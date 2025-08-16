শুবিনের কুরস্ক দুর্গের মামলায় জড়িত ব্যক্তিকে গৃহবন্দি গ্রেপ্তার করে পাঠানো হয়েছিল
মস্কোর মেশচানস্কি জেলা আদালত কুরস্ক অঞ্চলে দুর্গের মামলায় জড়িত অন্য একজনকে গৃহবন্দি করে পাঠিয়েছিল। তারা দিমিত্রি শুবিনে পরিণত হয়েছে, রিপোর্ট করেছে টাস।
তিনি বিশেষত বড় আকারে ঘুষের মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে পাস করেন।
প্রতিনিধিরা বলেছেন, “আদালত 2 মাসের জন্য শুবিন ডিভির বিরুদ্ধে গৃহবন্দি ব্যবস্থা আকারে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্বাচনের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত সংস্থাগুলির অনুরোধটি পূরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”
শুবিন নিজেই পুরোপুরি তার অপরাধবোধ এবং তদন্তের সাথে স্বেচ্ছায় যোগাযোগের আবেদন করেছিলেন।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে “ড্রাগনের দাঁত” হারানোর কারণে রাশিয়ান ভাইস গভর্নরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।