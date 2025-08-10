ড্রু ব্রাউন এর প্রয়াত বীরত্বগুলি আরগোসের প্রত্যাবর্তন থ্রিলারের উপরে রেডব্ল্যাকগুলি উত্তোলন করে

নিবন্ধ সামগ্রী
টরন্টো-ড্রু ব্রাউন শনিবার বিকেলে ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ পাঁচটি টিডি পাস ছুঁড়েছিল এবং অটোয়া রেডব্ল্যাকসকে শ্যুটআউটের জয় অর্জনের জন্য তাদের প্রত্যেকটির প্রয়োজন ছিল।
জাস্টিন হার্ডির কাছে ব্রাউন এর ১১ ইয়ার্ডের টস ৪১ সেকেন্ড বাকি রেখে অটোয়াকে টরন্টো আর্গোনটসের বিপক্ষে ৪ 46-৪২ জয়ের জন্য একটি বন্যকে সুরক্ষিত করতে সহায়তা করেছিল। স্কোরটি একটি ক্লাচ 72-ইয়ার্ড, নাইন-প্লে মার্চ একটি খেলায় রেডব্ল্যাকস প্রথম কোয়ার্টারের পরে 22-1-এর পিছনে পিছনে ছিল।
ব্রাউন 373-এর 31-এর 37-এর পাস শেষ করেছে যখন অটোয়া (3-6) চার-গেমের বিজয়ী ধারাবাহিকতার পরে দ্বিতীয় সরাসরি জয় অর্জন করেছিল। 29 জুন টরন্টোতে 29-16 ধাক্কা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
ব্রাউন বলেছিলেন, “আপনি যখন হেরেন তখন জয়ের চেষ্টা করার জন্য এত বেশি সময় ব্যয় হয়।” “আপনি যখন হারাচ্ছেন তখন এটি আপনার উপর প্রভাব ফেলতে পারে তবে আপনাকে কেবল একসাথে থাকতে হবে এবং আমরা একসাথে থাকতে পারি।
“আমাদের সেখানে মোটামুটি প্রসারিত ছিল তবে জয়ের পরে সেখানে প্রত্যেকের মুখ দেখে সত্যিই দুর্দান্ত লাগল” “
ব্রাউন তার পাঁচটি টিডি পাসের তাত্পর্যকে ডাউনপ্লেড করেছে।
ব্রাউন বলেছিলেন, “তাত্ত্বিকভাবে এটি এমন হওয়া উচিত যখন প্রত্যেকে নিজেকে সহ তাদের কাজ করছে,” ব্রাউন বলেছিলেন। “আমরা সময়ে সময়ে দুর্দান্ত মাঠের অবস্থান পেতে এবং এক ধরণের খোঁচা দিতে সক্ষম হয়েছি।
“যদি সবাই তাদের কাজ করে তবে এটি দেখতে কেমন লাগে।”
টরন্টো (২-7) ৩ 36 সেকেন্ড বাকি রেখে নিজের 39-গজ লাইনে বলটি পেয়েছিল তবে প্রাক্তন আরগো রবার্ট প্রিস্টার নিক আরবাকলকে জয়ের জন্য বাধা দিয়েছিলেন। আরবাকল 31-এর 38-এর 32-এর 31-এর জন্য পাস করছিলেন এবং তিনটি টাচডাউন ছিল যখন অন্যের জন্য ছুটে যাচ্ছিল।
অটোয়ার প্রধান কোচ বব ডাইস বলেছেন, “পুরোহিত একটি খেলায় একটি বিশাল খেলা তৈরি করেছিলেন। “এটি যা লাগে তা হ’ল অতিরিক্ত কাজ করতে হবে।
“দ্রু অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস, দুর্দান্ত বিশ্বাসের সাথে খেলেছে। লাইনটি তাকে এটি নেওয়ার জন্য সময় এবং সুরক্ষা দিয়েছে এবং তার রিডস এবং টমি (আপত্তিকর সমন্বয়কারী টমি কন্ডেল) একটি দুর্দান্ত গেম বলে। দ্রু প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে কাজ করার দুর্দান্ত কাজ করেছিলেন।”
অটোয়ার রিটার্ন গেমটিও প্রতিযোগিতায় বড় হয়ে উঠল।
ব্রাউন টরন্টোর লিড 22-8 এ লিভিসের ছয় গজের টাচডাউন পাস দিয়ে দ্বিতীয়টির 4: 15 টায় কালিল পিমপ্লেটনের 57-গজ প্যান্ট হোম দলের তিন-গজ লাইনে ফিরে আসার পরে। তারপরে ড্যানিয়েল অ্যাডবোয়ে-আরেক প্রাক্তন আরগো-দ্বিতীয়ার্ধের কিকঅফ 72 গজ আরগোসের 19-এ নিয়েছিলেন, তৃতীয়টির 1:21 এ ব্রাউন এর সাত-গজ টিডি স্ট্রাইক ইউজিন লুইসের কাছে স্থাপন করেছিলেন।
খারাপ স্ন্যাপের কারণে কোনও রূপান্তর চেষ্টা করা হয়নি তবে লুইস ওয়ার্ডের 92-গজ সিঙ্গেলটি কিক অফে 1:42 এ অটোয়াকে 26-25 এ এগিয়ে রাখে। টরন্টো এই মৌসুমে কিকগুলি কভারিংয়ের লড়াই করেছে, এ পর্যন্ত চারটি রিটার্ন টিডি অনুমতি দিয়েছে।
“বিশেষ দলগুলি একটি বিশাল জিনিস,” একজন প্রবীণ সিএফএল স্পেশাল-দলের সমন্বয়কারী ডাইস বলেছেন। “এটি অনেকগুলি স্ন্যাপ নাও হতে পারে তবে একই সাথে এই নাটকগুলির প্রতিটি একটি দুর্দান্ত দূরত্বকে কভার করে।
“আপনি যখন সেই অঞ্চলে বড় নাটক তৈরি করতে সক্ষম হন … এটি বিশাল” “
লিরিম হাজরুল্লাহুর 35-ইয়ার্ডের মাঠের গোলটি 12:10 টায় টরন্টোকে 42-39 এগিয়ে রেখেছিল, 13,297 এর ঘোষিত বিএমও মাঠের সমাবেশকে আনন্দিত করে। আরবাকল দাভারিস ড্যানিয়েলসকে ছয় গজের টাচডাউন পাসে 5:02 এ খুঁজে পেয়েছিলেন, তারপরে আরগোসকে 39-32-এ রাখার জন্য দ্বি-পয়েন্ট রূপান্তর করতে জ্যাক হারস্লোকে আঘাত করেছিলেন।
তবে অটোয়া এটি ডাস্টিন ক্রামের এক-ইয়ার্ডে 9:33 এ 39-39 করেছে।
টরন্টোর এগিয়ে কোচ রায়ান দিনউইডি বলেছেন, “আমরা বিজয়ী ফুটবল খেলছি না, এটি সবার জন্য হতাশাব্যঞ্জক।” “আমি মনে করি না যে প্রতিরক্ষা এবং বিশেষ দলগুলি তাদের (তাদের) তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য হওয়া দরকার।
“এটি দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের এই গেমটি জয়ের প্রতিটি সুযোগ ছিল।”
দিনউইডি বলেছিলেন যে শনিবার তাঁর গেম-পরবর্তী বার্তাটি তিনি এই মরসুমে বিতরণ করেছেন তার সাথে খুব পরিচিত।
“আমি খেলার পরে তাদের সাথে কথা বলার মতো একটি ভাঙা রেকর্ডের মতো শোনাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমি কেবল তাদের বলেছিলাম যে আমি তাদের উপর ছাড়ব না এবং আমি মনে করি না যে এই ছেলেরা আমাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে তবে আমি মনে করি আমাদের বিল্ডিংয়ে এমন কিছু ভ্রষ্টর রয়েছে যারা একটি বড় গেমের কথা বলতে পছন্দ করে এবং গেমের দিনে প্রদর্শিত হয় না।
“আপনি যদি এটি পছন্দ না করেন তবে আমাকে জানান। আমি জানি আমি এটি পছন্দ করি এবং আমি ছাড়ব না।”
হার্ডি এবং লুইস দু’জনের সাথে ক্রাম এবং ব্রালন অ্যাডিসনের অটোয়ার টাচডাউন ছিল। অ্যাডিসন একটি দ্বি-পয়েন্ট রূপান্তর যুক্ত করেছে যখন ওয়ার্ড দুটি রূপান্তরকারী, একটি মাঠের লক্ষ্য এবং একককে লাথি মেরেছিল।
হার্স্লো, ডিজন ব্রিসেট এবং জর্ডান উইলিয়ামস টরন্টোর অন্যান্য টাচডাউন করেছেন। হাজরুল্লাহু তিনটি রূপান্তর, দুটি মাঠের লক্ষ্য এবং একটি একক বুট করেছিলেন।
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিককে টরন্টোকে 25-19 হাফটাইমের লিডে পরিণত করার জন্য হাজরুল্লাহুর 20-গজের মাঠের গোলটি। তবে এটি অটোয়া ছিল যা কোয়ার্টারে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, আরগোসকে 18-3-এ আউটসোর্স করে।
উইলিয়ামস টরন্টোকে ২২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রেখেছিলেন ছয় ফুট-পাঁচটি, ২৮৫ পাউন্ডের ডিফেন্সিভ লাইনম্যান ব্রাউন এর ফ্যাম্বল 77 গজ ফিরিয়ে অটোয়ার জন্য একটি বিপর্যয়কর প্রথম শেষ করতে। আরগোস লাইনব্যাকার ক্যামেরন বিচারক ব্রাউন এর রান টার্নওভারকে বাধ্য করেছিলেন।
ব্রাউন বলেছেন, “এখানে জিনিসগুলি খুব দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে (সিএফএল -এ)। “শেষ তিন মিনিট পুরো অন্য গেমের মতো মনে হয়, এটি প্রায় দুটি পৃথক গেমের মতো।
“আসলেই কিছুই বলার দরকার নেই, ‘আসুন আমরা কার্যকর করি, আসুন আমরা বাস্তবে যা করি তা করতে যাই।’ আমরা প্রচুর ভাল নাটকগুলিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি। “
অটোয়া: বৃহস্পতিবার রাতে উইনিপেগে (৪-৩)।
টরন্টো: শুক্রবার রাতে এডমন্টনে (2-6)।
