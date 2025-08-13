You are Here
প্রসিকিউটর ব্লগার ভারলামভ এবং 99 মিলিয়ন রুবেলস জরিমানার জন্য একটি উপনিবেশের জন্য অনুরোধ করেছিলেন

প্রসিকিউটর একজন ব্লগারের জন্য ইলিয়া ভার্লামভকে অনুরোধ করেছিলেন (রাশিয়ান ফেডারেশনে স্বীকৃত একজন বিদেশী এজেন্ট) আট বছরের উপনিবেশ। এটি সম্পর্কে এটি রিপোর্ট রিয়া নিউজ

রাজ্য প্রসিকিউশন ব্লগারকে 99 মিলিয়ন রুবেল জরিমানাও জিজ্ঞাসা করে।

বৈদেশিক এজেন্টদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাশিয়ান সেনাবাহিনী সম্পর্কে নকল বিতরণ সম্পর্কিত নিবন্ধগুলির অধীনে ভেরলামভের অনুপস্থিতিতে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাকে ওয়ান্টেড তালিকায় রাখা হয়।

