিজনি চরিত্রগুলি দেখতে চান গ্রামবাসী হিসাবে খেলায় হাজির।
আন্ডারডগগুলি সম্পর্কে কী, যদিও-স্বল্প-পরিচিত চরিত্র এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি এতটা ভালবাসা পায় না? আরও অস্পষ্ট এবং কুলুঙ্গি নামের জন্য জায়গা রয়েছে ড্রিমলাইট ভ্যালি, খুব। এই চরিত্রগুলি উপত্যকার বাকী গ্রামবাসীদের সাথে ঠিক বাড়িতে থাকবে। এমনকি যদি তারা এতটা জনপ্রিয় না হয় তবে তারা এখনও অনেক ভক্তদের দ্বারা প্রিয় এবং মিকি মাউস এবং তার জনপ্রিয় বন্ধুদের মতোই স্মরণ করার যোগ্য।
10
সম্রাটের নতুন খাঁজ থেকে কুজকো
একটি উচ্চ অনুরোধ করা চরিত্র
কুজকো হ’ল হাস্যকরভাবে অহঙ্কারী সম্রাট নায়ক সম্রাটের নতুন খাঁজ, যিনি তার নারকিসিস্টিক উপায়ে লামায় পরিণত হন। 2000 মুভিটি ব্যক্তিগত বিকাশের একটি মজাদার অ্যাডভেঞ্চার যা অন্যান্য অনেক চলচ্চিত্রের চেয়ে কমেডি এবং হাইজিংকের দিকে আরও বেশি ঝুঁকছে এবং ডিজনির ভারী হিটারের মতো পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও এটি অনেক ভক্তদের মধ্যে প্রিয় হয়ে উঠেছে।
কুজকো ছাড়াও ভিলেনের অবহেলিত হেনচম্যান, ক্রোনক, এছাড়াও একটি দুর্দান্ত সংযোজন হবে ড্রিমলাইট ভ্যালি, খুব আলাদা রেসিপিগুলির সংগ্রহ সহ তার সাথে অন্য রেস্তোঁরাটির সম্ভাবনা নিয়ে আসা। আসলে, ইতিমধ্যে ক্রোনকের পালং শ্যাফসের চরিত্রটির সম্মতি রয়েছে, এটি সিনেমা দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি রেসিপি।
9
স্নো হোয়াইট থেকে বামন
তারা খনিগুলি অটো-হারভেস্ট করতে পারে
স্নো হোয়াইট হ’ল সর্বাধিক অনুরোধ করা চরিত্রগুলির মধ্যে একটি ড্রিমলাইট ভ্যালি। যেমন ক্লাসিক ডিজনি প্রিন্সেসকালো কেশিক চরিত্রটি মনে হচ্ছে তিনি উপত্যকায় অন্তর্ভুক্ত, তবে গেমলফ্ট তাকে মূলত উপেক্ষা করেছেন।
তবে স্নো হোয়াইট স্পষ্ট সংযোজন, বামনগুলি আরও বেশি অর্থবোধ করবে। এটি অবাক করার মতো বিষয় যে তারা এখনও মাইনগুলির জন্য একটি উপস্থিতি তৈরি করতে পারেনি যা ওয়াল-ই কৃষিকাজের জন্য কী করে এবং মোআনা মাছ ধরার জন্য করে।
এখন যে আলাদিন উপত্যকায় একটি রত্ন স্টল নিয়ে এসেছেন, খেলোয়াড়রা সক্ষম হবেন এমন সম্ভাবনা কম বলে মনে হচ্ছে অটো-মাইন রত্নগুলিতে হাঁচি প্রেরণ করুন তাদের জন্য, কিন্তু এর আরাধ্য ব্যক্তিত্ব স্নো হোয়াইট চরিত্রগুলি উপত্যকার চারপাশে মজা হবে।
8
ঘুমন্ত ফাঁকা কিংবদন্তি থেকে ইচাবড ক্রেন
মাথাহীন ঘোড়সওয়ারের জন্য নজর রাখুন
2024 সালে, ড্রিমলাইট ভ্যালি খেলোয়াড়রা খুব হতাশ হয়ে পড়েছিল যে পতনের আপডেটটি আসলে পতন-থিমযুক্ত ছিল না। ভবিষ্যতের বছরগুলিতে প্রতিকারের সঠিক উপায় হ’ল শরত্কাল এবং হ্যালোইনের চারপাশে আরও স্পোকি চরিত্রগুলি যুক্ত করুন। এবং, যখন এটি স্পোকি ডিজনি জিনিসগুলির কথা আসে, কিছুই ক্লাসিককে মারধর করে না, নিদ্রাহীন ফাঁকা কিংবদন্তি।
1940-এর দশকের ছবিটি সোজা-লেসড স্কুলশিক্ষক ইচাবোদ ক্রেনের গল্প এবং হেডলেস হর্সম্যানের গল্পটি বলেছে যিনি একটি অপসারণযোগ্য মাথা হিসাবে জ্যাক-ও-লণ্ঠনের সাথে হ্যালোইনে উপস্থিত হন। আমি উপত্যকার চারপাশে ক্রেন ঘুরে বেড়াতে চাই এবং এলোমেলোভাবে হেডলেস হর্সম্যানের দ্বারা তাড়া করা।
7
মহান মাউস গোয়েন্দা থেকে তুলসী
একটি মাউস আকারের শার্লক হোমস
গ্রেট মাউস গোয়েন্দা 1986 সালের একটি পুরানো চলচ্চিত্র যা অন্যান্য ডিজনি চলচ্চিত্রের মতো অনেক বেশি চিহ্ন তৈরি করে নি। এটি এখনও অনেক ভক্তদের শৈশব প্রিয়, কিছুটা ধন্যবাদ চরিত্রগুলির আনন্দদায়ক প্রাণী কাস্ট।
সিনেমাটি ক শার্লক হোমসকে শ্রদ্ধা জানাই, টাইটুলার মাউস গোয়েন্দা বাসিল অভিনীত রহস্য সমাধানকারী স্লুথ এবং ডেভিড কি। ডসন, একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা সার্জন মাউস, ওয়াটসনের হয়ে ভরাট।
উভয়কে নিয়ে আসা ড্রিমলাইট ভ্যালি বাকের স্ট্রিটের বাসভবন এবং টবির সম্ভাব্য সহচর, বাসেট হাউন্ডের মতো অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। তুলসী এবং ডসন এমনকি পারে উপত্যকার চারপাশে রহস্য সমাধান করুনখেলোয়াড়দের অনুপস্থিত আইটেমগুলি সন্ধান করতে সহায়তা করার মতো।
6
আটলান্টিস থেকে মিলো: হারানো সাম্রাজ্য
একটি ডুবো রাজ্য আনুন
আটলান্টিস: হারানো সাম্রাজ্য 2001 সালে প্রেক্ষাগৃহে হিট হওয়ার সময় এটি একটি সমালোচনামূলক ফ্লপ ছিল এবং পরবর্তী বছরগুলিতে এটি অন্যান্য ডিজনি চলচ্চিত্রের মতো কখনও ধরা পড়ে না। বলেছিল, সিনেমার প্রধান চরিত্র মিলোকে এখনও আনা উচিত ড্রিমলাইট ভ্যালি কারণ তিনি তার সাথে আটলান্টিসের সম্পূর্ণতা নিয়ে আসবেন।
গেমলফ্ট আরিয়েলের সাথে একটি সুযোগ মিস করেছে এবং মিলোর আটলান্টিস একটি সরবরাহ করবে একটি যাদুকরী নতুন পরিবেশে দ্বিতীয় সুযোগ: একটি পানির নীচে বায়োম। একটি ডুবো সভ্যতা অন্বেষণ করা আরামদায়ক গেমটিতে এতগুলি নতুন ধারণা নিয়ে আসবে, অসাধারণ ইউলিসিস সাবমেরিন থেকে শুরু করে আটলান্টিসের ডুবে যাওয়া শহর পর্যন্ত।
5
হান্টেড ম্যানশন থেকে হ্যাটবক্স ঘোস্ট
রিয়েল-ওয়ার্ল্ড ডিজনি লরে একটি সম্মতি
ডিজনি ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং শোগুলির মতো বিখ্যাত, রাইডগুলি তাদের নিজস্ব, আরও কুলুঙ্গি ফ্যান অনুসরণ করেছে। কিছু চরিত্র কেবল ডিজনিল্যান্ড এবং ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ডে উপস্থিত হয়, এবং তাদের মধ্যে একটিকে পাশের চরিত্র হিসাবে এনে দেওয়া তাদের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং জ্ঞাত ব্যক্তিদের জন্য একটি ইস্টার ডিম যুক্ত করার একটি মজাদার উপায়।
এর অন্যতম সেরা বিকল্প হ’ল ডিজনিল্যান্ড এবং ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ডের ভুতুড়ে ম্যানশন রাইডের হ্যাটবক্স ঘোস্ট। তার নিজের মাথাটি ধরে থাকা ক্রাইপি গ্রিনিং ভূতটি হ’ল ট্রেস ছাড়াই অদৃশ্য হওয়ার জন্য কুখ্যাত 1960 এর দশকে, কেবল 2015 সালে আবার প্রদর্শিত হবে।
ভ্যানিশিং ঘোস্টটি এত সুপরিচিত যে এটি উপস্থিত হয়েছিল ডিজনি ইমোজি ব্লিটজসুতরাং ভূত যদি প্রবেশ করে তবে এটি পুরোপুরি বাইরে থাকবে না ড্রিমলাইট ভ্যালি, খুব।
4
নটরডেমের হঞ্চব্যাক থেকে এসেমারালদা
প্যারিস-অনুপ্রাণিত সজ্জা এবং বিল্ডিং
যতদূর ডিজনি সিনেমাগুলি যায়, নটরডেমের কুঁচকব্যাক সম্পূর্ণ অস্পষ্ট নয়, তবে এটি অবশ্যই ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত নয়। মুভিটি এখনও অনেকে পছন্দ করে এবং এসমালদা ভক্তদের দ্বারা উপত্যকায় স্বাগত জানাবে।
রোমানি চরিত্রটির একটি খুব স্বতন্ত্র স্টাইল রয়েছে যা উপত্যকায় দুর্দান্ত দেখায়। গেমের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়াও আসবে প্যারিস-অনুপ্রাণিত সজ্জা এবং আবাসন বা এমনকি নটরডেম নিজেই। মুভিটির যে কেউ কাসিমোডো থেকে নিজেই ক্লোপিন পর্যন্ত ঠিক ফিট থাকতেন।
যাইহোক, এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি আপাতত গেমটিতে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে মনে হচ্ছে – অন্য আইপিগুলি আইটেম এবং সজ্জা টুকরাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নটরডেমের কুঁচকব্যাক খেলায় হাজির হয়নি আদৌ।
3
অরভিল, বার্নার্ড এবং উদ্ধারকারীদের কাছ থেকে বিয়ানকা
ঘাসের উপরে উঠে রত্নগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করুন
ইতিমধ্যে একটি বাসিন্দা ইঁদুর আছে ড্রিমলাইট ভ্যালি, তবে রেমি এত ছোট যে আন্ডার ব্রাশগুলিতে তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হতে পারে। (আমি ক্রমাগত তাকে কাঠবিড়ালি করার জন্য ভুল করি)) মাউস এজেন্ট বার্নার্ড এবং বিয়ানকা তাদের উপত্যকায় একটি দুর্দান্ত সংযোজন করবে তাদের ধন্যবাদ উড়ন্ত আলবাট্রস মাউন্ট, অরভিল।
বার্নার্ড এবং বিয়ানকা উপত্যকার অঞ্চলগুলি অন্বেষণ করার সাথে সাথে অরভিলের উপরে ঘাসের উপরে উঠতে পারে। হীরার সাথে তাদের সংযোগের জন্য ধন্যবাদ, তারা এমনকি পারে খেলোয়াড়দের রত্ন সনাক্তকরণে সহায়তা অফার করুন।
2
হারকিউলিস থেকে ব্যথা এবং আতঙ্ক
দুটি কামড় আকারের প্যাকেজগুলিতে মেহেম এবং দুষ্টামি
এখনও অবধি, একমাত্র চরিত্র থেকে হারকিউলিস উপত্যকায় যাওয়ার পথটি হল ভিলেন, হেডিস। যদিও হারকিউলিস নিজেই এবং তার সঙ্গীরা আসলে কোনও উপস্থিতি তৈরি করেনি ড্রিমলাইট ভ্যালি, এর মাধ্যমিক চরিত্র ব্যথা এবং আতঙ্ক তাদের আগে হওয়া উচিত।
এই দুষ্টু ইমপস প্রযুক্তিগতভাবে খারাপ ছেলেরা, তবে তারা এতটাই প্রেমময় আপনি তাদের জন্য মূল সাহায্য করতে পারবেন না। হেডেসের দুটি লেকি উপত্যকার চারপাশে দৌড়াতে পারে, যার ফলে চ্যাশায়ার বিড়ালটি যেভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তারা দুর্দান্ত পরিচিতদেরও করতে চাইবে। যেহেতু দু’জন একটি জুটিতে আসে, তাদের দেওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে মাল্টিপ্লেয়ারে বিশেষ ইন্টারঅ্যাকশন অ্যানিমেশন।
1
পাথরের তরোয়াল থেকে ম্যাডাম মিম
মার্লিনের নেমেসিস উপত্যকায় সঠিক ধারণা তৈরি করবে
মার্লিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ড্রিমলাইট ভ্যালি, খেলোয়াড়ের গাইড হিসাবে অভিনয় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান এবং উদ্দেশ্য জারি করা। যদিও তিনি একাধিক সিনেমাতে হাজির হয়েছেন, ডিজনির মার্লিনের সংস্করণটি প্রথম 1963 সালে ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল পাথরের তরোয়াল।
স্বাভাবিকভাবেই, এটি আনতে বোধগম্য হবে একই সিনেমা ম্যাডাম মিম থেকে মার্লিনের খিলান-নেমেসিস। বেগুনি রঙের জাদুকরী সিনেমার প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে কাজ করে এবং তার উদ্দীপনা চেহারা এবং আকৃতি-স্থানান্তর ক্ষমতা তাকে বেশ স্মরণীয় করে তোলে।
ম্যাডাম মিম মার্লিনকে দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত করতে পারেন বা খেলোয়াড়দের সমাধান করতে হবে এমন ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। তিনি নিখুঁত আরও অস্পষ্ট সংযোজন করতে চান ডিজনি ড্রিমলাইট ভ্যালি অক্ষর সংগ্রহ।