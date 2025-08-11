ড্রেক ‘আইসম্যান’ ড্রপিং চালিয়ে যেতে থাকে

ড্রেক তার নতুন অ্যালবামের আসন্ন আগমন সহ ভক্তদের জ্বালাতন করতে চলেছে, আইসম্যান।
হিপহপ সুপারস্টার অ্যাডিন রস, এক্সকিউসি এবং দীর্ঘকালীন সহযোগী পার্টিনেক্সটডোরের মতো কিকটিতে সরাসরি কিক হয়ে গেলেন।
লাইভস্ট্রিম চলাকালীন, ড্রাইজি তার নতুন প্রকল্পের জন্য রেকর্ডিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে কথা বলেছেন।
তিনি বলেছিলেন: “আমি আইসম্যানের জন্য সারা রাত ধরে রেকর্ডিংয়ে থাকব।
ড্রেকও সাহসের সাথে দাবি করেছিলেন যে তাঁর আসন্ন অ্যালবাম আইসম্যান “অনেক বেশি ব্যাঙ্কার” রয়েছে।
ছয় বছরে র্যাপ তারকা তার প্রথম ইউরোপীয় সফরে কী হয়েছে তার সাম্প্রতিক চিত্রগুলির পাশাপাশি, ড্রাইজি লিখেছেন: “ক্লান্ত … অনেক বেশি ব্যাঙ্কার।”
যখন আইসম্যান এখনও একটি প্রকাশের তারিখ বা ট্র্যাক তালিকা পাওয়া যায় নি, ড্রেক ইতিমধ্যে উচ্চ প্রত্যাশিত প্রকল্প থেকে দুটি একক বাদ দিয়েছে।
যার মধ্যে সর্বাধিক সাম্প্রতিকতম বিলবোর্ড চার্টগুলিতে যে কোনও বাস্তব ডেন্ট তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল যা ড্রেক গত 15 বছর ধরে শাসন করেছে।
“কোনটি?” এটি ব্রিটিশ র্যাপার সেন্ট্রাল সিইইর সাথে একটি সহযোগিতা তবে এটি ভক্তদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে কারণ এটি শীর্ষ 20 কে ক্র্যাক করতে অক্ষম হয়েছে, 23 নম্বরে আত্মপ্রকাশ করে।
গানটি প্রাথমিকভাবে শীর্ষ দশে অভিষেকের জন্য ট্র্যাকিং করছিল তবে ট্র্যাকটি স্ট্রিমিংয়ের গতিবেগ হারিয়েছে 2017 এর “সাইনস” এর পর থেকে তার সবচেয়ে খারাপ চার্টিং অফিশিয়াল একক প্রকাশের দিকে পরিচালিত করে।
অ্যালবাম থেকে লিড একক “আমি কী মিস করেছি?” দ্বিতীয় নম্বরে আত্মপ্রকাশের পরে চার্টে মাত্র চার সপ্তাহ পরে শীর্ষ 30 এর বাইরেও পড়েছেন।
ড্রেক সম্প্রতি নেদারল্যান্ডসে একটি ট্যুর স্টপ চলাকালীন বক্তব্য রেখেছিলেন যেখানে তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি একজন ভাল ব্যক্তি।
তিনি বিক্রি হওয়া ভিড়কে বলেছিলেন: “আমি এখানে বিষ্ঠা হয়ে উঠে আসিনি, আমি সাপ হয়ে এখানে পাইনি, আমি ডিকহেড হয়ে এখানে পাইনি। আমি এখানে লোকের কাছে ভাল থাকার কারণে, মানুষের সাথে সুন্দর হয়ে এখানে এসেছি, এবং আমার কর্ম সোজা। এজন্যই আমি এখনও ২০২২ সালে মঞ্চে রয়েছি।”