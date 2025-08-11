তদন্ত এবং আদালত: বিদ্যুৎ কাঠামো: LENTA.RU

হাসপাতালে শিশু হত্যার জন্য আদালত বেলায়া এবং সুসকেভিচকে 9.5 বছর পর্যন্ত দিয়েছেন আদালত
মস্কো আঞ্চলিক আদালত কালিনিনগ্রাদ ডাক্তার এলেনা বেলি (তাতুর) এবং এলিনা সুশকেভিচের রায় ঘোষণা করেছিলেন, যিনি হাসপাতালে ম্যাগনেসিয়ার একটি মারাত্মক ডোজ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এটি আদালত থেকে সংবাদদাতা “লেন্টা.রু” দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
বেলায়ার ক্যালিনিনগ্রাদ মাতৃত্বকালীন হাসপাতালের ৪ নং ভারপ্রাপ্ত প্রধান চিকিত্সক ৯.৫ বছর উপসংহারে নির্ধারিত ছিল, এবং অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট-রিসেস্কিটেটর সুসকেভিচ-নাইন বছরের কলোনির বছরগুলি নির্ধারিত ছিল। জুরির অভিযোগের ভিত্তিতে রায় কার্যকর করা হয়েছিল। উভয়ই প্রতিটি 3 বছরের জন্য চিকিত্সা ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত।
আদালত প্রত্যেকের সাথে এক মিলিয়ন রুবেলের শিকারের নাগরিক মামলা -মোকদ্দমার ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণও সংগ্রহ করেছিল।
তদন্তকারীদের মতে, চিকিত্সকরা হাসপাতালে 2018 এর শরত্কালে একটি গভীর অকাল শিশুকে পাম্প করেছিলেন যাতে পরিসংখ্যানগুলি নষ্ট না হয়।