You are Here
তদন্ত এবং আদালত: বিদ্যুৎ কাঠামো: LENTA.RU
News

তদন্ত এবং আদালত: বিদ্যুৎ কাঠামো: LENTA.RU

সেন্ট পিটার্সবার্গে, তাদের কাছে প্রেরিত অর্থ চুরির জন্য দুই রাশিয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল

সেন্ট পিটার্সবার্গের ভ্যাসিলিওস্ট্রোভস্কি জেলা আদালত দুটি রাশিয়ানকে গ্রেপ্তার করেছে যারা বিশেষ সামরিক অভিযানের (এসভি) অংশগ্রহণকারীদের প্রতারিত করেছিল এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের চুক্তি শেষ করার জন্য প্রদত্ত অর্থ থেকে তাদের কাছ থেকে প্রায় million০ মিলিয়ন রুবেল চুরি করেছিল। এই সম্পর্কে রিপোর্ট “ফন্টঙ্কা”।

পিএসকভের দু’জন বাসিন্দা একটি অ্যাসোসিয়াল লাইফস্টাইলের নেতৃত্বদানকারী পুরুষদের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাদের পছন্দসই পরিস্থিতিতে তাদের অভিযোগে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যাতে যুদ্ধের যোগাযোগের লাইনে না পড়ে। চুক্তির উপসংহারে সহায়তার অজুহাতে আসামীরা ক্ষতিগ্রস্থদের একটি ব্যাংক কার্ড পেয়েছিল এবং অর্থ প্রদান চুরি করেছিল।

সুতরাং, গত বছর থেকে আগস্টের পতন পর্যন্ত, বর্তমান আক্রমণকারীরা 45 জনকে প্রতারণা করতে সক্ষম হয়েছিল। তদন্ত চলাকালীন দেখা গেছে যে নয়জন সার্ভিসরা বেঁচে নেই।

এর আগে কোস্ট্রোমাতে, একটি বিশেষ সামরিক অভিযানের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির জন্য একজন মহিলাকে আটক করা হয়েছিল। আক্রমণকারী আইনী সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে আসন্ন পরিষেবাগুলির অর্থ প্রদান হিসাবে তার অর্থ গ্রহণ করেছিল। এর পরে, তার পক্ষ থেকে কোনও সহায়তা ছিল না এবং তিনি তার বিবেচনার ভিত্তিতে উপায়গুলি নিষ্পত্তি করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।