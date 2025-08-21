ড্রেক অ্যামাজন মার্চ স্টোর চালু করে

ড্রেক অ্যামাজনের সাথে তার নতুন অনলাইন স্টোর চালু করেছে যা অনন্য আইটেমগুলির একটি অ্যারে বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
“ড্রাকের গুদাম” শিরোনামের ড্রেক মার্চেন্ডাইজ কেনার আরেকটি উপায়, god শ্বরের কেরিয়ার জুড়ে নতুন এবং পুরানো আইটেমগুলির বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
এই মুহুর্তে, একটি সহ 30 টি আইটেম ক্রয়ের জন্য উপলব্ধ সমস্ত কুকুরের জন্য ব্র্যান্ডেড পোপ স্কুপার, একটি বডি বালিশ এবং একটি ফেস মাস্ক।
ভক্তরা ড্রাকের অ্যালবাম কভার আর্ট, বিভিন্ন টি-শার্ট এবং একটি পোস্টারগুলিতেও তাদের হাত পেতে পারেন $ ome $ exy $ ongs 4 u ভিনাইল রেকর্ড।
ড্রাইজি’র নতুন অ্যালবাম প্রকাশের জন্য স্টোরটি ঠিক সময়ে চালু করা হয়েছে আইসম্যান।
প্রাক্তন এনএফএল কোয়ার্টারব্যাকের মতে, জনি ম্যানজিয়েল, তিনি দাবি করেছিলেন যে অ্যালবামটি বের হওয়ার সময় তার অভ্যন্তরীণ ট্র্যাক ছিল।
তিনি বলেছিলেন: “খুব শীঘ্রই, সম্ভবত, অক্টোবরের শেষের দিকে, সম্ভবত নভেম্বরের প্রথম দিকে। জন্মদিন আসছে। তার পরে টেক্সাসে ফিরে এসে আমি তাকে এই বছর একটি খেলায় নিয়ে যাব। তিনি অ্যাগি ল্যান্ডে যাচ্ছেন।”
ড্রেক এখনও একটি প্রকাশের তারিখ প্রকাশ করতে পারেনি আইসম্যান তবে ইতিমধ্যে প্রকল্প থেকে দুটি একক প্রকাশ করেছে।
যার মধ্যে সর্বাধিক সাম্প্রতিকতম বিলবোর্ড চার্টগুলিতে যে কোনও বাস্তব ডেন্ট তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল যা ড্রেক গত 15 বছর ধরে শাসন করেছে।
“কোনটি?” এটি ব্রিটিশ র্যাপার সেন্ট্রাল সিইইর সাথে একটি সহযোগিতা তবে এটি ভক্তদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ এটি শীর্ষ 20 কে ক্র্যাক করতে অক্ষম হয়েছে, 23 নম্বরে আত্মপ্রকাশ করে।
গানটি প্রাথমিকভাবে শীর্ষ দশে অভিষেকের জন্য ট্র্যাকিং করছিল তবে ট্র্যাকটি স্ট্রিমিংয়ের গতিবেগ হারিয়েছে 2017 এর “সাইনস” এর পর থেকে তার সবচেয়ে খারাপ চার্টিং অফিশিয়াল একক প্রকাশের দিকে পরিচালিত করে।
অ্যালবাম থেকে লিড একক “আমি কী মিস করেছি?” দ্বিতীয় নম্বরে আত্মপ্রকাশের পরে চার্টে মাত্র চার সপ্তাহ পরে শীর্ষ 30 এর বাইরেও পড়েছেন।
ড্রেক সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসে একটি ট্যুর স্টপ চলাকালীন বক্তব্য রেখেছিলেন যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি একজন ভাল ব্যক্তি।
তিনি বিক্রি হওয়া ভিড়কে বলেছিলেন: “আমি এখানে বিষ্ঠা হয়ে উঠে আসিনি, আমি সাপ হয়ে এখানে পাইনি, আমি ডিকহেড হয়ে এখানে পাইনি। আমি এখানে লোকের কাছে ভাল থাকার কারণে, মানুষের সাথে সুন্দর হয়ে এখানে এসেছি, এবং আমার কর্ম সোজা। এজন্যই আমি এখনও ২০২২ সালে মঞ্চে রয়েছি।”