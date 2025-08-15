You are Here
ড্রু ম্যাকআইন্টির ঠিকানা কোডি রোডস আক্রমণ করে; মিজ ও আলেক্সা ব্লিস ইন অ্যাকশন; সামি জায়ন ফিরে এসেছিল? & আরও
ড্রু ম্যাকআইন্টির ঠিকানা কোডি রোডস আক্রমণ করে; মিজ ও আলেক্সা ব্লিস ইন অ্যাকশন; সামি জায়ন ফিরে এসেছিল? & আরও

সবাইকে হ্যালো এবং KHEL NOWE এর হাইলাইটস এবং ডাব্লুডব্লিউই শুক্রবার রাতে স্ম্যাকডাউন (আগস্ট 15, 2025) এর ফলাফলগুলিতে স্বাগতম। শোয়ের শুরুটি কয়েক ঘন্টা দূরে! আমি আপনার হোস্ট, অভিজিৎ, এবং প্রো রেসলিং অ্যাকশনের আকর্ষণীয় সন্ধ্যা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি আপনাকে সঙ্গী রাখব। লাইভ ব্লগটি লোড করার জন্য দয়া করে 30 সেকেন্ড অপেক্ষা করুন

শুক্রবার নাইট স্ম্যাকডাউন এর 15 ই আগস্ট পর্বটি ম্যাসাচুসেটস এর বোস্টনের ডি গার্ডেন থেকে লাইভ প্রকাশ করতে প্রস্তুত এবং প্যারিসের সংঘর্ষের দিকে বিল্ডিং চালিয়ে যাবে, যা এখন দুই সপ্তাহ বাকি।

ডাব্লুডব্লিউই চ্যাম্পিয়ন কোডি রোডস, র‌্যান্ডি অর্টন, ডাব্লুডাব্লুইউ মহিলা চ্যাম্পিয়ন টিফানি স্ট্রাটন, জেড কারগিল, লা নাইট এবং জ্যাকব ফাতু সহ একাধিক শীর্ষ নাম অনুষ্ঠানের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। প্রচারটি শোয়ের জন্য একাধিক ম্যাচ এবং বিভাগগুলি ঘোষণা করেছে।

ডাব্লুডাব্লুই স্ম্যাকডাউন (08/15) এর জন্য ম্যাচ এবং বিভাগগুলি ঘোষণা করেছে

  • মিজ এবং কার্মেলো হেইস বনাম ফ্রেম্সিওম (অ্যাক্সিওম এবং নাথন ফ্রেজার) – ট্যাগ দলের ম্যাচ
  • ডিআইওয়াই (জনি গারগানো এবং টমাসো সিম্পা) বনাম স্ট্রিট লাভ (অ্যাঞ্জেলো ডকিন্স এবং মন্টেজ ফোর্ড) – ট্যাগ দলের ম্যাচ
  • ড্রু ম্যাকআইন্টির কোডি রোডস আক্রমণকারীকে সম্বোধন করবেন
  • আলেক্সা ব্লিস বনাম পাইপার নিভেন
  • কোডি রোডস, র্যান্ডি অর্টন, টিফানি স্ট্রাটন, জেড কারগিল, লা নাইট এবং জ্যাকব ফাতু হলেন বৈশিষ্ট্যযুক্ত সুপারস্টার হিসাবে তালিকাভুক্ত

মিজ এবং কার্মেলো হেইস বনাম ফ্রেম্সিওম (অ্যাক্সিওম এবং নাথন ফ্রেজার) – ট্যাগ দলের ম্যাচ

কার্মেলো হেইস মিজ ডাব্লুডব্লিউই স্ম্যাকডাউন
গ্রিনসবারো, উত্তর ক্যারোলিনা – ১ May মে: কার্মেলো হেইস মিজের সাথে উত্তর ক্যারোলিনার গ্রিনসবারোতে ১ May ই মে, ২০২৫ সালে প্রথম হরাইজন সেন্টারে স্ম্যাকডাউন চলাকালীন তাদের প্রবেশ পথ তৈরি করেছিলেন। (ছবি ক্রেগ অ্যামব্রোসিও/ডাব্লুডব্লিউইয়ের মাধ্যমে গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে)

একটি ব্যাকস্টেজ বিভাগ গত সপ্তাহে, কার্মেলো হেইস নিক অ্যালডিসের অফিসে ছিটকে গেল যখন মিজ অপ্রত্যাশিতভাবে পপ আউট হয়েছিল। হেইস তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং অভিযোগ করেছিলেন যে মিজ তাকে প্রায় দুই মাস ধরে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

এ-লিস্টার তাকে বলার আগে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মেলো কতটা দুর্দান্ত তা প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি একটি ট্যাগ দলের ম্যাচটি সুরক্ষিত করেছিলেন। অ্যালডিস আসার সাথে সাথে হেইস চলে গেলেন এবং ম্যাচটি ঘটানোর জন্য মিজ তাকে তার অফিসে নিয়ে গেলেন। তারা এখন এই সপ্তাহে প্রাক্তন এনএক্সটি ট্যাগ চ্যাম্পস ফ্রেসিওম (অ্যাক্সিওম এবং নাথন ফ্রেজার) এর সাথে লড়াই করবে।

ডিআইওয়াই (জনি গারগানো এবং টমাসো সিম্পা) বনাম স্ট্রিট লাভ (অ্যাঞ্জেলো ডকিন্স এবং মন্টেজ ফোর্ড) – ট্যাগ দলের ম্যাচ

গত সপ্তাহের শো চলাকালীন, একটি ওয়াট সিকস ভিএইচএস প্রোমো প্রচারিত হয়েছিল, যেখানে চাচা হাউডি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে কখনও শ্রোতাদের বিপথগামী না করার জন্য। সামারস্লাম টিএলসি ম্যাচের ক্লিপগুলি খেললে প্রতিটি সদস্য ক্রিপ্টিক বাক্যাংশ বলেছিল।

প্রচারের পরে, রাস্তার মুনাফা (অ্যাঞ্জেলো ডকিন্স এবং মন্টেজ ফোর্ড) একটি ব্যাকস্টেজ বিভাগে প্রোমোতে প্রতিক্রিয়া জানায় যখন ডিআইওয়াই (জনি গারগানো এবং টমাসো সিম্পা) ট্যাগ শিরোনামগুলি হারাতে এবং ক্যান্ডিস লেরে টিএলসি ম্যাচে তার হিপের উপর একটি বেদনাদায়ক আঘাতের শিকার হওয়ার জন্য তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছিল। দুটি দল উত্তপ্ত শব্দের বিনিময় করেছিল, এবং জিএম নিক অ্যালডিস হস্তক্ষেপ করেছিলেন, এই সপ্তাহের জন্য দুটি দলের মধ্যে একটি ম্যাচ দিয়ে শুরু করে ট্যাগ বিভাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

ড্রু ম্যাকআইন্টির কোডি রোডস আক্রমণকারীকে সম্বোধন করবেন

https://www.youtube.com/watch?v=urxfah6vzki

৮ ই আগস্টের চূড়ান্ত মুহুর্তগুলিতে রোডসের উপর দুষ্ট হামলার পরে, ড্রু ম্যাকআইন্টির এখন এই সপ্তাহের শোতে কোডি রোডসের আক্রমণকে সম্বোধন করতে প্রস্তুত। ডাব্লুডব্লিউই প্যারিসের আসন্ন সংঘর্ষে ডাব্লুডাব্লুইই শিরোনামের জন্য রোডস বনাম ম্যাকআইন্টির বুকিংয়ের দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে চলেছে।

বিভাগটি সম্ভবত বিরোধকে আরও এগিয়ে দেবে, এবং ভক্তরা কোডি থেকে উপস্থিতি আশা করতে পারে, যা সম্ভবত অন্য একটি লড়াইয়ের দিকে পরিচালিত করবে।

আলেক্সা ব্লিস বনাম পাইপার নিভেন

মহিলা ট্যাগ টিম চ্যাম্পিয়নদের অর্ধেক অর্ধেক, আলেক্সা ব্লিস এই সপ্তাহের শোতে গোপন হার্ভিসের পাইপার নিভেনকে যুদ্ধ করতে চলেছেন।

এটি গত সপ্তাহের ইভেন্টগুলি অনুসরণ করে, যখন আলেক্সা ব্লিসের ট্যাগের অংশীদার শার্লট ফ্লায়ার চেলসি গ্রিনকে একটি অপমানজনক পরাজয় হস্তান্তর করেছিলেন, ব্লিস নিজেই সহায়তা করেছিলেন। ব্লিস পাইপার নিভেন এবং আলবা ফায়ারকে বের করে নিয়েছিলেন, যিনি ম্যাচে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিলেন।

