তদন্ত এবং আদালত: বিদ্যুৎ কাঠামো: LENTA.RU

চেলিয়াবিনস্কে আদালত তার স্ত্রী হত্যার জন্য সামরিক বাহিনীকে গ্রেপ্তার করেছিল

চেলিয়াবিনস্ক গ্যারিসন ভেন্যু সামরিক সের্গেই মোসকালেনকোকে গ্রেপ্তার করেছিল, যিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে কাজ করেছিলেন। এটি সম্পর্কে এটি রিপোর্ট “কমসোমলস্কায়া প্রভদা”

একজন ব্যক্তি এক মাসের জন্য প্রাক -ট্রায়াল ডিটেনশন সেন্টারে থাকবেন।

August আগস্ট, সামরিক বাহিনী তার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে পালিয়ে যায়। শিকারটি পায়খানা শিশুদের মধ্যে পাওয়া গেছে। এটি জানা যায় যে এই দম্পতি দশ বছর একসাথে থাকতেন। প্রতিবেশীরা পরিবারকে দুটি সন্তানের সাথে সাধারণ এবং শান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

মোসকালেনকো তিন দিন অনুসন্ধান করেছিলেন। পুলিশের গ্যারিসনের পুরো কর্মীরা এবং এই অঞ্চলের সমস্ত আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধানে আকৃষ্ট হন। অপরাধের দৃশ্য থেকে দশ মিনিটের পথ ধরে তাকে ট্যাঙ্কিস্টভ স্ট্রিটের একটি হোস্টেলে আটক করা হয়েছিল।

